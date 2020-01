Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82799d76-d4f0-4da9-8b1c-138739cae82c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 175 millió forintos kikiáltási árat hirdetett meg.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 175 millió forintos kikiáltási árat hirdetett meg.","id":"20200106_Eladjak_a_hollohazi_porcelangyartot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82799d76-d4f0-4da9-8b1c-138739cae82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f11729-6032-4655-818f-6329e3384307","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_Eladjak_a_hollohazi_porcelangyartot","timestamp":"2020. január. 06. 12:21","title":"Eladja az állam a hollóházi porcelángyártót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A párt szerint a honvédelmi tárca 2018 óta nem hajlandó információkat szolgáltatni a Magyar Honvédséggel kapcsolatban.","shortLead":"A párt szerint a honvédelmi tárca 2018 óta nem hajlandó információkat szolgáltatni a Magyar Honvédséggel kapcsolatban.","id":"20200105_Megvizsgalna_Irak_200_magyar_katona_DK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81179c92-ebdc-429c-83d0-e104f7d2cef7","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Megvizsgalna_Irak_200_magyar_katona_DK","timestamp":"2020. január. 05. 14:56","title":"Megvizsgálná a DK, hogy haza kell-e hozni az Irakban szolgáló 200 magyar katonát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb3c69-e1fa-4c83-bd92-f291ad4c25de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"59 ember betegedett meg, sokan attól tartanak, hogy a 18 éve több száz ember halálát okozó SARS-ról lehet szó.","shortLead":"59 ember betegedett meg, sokan attól tartanak, hogy a 18 éve több száz ember halálát okozó SARS-ról lehet szó.","id":"20200106_Titokzatos_virus_borzolja_a_kedelyeket_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb3c69-e1fa-4c83-bd92-f291ad4c25de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f714cdd1-f4bd-4baf-b0fe-efcaef5e42c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Titokzatos_virus_borzolja_a_kedelyeket_Kinaban","timestamp":"2020. január. 06. 14:53","title":"Titokzatos vírus borzolja a kedélyeket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c4df32-90da-466d-ab54-5fc63494febb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1917 lett a legjobb dráma, a film rendezője, a brit Sam Mendes a legjobb rendező díját is átvehette.","shortLead":"Az 1917 lett a legjobb dráma, a film rendezője, a brit Sam Mendes a legjobb rendező díját is átvehette.","id":"20200106_Az_1917_lett_a_legjobb_film_a_Golden_Globeon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01c4df32-90da-466d-ab54-5fc63494febb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6690339a-5944-4a9b-82ad-1c07c793f9d0","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Az_1917_lett_a_legjobb_film_a_Golden_Globeon","timestamp":"2020. január. 06. 06:22","title":"Az 1917 lett a legjobb film a Golden Globe-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa1fa90-0767-4b6c-b7cc-23dd7c7e66e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszok korábbi népszerű városi autója a hírek szerint 2022-ben kerülhet újra piacra. ","shortLead":"Az olaszok korábbi népszerű városi autója a hírek szerint 2022-ben kerülhet újra piacra. ","id":"20200106_Visszaterhet_a_Fiat_Punto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa1fa90-0767-4b6c-b7cc-23dd7c7e66e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d5a0d8-84db-480b-a6c1-736a057bb479","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Visszaterhet_a_Fiat_Punto","timestamp":"2020. január. 06. 11:50","title":"Visszatérhet a Fiat Punto","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e90ae9f0-9a2c-4095-9846-73ff096ecf5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ARD német közszolgálati csatorna Nemzetközi Súlyemelő-szövetségről szóló riportja súlyos vádat fogalmazott meg a Magyar Antidopping Csoporttal szemben is, a kölni doppinglabor pedig DNS-vizsgálatokra hivatkozva állítja, hogy a magyar ellenőröknek manipulált mintákat adtak le a később doppingoláson ért versenyzők. Tiszeker Ágnes, a cég igazgatója tagadta a vádakat, azt viszont nehéz cáfolni, hogy a doppingellenőrzés világszerte kitett a korrupciós kockázatoknak.","shortLead":"Az ARD német közszolgálati csatorna Nemzetközi Súlyemelő-szövetségről szóló riportja súlyos vádat fogalmazott meg...","id":"20200107_korrupcio_iwf_ard_ajan_tamas_tiszeker_agnes_macs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e90ae9f0-9a2c-4095-9846-73ff096ecf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955599a2-e0ce-405a-87ef-943570dc1dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_korrupcio_iwf_ard_ajan_tamas_tiszeker_agnes_macs","timestamp":"2020. január. 07. 06:30","title":"Aján Tamás magával ránthatja a magyar doppingellenőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista párt többek között azt szeretné megtudni, igaz-e az, hogy a miskolci kórházban egy roma származású nőnek tudtán kívül köttették el petevezetékét, hogy ne szülhessen.","shortLead":"A szocialista párt többek között azt szeretné megtudni, igaz-e az, hogy a miskolci kórházban egy roma származású nőnek...","id":"20200105_Spermalopas_titkos_mutetek_NAVnyomozas__Az_MSZP_tovabbra_is_valaszokra_var_a_miskolci_korhazzal_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693d54f7-4b66-4323-9c6f-a6f083ade2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Spermalopas_titkos_mutetek_NAVnyomozas__Az_MSZP_tovabbra_is_valaszokra_var_a_miskolci_korhazzal_kapcsolatban","timestamp":"2020. január. 05. 17:28","title":"Titkos műtétek és NAV-nyomozás - Az MSZP válaszokra vár a miskolci kórház ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Cusinato és Földházi után Bujdosó Zsombor is elköszönt az amerikai edzőtől.","shortLead":"Cusinato és Földházi után Bujdosó Zsombor is elköszönt az amerikai edzőtől.","id":"20200106_Mar_a_harmadik_uszo_hagyta_ott_Shane_Tusupot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e9fb1a-c0bb-4fe5-a8d7-b68af559ec1c","keywords":null,"link":"/sport/20200106_Mar_a_harmadik_uszo_hagyta_ott_Shane_Tusupot","timestamp":"2020. január. 06. 12:58","title":"Újabb úszó hagyta ott Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]