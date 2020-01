Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle nemzetközi listákon. A demokrácia megítélését és a szabadságjogokat tekintve máris abszolút sereghajtó.","shortLead":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle...","id":"201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafd3d43-6340-4e51-9a34-e34258461d64","keywords":null,"link":"/360/201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","timestamp":"2020. január. 02. 07:00","title":"Az illiberalizmus miatt szakadunk le a visegrádi országoktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem aprózta el.","shortLead":"Nem aprózta el.","id":"20191231_kinai_elnok_ujevi_igeret_szegenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af513626-22c8-4d0d-ae35-8e0ee5a31fd3","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_kinai_elnok_ujevi_igeret_szegenyseg","timestamp":"2019. december. 31. 19:14","title":"A kínai elnök egyik újévi ígérete, hogy megszünteti a szegénységet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb24d88-64f7-418a-9952-6dd7702143cf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Tízezrek fogtak össze 2019-ben, hogy Zentének összegyűjtsék a 700 millió forintos gyógyszert, de Serdült Viktóriánál nem csak azért lett ő az Év embere. ","shortLead":"Tízezrek fogtak össze 2019-ben, hogy Zentének összegyűjtsék a 700 millió forintos gyógyszert, de Serdült Viktóriánál...","id":"20191231_A_keteves_aki_egy_kis_idore_jo_hellye_varazsolta_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb24d88-64f7-418a-9952-6dd7702143cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6f0024-8495-4529-a95f-945669db8d74","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_A_keteves_aki_egy_kis_idore_jo_hellye_varazsolta_Magyarorszagot","timestamp":"2019. december. 31. 17:00","title":"A kétéves kisfiú, aki kis időre jó hellyé varázsolta Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games új akciójában most a Hello Neighbor nevű lopakodós játékot lehet ingyen letölteni. Majdnem 10 ezer forintba kerülő szoftverről van szó.","shortLead":"Az Epic Games új akciójában most a Hello Neighbor nevű lopakodós játékot lehet ingyen letölteni. Majdnem 10 ezer...","id":"20191231_hello_neighbor_ingyenjatek_epic_games_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58828995-9781-4970-a6fa-59c79b83cd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fad6e84-9530-43db-8f65-6b9b1ee0f344","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_hello_neighbor_ingyenjatek_epic_games_store","timestamp":"2019. december. 31. 16:33","title":"10 ezer forintos ajándékot ad a játékosoknak az egyik nagy kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3b532b-4e80-4192-8ad2-f78406f736f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan ébredtek a detoxban újévkor.","shortLead":"Sokan ébredtek a detoxban újévkor.","id":"20200102_detoxikalo_korhaz_szilveszter_reszeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af3b532b-4e80-4192-8ad2-f78406f736f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30af433-e1d2-481e-bfff-94ac63f0505b","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_detoxikalo_korhaz_szilveszter_reszeg","timestamp":"2020. január. 02. 09:33","title":"Minden tizedik kórházba került részeg kiskorú volt szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"Gécs Dániel","category":"360","description":"Robotizált Keanu Reeves, látványos új repülőgép-szimulátor és Brexit utáni hackervilág. 2020 igazi csemege lesz a játékkedvelők számára.","shortLead":"Robotizált Keanu Reeves, látványos új repülőgép-szimulátor és Brexit utáni hackervilág. 2020 igazi csemege lesz...","id":"20200102_2020_legjobb_videojatekai_cyberpunk_2077_last_of_us_2_watch_dogs_legion_ghost_of_thushima_microsoft_flight_simulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe210d5-9077-4949-8b0b-23d4e1b418aa","keywords":null,"link":"/360/20200102_2020_legjobb_videojatekai_cyberpunk_2077_last_of_us_2_watch_dogs_legion_ghost_of_thushima_microsoft_flight_simulator","timestamp":"2020. január. 02. 13:00","title":"Ezeket a videojátékokat várjuk nagyon 2020-ban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nők ellen elkövetett erőszak istenkáromláshoz hasonló - hangsúlyozta szerdai újévi homíliájában Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában, a Vatikánban.","shortLead":"A nők ellen elkövetett erőszak istenkáromláshoz hasonló - hangsúlyozta szerdai újévi homíliájában Ferenc pápa a Szent...","id":"20200101_A_papa_szerint_a_nok_elleni_eroszak_olyan_mint_az_istenkaromlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea419128-2bd2-4507-9840-f9170e1ff748","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_A_papa_szerint_a_nok_elleni_eroszak_olyan_mint_az_istenkaromlas","timestamp":"2020. január. 01. 14:50","title":"A pápa szerint a nők elleni erőszak olyan, mint az istenkáromlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a meggyilkolt nő kisgyerekes anyuka volt, egy ismerőse végezhetett vele.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a meggyilkolt nő kisgyerekes anyuka volt, egy ismerőse végezhetett vele.","id":"20191231_kobanya_emberoles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036eb891-99f8-45e8-8a84-5cfccb400922","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_kobanya_emberoles","timestamp":"2019. december. 31. 20:15","title":"Elfogták a kőbányai emberölés feltételezett elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]