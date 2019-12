Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab42d033-ca51-4c2a-b3aa-08bc68284f1d","c_author":"RTL-hvg.hu","category":"itthon","description":"Külföldiek buliztak a McDonald's felett.\r

\r

","shortLead":"Külföldiek buliztak a McDonald's felett.\r

\r

","id":"20191226_Buli_volt_a_lakasban_ahol_leszakadt_az_erkely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab42d033-ca51-4c2a-b3aa-08bc68284f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fb9ed9-a976-4815-a4e4-0d4df14214aa","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Buli_volt_a_lakasban_ahol_leszakadt_az_erkely","timestamp":"2019. december. 26. 21:01","title":"Buli volt a lakásban, ahol leszakadt az erkély korlátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban bírják az igénybevételt, egyszerűbb a használatuk és pontosabbak is. Ez különösen a túrázóknak lehet fontos, az ő számukra is készült az általunk is kipróbált Mio Cyclo 215, illetve a 605 HC típusú készülék.","shortLead":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban...","id":"20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613bd0cd-c90b-4015-96d0-f93a243bcc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","timestamp":"2019. december. 26. 12:03","title":"Túrára fel: bringakomputereket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed2030bd-b936-4db3-b2f8-2d0445b75b4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kissé megbolondult a természet - nem tudja, hogy éppen tél van és karácsony. ","shortLead":"Kissé megbolondult a természet - nem tudja, hogy éppen tél van és karácsony. ","id":"20191226_Viragzik_az_ibolya_Zalaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed2030bd-b936-4db3-b2f8-2d0445b75b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8f8963-7596-4477-8628-d8894bf2942b","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Viragzik_az_ibolya_Zalaban","timestamp":"2019. december. 26. 13:42","title":"Virágzik az ibolya Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár negyedik negyedéve vezeti a legkelendőbb telefonok listáját az Apple egyik modellje.","shortLead":"Immár negyedik negyedéve vezeti a legkelendőbb telefonok listáját az Apple egyik modellje.","id":"20191227_counterpoint_research_2019_q3_apple_iphone_xr_legkelenedobb_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d03c3-f555-444d-89c9-6303828af0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_counterpoint_research_2019_q3_apple_iphone_xr_legkelenedobb_telefon","timestamp":"2019. december. 27. 08:03","title":"Ezek a telefonok voltak a világ kedvencei 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f30a8e3-66f0-451c-92a7-64a82a27e891","c_author":"","category":"360","description":"130 millió lány nem élhet a tanulás jogával világszerte, pedig a nők oktatása nem csak a fejlődő országok életszínvonalában okozhat drámai javulást, még az éghajlatváltozást is segíthet leküzdeni.","shortLead":"130 millió lány nem élhet a tanulás jogával világszerte, pedig a nők oktatása nem csak a fejlődő országok...","id":"20191225_A_nok_oktatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f30a8e3-66f0-451c-92a7-64a82a27e891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e629444-3559-4335-91ca-711a16dd415b","keywords":null,"link":"/360/20191225_A_nok_oktatasa","timestamp":"2019. december. 25. 17:00","title":"A nők oktatása lehet a titkos fegyver a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02394783-be88-4c72-bfd0-d22a508f7c8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán város hivatalosan is jelezte szándékát a 2030-as téli olimpiai játékok, illetve a paralimpia megrendezésére.","shortLead":"A japán város hivatalosan is jelezte szándékát a 2030-as téli olimpiai játékok, illetve a paralimpia megrendezésére.","id":"20191226_Szapporo_bejelentkezett_a_2030as_teli_olimpiai_jatekokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02394783-be88-4c72-bfd0-d22a508f7c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688435c6-60ff-4930-b6a0-45424f733528","keywords":null,"link":"/sport/20191226_Szapporo_bejelentkezett_a_2030as_teli_olimpiai_jatekokra","timestamp":"2019. december. 26. 12:53","title":"Szapporó bejelentkezett a 2030-as téli olimpiai játékokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Hévízgyörk térségében történt balesetben senki sem sérült meg.\r

","shortLead":"A Hévízgyörk térségében történt balesetben senki sem sérült meg.\r

","id":"20191225_Ot_auto_karambolozott_az_M3ason_nagy_a_torlodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba2c1a7-c121-4e93-b355-2e6e7cf9f96e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Ot_auto_karambolozott_az_M3ason_nagy_a_torlodas","timestamp":"2019. december. 25. 10:54","title":"Öt autó karambolozott az M3-ason, nagy a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívleállás következtében meghalt a Jóbarátok című sorozat és számos más sláger szerzője.

","shortLead":"Szívleállás következtében meghalt a Jóbarátok című sorozat és számos más sláger szerzője.

","id":"20191225_Meghalt_a_Jobaratok_focimdalanak_szerzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16edd8c3-16cf-4810-a270-15ebe70b956a","keywords":null,"link":"/elet/20191225_Meghalt_a_Jobaratok_focimdalanak_szerzoje","timestamp":"2019. december. 25. 15:30","title":"Meghalt a Jóbarátok főcímdalának szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]