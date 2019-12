Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon egy lakóház gyulladt ki, Vas megyében egy családi ház tetőszerkezete ég.","shortLead":"Miskolcon egy lakóház gyulladt ki, Vas megyében egy családi ház tetőszerkezete ég.","id":"20191229_Ket_ego_hazhoz_riasztottak_a_tuzoltokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b224a192-035d-4c0e-9529-d24fb9e93602","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Ket_ego_hazhoz_riasztottak_a_tuzoltokat","timestamp":"2019. december. 29. 09:00","title":"Két égő házhoz riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett kijelentésekkel Vlagyimir Putyin Moszkva jelenlegi problémáit akarja elfedni. Ezt vasárnap kiadott nyilatkozatában Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő írja.","shortLead":"Az orosz elnök hazudik a második világháború kitöréséről, az ebben az összefüggésben Lengyelországról tett...","id":"20191229_A_lengyel_miniszterelnok_szerint_Putyin_tudatosan_hazudik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f5b552-556f-4a36-a29e-4f47e8958b7c","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_A_lengyel_miniszterelnok_szerint_Putyin_tudatosan_hazudik","timestamp":"2019. december. 29. 21:40","title":"A lengyel miniszterelnök szerint Putyin tudatosan hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjas szervezetek szerint a mostani nyugdíjszámítási rendszer sem jó.","shortLead":"A nyugdíjas szervezetek szerint a mostani nyugdíjszámítási rendszer sem jó.","id":"20191228_Magasabb_nyugdijert_gyujtenek_alairasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba36411-f746-4cfe-93b3-31d49b349696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191228_Magasabb_nyugdijert_gyujtenek_alairasokat","timestamp":"2019. december. 28. 21:07","title":"Magasabb nyugdíjért gyűjtenek aláírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre jobb üzletnek bizonyulhat a zsarolóvírusok (ransomware-ek) fejlesztése és terjesztése, ugyanis egyre több szervezet hajlandó váltságdíjat fizetni.","shortLead":"Egyre jobb üzletnek bizonyulhat a zsarolóvírusok (ransomware-ek) fejlesztése és terjesztése, ugyanis egyre több...","id":"20191228_zsarolovirusoknak_fizeto_szervezetek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0689d5ba-30c9-472a-8393-58b7e58379c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_zsarolovirusoknak_fizeto_szervezetek_szama","timestamp":"2019. december. 28. 12:03","title":"Ennek nem lesz jó vége, vérszemet kaphatnak a zsarolóvírusok fejlesztői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d472a85e-9434-4953-98cd-3653b9289d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepően olcsón, remek specifikációkkal megspékelve adott ki egy valódi összehajtható telefont a hírhedt kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar testvére. A készülék a Samsung Galaxy Folddal és a Huawei Mate X-szel versenyezhet.","shortLead":"Meglepően olcsón, remek specifikációkkal megspékelve adott ki egy valódi összehajtható telefont a hírhedt kolumbiai...","id":"20191229_escobar_fold1_olcso_androidos_osszehajthato_telefon_jo_specifikaciokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d472a85e-9434-4953-98cd-3653b9289d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11fe346-2e66-4264-abce-9293bbf491f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_escobar_fold1_olcso_androidos_osszehajthato_telefon_jo_specifikaciokkal","timestamp":"2019. december. 29. 15:03","title":"Olcsó összehajtható telefont adott ki a hírhedt kolumbiai drogbáró, Escobar testvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ragadózóval kapcsolatos konfliktus hátterében az áll, hogy az ember egyre többet foglal el a nagyvad élőhelyéből.



","shortLead":"A ragadózóval kapcsolatos konfliktus hátterében az áll, hogy az ember egyre többet foglal el a nagyvad élőhelyéből.



","id":"20191229_Egy_honapon_belul_ot_embert_olt_meg_tigris_Indoneziaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a880dfb-ded0-4f70-b171-75f831ba0b98","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Egy_honapon_belul_ot_embert_olt_meg_tigris_Indoneziaban","timestamp":"2019. december. 29. 18:36","title":"Egy hónapon belül öt embert ölt meg tigris Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27314c8c-cde7-4212-b347-3feea358e0b9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van olyan magyar hírműsor, amely azt állítja magáról, hogy a legjobb. A Duma Aktuál azonban még annál is tud jobbat: Litkai Gergely és Kovács András Péter nem vesződnek a tények bemutatásával, őszintén mondják el a véleményüket a világ dolgairól. Einstein tévedett, a Föld lapos, 400 like döntött a győrbajomi boszorkányperben. ","shortLead":"Van olyan magyar hírműsor, amely azt állítja magáról, hogy a legjobb. A Duma Aktuál azonban még annál is tud jobbat...","id":"20191228_Duma_Aktual_Tenyek_helyett_velemenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27314c8c-cde7-4212-b347-3feea358e0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61adb30-fe0d-4933-a248-7dda066fa6e8","keywords":null,"link":"/360/20191228_Duma_Aktual_Tenyek_helyett_velemenyek","timestamp":"2019. december. 28. 19:00","title":"Az állam veszi át jövőre a családok üzemeltetését - nálunk már most láthatja a Dumaszínház év végi híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2020 első felében csökkenthetik a vállalkozások adóterheit - jelentette be a Pénzügyminisztérium államtitkára.\r

","shortLead":"2020 első felében csökkenthetik a vállalkozások adóterheit - jelentette be a Pénzügyminisztérium államtitkára.\r

","id":"20191229_Jon_az_ujabb_gazdasagvedelmi_akcioterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dac291f-e081-470a-8893-b63e2dc33d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43630191-bd91-4dca-86d0-9f67c0fb9b70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Jon_az_ujabb_gazdasagvedelmi_akcioterv","timestamp":"2019. december. 29. 12:50","title":"Jön az újabb gazdaságvédelmi akcióterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]