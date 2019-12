Új autó vásárlásához egymillió forint támogatást lehet kapni, legfeljebb ötéves használt autó vásárlásához maximum a vételár 60 százaléka, legfeljebb 600 ezer forint igényelhető, átalakításhoz pedig mindössze 90 ezer forint.

A 24.hu cikke szerint ugyanakkor a rászorulók nem tudják kihasználni még a szűkre szabott keretet sem. A fővárosi kormányhivatal tájékoztatása szerint 2016 óta összesen 628 kérelmet nyújtottak be új autó vásárlására, amiből 569-et bíráltak el pozitívan. A használt autókra benyújtott 551 kérelemből 480-ra adtak pozitív választ.

Az egyik probléma, hogy csak Suzukit lehet venni újautóként, és nem is akárhonnan, csak a Lehetőségautó Kft.-től - írja a 24.hu. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a MEOSZ viszont évek óta hangsúlyozza, hogy a Suzuki modelljei a méreteik, átalakíthatósági korlátaik miatt nem felelnek meg a segédeszközt, kerekesszéket használó mozgássérült embereknek.

Ráadásul, ha már Suzuki a kötelező márak, nem lehet csak találomra beesni valamelyik szalonba, ami sok mozgáskorlátozottnak külön probléma, csak a megjelöltekbe. 8 értékesítési pont van: Kazincbarcika, Győr, Kisújszállás, Nyíregyháza, Orosháza, Pécs, Szeged és Zalaegerszeg Suzuki-kereskedései szerepelnek a hálózatban.

A Lehetőségautó Kft. többségi tulajdonosa egy ideig Sas Róbert volt, most az S. Racing Kft.-n keresztül érdekelt a cégben. Sas más bizniszből is ismerős lehet, vezérigazgatója annak a Mobil Adat Holding Zrt.-nek, amelyet a miniszterelnök barátja, Garancsi István alapított, és ügyvezetője a Mobil Adat Kft.-nek is. A Lehetőségautó Kft., tavalyi árbevétele meghaladta az 1,9 milliárd forintot, nyeresége pedig a 40 milliót, amit osztalékként ki is vettek a cégből.

Használt autónál is az a szabály, hogy csak kereskedőtől lehet venni, ráadásul maximum öt éves korú autót – ha valaki magánszemélytől vásárolna, akkor is be kell vonni egy kereskedőt, ami pluszköltség. A kereskedők viszont nem szeretik az ilyen ügyfeleket, mert volt olyan, hogy a kereskedő hónapokig hiába várt az állami támogatásra, ezért ilyen üzletbe nem megy bele többet. Nem ő az egyetlen – írja a 24.hu.

A költségvetésbe betervezett támogatási összeg eközben folyamatosan csökken: 2011-ben 1600 millió forinttal indítottak, egy év múlva már csak 1 milliárd forintot állítottak be, majd lementek 900 millió, 891 millió, végül 2017-ben 841 millió forintra, és jövőre is ennyi a keret.