Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Zlatan Ibrahimovic szerint fél év alatt eldől, hogy van-e még helye az európai topfutballban.","shortLead":"Zlatan Ibrahimovic szerint fél év alatt eldől, hogy van-e még helye az európai topfutballban.","id":"20200103_zlatan_ibrahimovic_ac_milan_foci_visszateres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65383cc-6f73-47a1-b497-bc755a29b6b1","keywords":null,"link":"/sport/20200103_zlatan_ibrahimovic_ac_milan_foci_visszateres","timestamp":"2020. január. 03. 14:59","title":"Hat hónapot adott magának a Milanba visszatérő Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magas rangú, meg nem nevezett fideszes beszélt erről a lapnak.","shortLead":"Egy magas rangú, meg nem nevezett fideszes beszélt erről a lapnak.","id":"20200103_orban_viktor_europai_neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3f792b-7666-44ab-ab02-43a86ab3b57f","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_orban_viktor_europai_neppart","timestamp":"2020. január. 03. 20:54","title":"Politico: Orbán azt fontolgatja, hogy kilép a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2c76c1-dc0d-43ba-b21d-2759a827204e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Kétszer gyorsabban melegszik az Arktisz, mint a világ többi része, az évszázad közepén valószínűleg már lesznek teljesen jégmentes időszakok. Az élővilág pusztul, viszont lassacskán megnyílnak a hajózási útvonalak, és kitermelhetővé válnak a természeti kincsek. Sok azonban a vitatott kérdés, az biztos, hogy Oroszország katonailag és jégtörő hajókkal is nagyon jó pozícióban van.","shortLead":"Kétszer gyorsabban melegszik az Arktisz, mint a világ többi része, az évszázad közepén valószínűleg már lesznek...","id":"20200103_Az_Eszakisark_jegmentes_es_politikailag_forro_lesz_par_ev_mulva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2c76c1-dc0d-43ba-b21d-2759a827204e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bc4ace-e8d0-47fa-940d-596340fe751f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Az_Eszakisark_jegmentes_es_politikailag_forro_lesz_par_ev_mulva","timestamp":"2020. január. 03. 06:30","title":"Jégmentes és politikailag forró terület lesz az Északi-sark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8a00e7-a2eb-4757-a927-e52d8f5256f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira megdrágultak az építőipari beruházások, hogy az Egészséges Budapest Program 55 milliárdjának a pótlására mehet el az atlétikai világbajnokságért cserébe kapott pénz jelentős része.","shortLead":"Annyira megdrágultak az építőipari beruházások, hogy az Egészséges Budapest Program 55 milliárdjának a pótlására mehet...","id":"20200103_Az_aremelesek_vihetik_el_Karacsony_kialkudott_50_milliardjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb8a00e7-a2eb-4757-a927-e52d8f5256f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935cdcbf-44aa-43f1-83e1-d781aca7f0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Az_aremelesek_vihetik_el_Karacsony_kialkudott_50_milliardjat","timestamp":"2020. január. 03. 12:31","title":"Az áremelések vihetik el Karácsony kialkudott 50 milliárdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007c5669-a586-4045-9eb6-2f7a06e8613c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc lassan annyi közbeszerzést nyer, hogy elveszíti a motivációját. Hogy ez mégse történjen meg, Litkai Gergely és a Duma Aktuál összegyűjtötte, mit kellene építenie még a felcsúti milliárdosnak. ","shortLead":"Mészáros Lőrinc lassan annyi közbeszerzést nyer, hogy elveszíti a motivációját. Hogy ez mégse történjen meg, Litkai...","id":"20200102_Duma_Aktual_Mit_epitsen_meg_Meszaros_Lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=007c5669-a586-4045-9eb6-2f7a06e8613c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4b2cd1-b363-4057-b6d6-9e66294e8b0f","keywords":null,"link":"/360/20200102_Duma_Aktual_Mit_epitsen_meg_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2020. január. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mészáros Lőrinc 100 milliárdos megbízás alatt már ki sem kel az ágyból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A tagállami adóhatóságok ezentúl személyesen a szakemberektől ismerhetik meg a nemzetközi (határokon átnyúló) adótervezési struktúrákat. A szabályozás lényege, hogy amennyiben agresszív adómegtakarítási módszerrel találkozik egy szolgáltató, akkor azt be kell jelentenie NAV-nak. Ám mint mindig, ezúttal is vannak kivételek. Mutatjuk, mi az, amire az uniós hatóságok vadásznak.","shortLead":"A tagállami adóhatóságok ezentúl személyesen a szakemberektől ismerhetik meg a nemzetközi (határokon átnyúló...","id":"crystalgroup_20191218_Igazsagszerumot_adnak_az_adotanacsadoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a02f5b-26ce-44cb-845c-baa3f3a78a3e","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191218_Igazsagszerumot_adnak_az_adotanacsadoknak","timestamp":"2020. január. 03. 07:30","title":"Igazságszérumot adnak az adótanácsadóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"66f71963-0a8b-41e6-b113-b6a6abc1f518","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tavaly rekordszámban rendeztek nők filmeket Hollywoodban: a legnagyobb bevételű száz produkció közül 12-t jegyeztek nők, ami az utóbbi évtized legnagyobb előrelépését jelenti a nemi egyenlőség terén – számolt be róla két tanulmány, amelyek azonban megállapították, hogy a női filmesek aránya még mindig messze elmarad a várakozásoktól.","shortLead":"Tavaly rekordszámban rendeztek nők filmeket Hollywoodban: a legnagyobb bevételű száz produkció közül 12-t jegyeztek...","id":"20200103_hollywood_noi_filmes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f71963-0a8b-41e6-b113-b6a6abc1f518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff8c1d9-37c5-4c92-8bf0-2707e31849d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_hollywood_noi_filmes","timestamp":"2020. január. 03. 18:55","title":"Javult a női filmesek helyzete Hollywoodban, de bőven van még tennivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó vezetője a helyszínen meghalt.","shortLead":"Az autó vezetője a helyszínen meghalt.","id":"20200103_Arokba_csapodott_egy_auto_Rackevenel_a_sofor_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b38f53-f075-4572-8f72-e9a84c1de98d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_Arokba_csapodott_egy_auto_Rackevenel_a_sofor_meghalt","timestamp":"2020. január. 03. 06:12","title":"Árokba csapódott egy autó Ráckevénél, a sofőr meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]