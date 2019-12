Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d9f9d34-149f-4b97-be72-66da8b951c86","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Amikor először bocsátottak árverésre, még senkinek nem kellett. ","shortLead":"Amikor először bocsátottak árverésre, még senkinek nem kellett. ","id":"20191223_Elarvereztek_Ceausescu_terepjarojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d9f9d34-149f-4b97-be72-66da8b951c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd7f919-1e8e-4cc5-bb83-dd31d1b65d3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_Elarvereztek_Ceausescu_terepjarojat","timestamp":"2019. december. 23. 13:40","title":"Elárverezték Ceausescu terepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34401e88-22ff-4b11-8a12-293d05e76c5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai Szilícium-völgyben teljesít majd szolgálatot.","shortLead":"A kaliforniai Szilícium-völgyben teljesít majd szolgálatot.","id":"20191225_Munkaba_allt_a_vilag_elso_elektromos_tuzolto_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34401e88-22ff-4b11-8a12-293d05e76c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86156bb9-dea0-4e90-95f9-e2147a259a19","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Munkaba_allt_a_vilag_elso_elektromos_tuzolto_autoja","timestamp":"2019. december. 25. 10:14","title":"Hamarosan munkába áll a világ első elektromos tűzoltóautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc14c51-e98e-4de7-8af0-f5d0dd317fb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül piacra kerülhet a Samsung idei második csúcstelefonjának (Galaxy Note10) olcsóbb változata. A kiszivárgott specifikációk alapján úgy tűnik, érdemes (volt) várni rá.","shortLead":"Néhány héten belül piacra kerülhet a Samsung idei második csúcstelefonjának (Galaxy Note10) olcsóbb változata...","id":"20191225_samsung_galaxy_note10_lite_specifikacioi_android_spen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bc14c51-e98e-4de7-8af0-f5d0dd317fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fccf1ab-bddc-485f-8a1d-7b589125d3be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191225_samsung_galaxy_note10_lite_specifikacioi_android_spen","timestamp":"2019. december. 25. 10:03","title":"Nincs titok többé: kiszivárgott az olcsóbb Galaxy Note10 valamennyi fontos jellemzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"\"Az ember ne éljen vissza a helyzetével, ne írjon a saját dolgairól; de hát, ha öröm éri, akkor mégsem tartogathatja magában. Különösen nem, ha magát a csodát élhette át\" – Dobszay János elmesél egy történetet, aki pedig elolvassa, máris érezheti, hogy kollégánk és családja csakis Orbán Viktorban láthatja az év emberét.","shortLead":"\"Az ember ne éljen vissza a helyzetével, ne írjon a saját dolgairól; de hát, ha öröm éri, akkor mégsem tartogathatja...","id":"20191224_Csodatevo_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a80cb6b-e2df-421f-9658-3606f6a2df16","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Csodatevo_Orban","timestamp":"2019. december. 24. 11:00","title":"Csodatévő Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz több bejelentés is érkezett az ügyben.","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz több bejelentés is érkezett az ügyben.","id":"20191224_Adatvedelmi_vizsgalat_indul_mert_Piko_Andras_hivatali_emaileket_posztolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e939c0-0f41-4024-accf-7bf67bb56212","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Adatvedelmi_vizsgalat_indul_mert_Piko_Andras_hivatali_emaileket_posztolt","timestamp":"2019. december. 24. 09:21","title":"Adatvédelmi vizsgálat indul, mert Pikó András hivatali emaileket posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b2c8a6-d2f5-40d4-934b-59d4800f9826","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A magyar határon a tranzitzónákban hónapokat, sőt évet is meghaladó időt kell eltölteniük bezárva a menedékkérőknek, mégis vannak, akik bíznak abban, hogy szabadon élhetnek majd, valahol Európában. Ők azok, akik a szabadkai táborban várnak a sorukra, a tranzitzóna előszobájában.","shortLead":"A magyar határon a tranzitzónákban hónapokat, sőt évet is meghaladó időt kell eltölteniük bezárva a menedékkérőknek...","id":"20191224_Szabadka_Az_utkozben_szuletett_gyerekek_szaladgalnak_a_tabor_udvaran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3b2c8a6-d2f5-40d4-934b-59d4800f9826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0388da3b-85b5-43d1-82ec-e3f983b01f53","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Szabadka_Az_utkozben_szuletett_gyerekek_szaladgalnak_a_tabor_udvaran","timestamp":"2019. december. 24. 07:00","title":"Az út közben született menekült gyerekek szaladgálnak a tábor udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5908786f-633b-4abd-a829-4524260df437","c_author":"","category":"360","description":"A hűtőszekrények és a légkondicionálók hűtőanyagát le kell cserélni olyanra, amely nem rongálja tovább az ózonréteget. Bármennyibe kerül is, törekedni kell a hűtőanyagok ártalmatlanítására. ","shortLead":"A hűtőszekrények és a légkondicionálók hűtőanyagát le kell cserélni olyanra, amely nem rongálja tovább az ózonréteget...","id":"20191223_Anyagok_hutes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5908786f-633b-4abd-a829-4524260df437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b8ae0-d8d7-4676-8a4a-e53e052b04fc","keywords":null,"link":"/360/20191223_Anyagok_hutes","timestamp":"2019. december. 23. 17:00","title":"A melegedő Földön többet hűtünk, ezzel viszont tovább melegítjük a légkört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Utazik, blogot vezet, alig van szabad perce Beer Miklósnak, pedig hónapok óta visszavonult. Rengeteg ügy foglalkoztatja, de az egyik legnagyobb kihívást a nemrég bejegyzett alapítványának vállalása jelenti. ","shortLead":"Utazik, blogot vezet, alig van szabad perce Beer Miklósnak, pedig hónapok óta visszavonult. Rengeteg ügy...","id":"20191225_A_szabaduszo_puspok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07260683-bf35-4d6e-b87f-5b3ddafd287d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191225_A_szabaduszo_puspok","timestamp":"2019. december. 25. 07:00","title":"A szabadúszó püspök: Beer Miklós nyugdíjas napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]