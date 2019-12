Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten nem ritka az 500-600 ezer forintos négyzetméter ár.","shortLead":"Budapesten nem ritka az 500-600 ezer forintos négyzetméter ár.","id":"20191223_Egyre_nagyobb_az_erdeklodes_a_szuterenek_irant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad038e29-e4bc-4ae7-8b78-afc5ab1d3226","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191223_Egyre_nagyobb_az_erdeklodes_a_szuterenek_irant","timestamp":"2019. december. 23. 05:26","title":"Egyre nagyobb az érdeklődés a szuterének iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó 99 éves férje egy régebb óta fennálló egészségi gond miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba.\r

","shortLead":"A brit uralkodó 99 éves férje egy régebb óta fennálló egészségi gond miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba.\r

","id":"20191224_Kiengedtek_a_korhazbol_Fulop_herceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8178282-ba5a-4509-9907-22f1ecfaf0e6","keywords":null,"link":"/elet/20191224_Kiengedtek_a_korhazbol_Fulop_herceget","timestamp":"2019. december. 24. 11:42","title":"Kiengedték a kórházból Fülöp herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd294f3-8e82-494c-9cef-61c12e030955","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen, amikor az egyik legdrágább autót kezelésbe veszi egy utcai művész. ","shortLead":"Ilyen, amikor az egyik legdrágább autót kezelésbe veszi egy utcai művész. ","id":"20191223_Egyedi_RollsRoyce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffd294f3-8e82-494c-9cef-61c12e030955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edbdc09-0ba5-41f3-9446-17071465c5f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Egyedi_RollsRoyce","timestamp":"2019. december. 23. 11:11","title":"Egyedi ez a Rolls-Royce Phantom, de nem a szokásos sznob módon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b38439-1481-4f3b-914b-a8e3c3a0ffc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Dennis Muilenburg 1985-óta dolgozott az amerikai repülőgépgyártónál.\r

","shortLead":"Dennis Muilenburg 1985-óta dolgozott az amerikai repülőgépgyártónál.\r

","id":"20191223_Lemondott_a_Boeing_vezerigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87b38439-1481-4f3b-914b-a8e3c3a0ffc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090cdc98-cb5e-4972-8853-9ace0bd9d063","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Lemondott_a_Boeing_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. december. 23. 16:50","title":"Lemondott a Boeing vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded4eb2c-6003-4961-8e04-7d9e1dd5b347","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzetnek adott karácsonyi interjút a miniszterelnök, aki klímavédelemről, gazdaságról és a bevándorlásról is beszélt. ","shortLead":"A Magyar Nemzetnek adott karácsonyi interjút a miniszterelnök, aki klímavédelemről, gazdaságról és a bevándorlásról is...","id":"20191224_Orban_Viktor_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded4eb2c-6003-4961-8e04-7d9e1dd5b347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6394254a-bb36-45b5-85f6-115f193cd12e","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Orban_Viktor_interju","timestamp":"2019. december. 24. 07:23","title":"Orbán Viktor: Az állkapcsuk erejében hisznek, mi pedig abban, hogy belénk törik a foguk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc08f59-b379-4bd0-8415-8858c3d7face","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy a szolgáltatóktól minél függetlenebb legyen, saját műhold-technológia fejlesztésébe kezdett az Apple – értesült a Bloomberg. A korábban Steve Jobs által is dédelgetett ötlet megvalósítása az iPhone-okon is segíthet.","shortLead":"Hogy a szolgáltatóktól minél függetlenebb legyen, saját műhold-technológia fejlesztésébe kezdett az Apple – értesült...","id":"20191223_apple_muhold_szatellit_mobilszolgaltatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffc08f59-b379-4bd0-8415-8858c3d7face&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9609b65-2c05-45de-b592-e0958e8cfd16","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_apple_muhold_szatellit_mobilszolgaltatok","timestamp":"2019. december. 23. 12:03","title":"Az a hír járja, hogy az Apple felmenne az űrbe – saját műholdas szolgáltatás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bed2279-a092-43dc-84ec-83d4f2c4e342","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jármű egy kanyargós útszakaszon tért le az útról és zuhant a mélybe, egy folyóba. ","shortLead":"A jármű egy kanyargós útszakaszon tért le az útról és zuhant a mélybe, egy folyóba. ","id":"20191224_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Indoneziaban_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bed2279-a092-43dc-84ec-83d4f2c4e342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecabbcc-3159-4054-8146-2c4476ad744b","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Indoneziaban_halott","timestamp":"2019. december. 24. 08:32","title":"Szakadékba zuhant egy busz Indonéziában, 25 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9f9d34-149f-4b97-be72-66da8b951c86","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Amikor először bocsátottak árverésre, még senkinek nem kellett. ","shortLead":"Amikor először bocsátottak árverésre, még senkinek nem kellett. ","id":"20191223_Elarvereztek_Ceausescu_terepjarojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d9f9d34-149f-4b97-be72-66da8b951c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd7f919-1e8e-4cc5-bb83-dd31d1b65d3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Elarvereztek_Ceausescu_terepjarojat","timestamp":"2019. december. 23. 13:40","title":"Elárverezték Ceausescu terepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]