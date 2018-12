Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA független vizsgálatot indított, miután egy német lap írt arról, hogyan került el a klub egy büntetést.","shortLead":"Az UEFA független vizsgálatot indított, miután egy német lap írt arról, hogyan került el a klub egy büntetést.","id":"20181204_Kizarhatjak_a_Manchester_Cityt_a_Bajnokok_Ligajabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1cb602-7f46-40e2-85d0-f41b47eb7575","keywords":null,"link":"/sport/20181204_Kizarhatjak_a_Manchester_Cityt_a_Bajnokok_Ligajabol","timestamp":"2018. december. 04. 13:50","title":"Kizárhatják a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba510dd5-b97f-4613-a239-047b662b4ba3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az állat az egyik sűrűn lakott utcában tűnt fel, egy térfigyelő kamera rögzítette.","shortLead":"Az állat az egyik sűrűn lakott utcában tűnt fel, egy térfigyelő kamera rögzítette.","id":"20181203_Medve_szaladgalt_Segesvaron__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba510dd5-b97f-4613-a239-047b662b4ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3971cb52-2ace-4549-bfef-dcbe263471d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Medve_szaladgalt_Segesvaron__video","timestamp":"2018. december. 03. 14:13","title":"Medve szaladgált Segesvár utcáin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","shortLead":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","id":"20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14e38e-f7f3-4762-acf0-fbfe88083015","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","timestamp":"2018. december. 04. 14:20","title":"Újabb hosszabbítást kapott Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szálló por koncentrációja miatt már egészségtelen minősítést kapott a levegő. ","shortLead":"A szálló por koncentrációja miatt már egészségtelen minősítést kapott a levegő. Máshol is vannak gondok. Máshol is vannak gondok.","id":"20181203_Szombathelyen_egyre_nehezebb_jo_nagy_levegot_venni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072b0f93-966d-4938-9358-88e7bae9ddda","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Szombathelyen_egyre_nehezebb_jo_nagy_levegot_venni","timestamp":"2018. december. 03. 13:32","title":"Szombathelyen egyre nehezebb jó nagy levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, megpróbált Orbánnal beszélni azután, hogy a CEU közölte, meddig vár a megállapodásra, de a kormányfő nem fogadta.","shortLead":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, megpróbált Orbánnal beszélni azután, hogy a CEU közölte, meddig vár...","id":"20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05384c5-e11b-49b2-98f7-686c670fe8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","timestamp":"2018. december. 03. 19:47","title":"Kudarcként éli meg az amerikai nagykövet a CEU távozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Minden olyan felvetés, hogy csak három év múlva fogják kifizetni a dolgozókat, marhaság – mondta a múlt héten Kósa Lajos. Most mégis lehetőséget adna rá.","shortLead":"Minden olyan felvetés, hogy csak három év múlva fogják kifizetni a dolgozókat, marhaság – mondta a múlt héten Kósa...","id":"20181203_Ures_igeret_volt_csupan_a_rabszolgatorveny_enyhitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27ba145-ed4d-4938-b682-6f5d462ccb03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Ures_igeret_volt_csupan_a_rabszolgatorveny_enyhitese","timestamp":"2018. december. 03. 15:24","title":"Üres ígéret volt csupán a \"rabszolgatörvény\" enyhítése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban egy egyetem arra kényszerül, hogy máshova költözzön - mondta.","shortLead":"Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban egy egyetem arra kényszerül, hogy máshova költözzön - mondta.","id":"20181203_Weber_uzent_Orbannak_Csalodott_a_CEU_tavozasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a00100-11b4-49dd-8675-e42a9b4f0d43","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Weber_uzent_Orbannak_Csalodott_a_CEU_tavozasa_miatt","timestamp":"2018. december. 03. 15:48","title":"Weber üzent Orbánnak: Csalódott a CEU távozása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan a kínai kormányt sejtik a háttérben, de Csienkuj He munkahelye szerint szó sincs arról, hogy a professzort fogva tartanák.","shortLead":"Sokan a kínai kormányt sejtik a háttérben, de Csienkuj He munkahelye szerint szó sincs arról, hogy a professzort fogva...","id":"20181204_Nyoma_veszett_a_kinai_kutatonak_aki_genszerkesztett_ujszulottekrol_beszelt_egy_konferencian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a913f9ca-c8da-4f09-a6ad-b6ac5b5d40d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Nyoma_veszett_a_kinai_kutatonak_aki_genszerkesztett_ujszulottekrol_beszelt_egy_konferencian","timestamp":"2018. december. 04. 11:54","title":"Nyoma veszett a kínai kutatónak, aki génszerkesztett újszülöttekről beszélt egy konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]