[{"available":true,"c_guid":"5580eac5-a9d8-49fc-8cf6-a5953d2830cd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ez lenne az ára annak, hogy a kakaótermesztők nem nyomorognak. De vajon valóban hozzájuk megy a pluszbevétel?","shortLead":"Ez lenne az ára annak, hogy a kakaótermesztők nem nyomorognak. De vajon valóban hozzájuk megy a pluszbevétel?","id":"20200107_Dragabb_lehet_a_csokolade_a_kakaokartell_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5580eac5-a9d8-49fc-8cf6-a5953d2830cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625150fa-9833-409c-910e-1d9ab58a81db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Dragabb_lehet_a_csokolade_a_kakaokartell_miatt","timestamp":"2020. január. 07. 06:18","title":"Drágább lehet a csokoládé a kakaókartell miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b253966e-ecfa-4882-ac61-de84f1bd9431","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leszámítva néhány ötletes szelfikamera-rejtő megoldást, a legtöbb telefongyártó készülékénél továbbra is el kell viselnünk a szenzorszigetet (notchot) vagy a kameralyukat. Ebben az évben ezen a területen is nagy változás lehet.","shortLead":"Leszámítva néhány ötletes szelfikamera-rejtő megoldást, a legtöbb telefongyártó készülékénél továbbra is el kell...","id":"20200107_kijelzo_alatti_kamera_elrejtese_mozaik_dizajn_kameralyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b253966e-ecfa-4882-ac61-de84f1bd9431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4375d6d0-0174-4fa6-bb66-a1803c10ebcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_kijelzo_alatti_kamera_elrejtese_mozaik_dizajn_kameralyuk","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"2020: a lyukkorszak után jön a mozaikkorszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3170038c-66ce-43a2-9637-506c96000cf2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányzati kommunikáció tenderein tízmilliárdokat nyerő cégeken kívül más nem is pályázott.","shortLead":"A kormányzati kommunikáció tenderein tízmilliárdokat nyerő cégeken kívül más nem is pályázott.","id":"20200108_267_millio_forintot_koltenek_el_kastelykommunikaciora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3170038c-66ce-43a2-9637-506c96000cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a328bfbd-10c7-4893-8dc5-8309ca131811","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_267_millio_forintot_koltenek_el_kastelykommunikaciora","timestamp":"2020. január. 08. 11:59","title":"267 millió forintot költenek el kastélykommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Motorhiba okozhatta az ukrán repülő tragédiáját.","shortLead":"Motorhiba okozhatta az ukrán repülő tragédiáját.","id":"20200108_iran_ukrajna_repulo_boeing_lezuhant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4f2c82-30b2-4910-8831-9133bfcd0af1","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_iran_ukrajna_repulo_boeing_lezuhant","timestamp":"2020. január. 08. 09:46","title":"Az ukránok szerint nem terrortámadás miatt zuhant le a repülőjük Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7290152c-d55f-4c77-9330-096e90635a56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit kutatás szerint a maratonokon való részvétel jelentősen csökkenti az érrendszer öregedését. Az erről szóló tanulmányt a British Heart Foundation (BHF) tette közzé a Journal of the American College of Cardiology című szaklapban.","shortLead":"Egy brit kutatás szerint a maratonokon való részvétel jelentősen csökkenti az érrendszer öregedését. Az erről szóló...","id":"20200107_A_maratonfutas_negy_evvel_megfiatalitja_az_arteriakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7290152c-d55f-4c77-9330-096e90635a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fea4b99-6537-4705-94ba-cb1a47d7af60","keywords":null,"link":"/elet/20200107_A_maratonfutas_negy_evvel_megfiatalitja_az_arteriakat","timestamp":"2020. január. 07. 17:51","title":"A maratonfutás négy évvel megfiatalítja az artériákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b46b97-9fd3-4c09-a1f6-e45cd017087f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránnak tartózkodnia kell az erőszak alkalmazásától, legfontosabb ugyanis megakadályozni, hogy elmérgesedjen a helyzet – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben, a katonai szövetség legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Észak-atlanti Tanács rendkívüli, nagyköveti szintű ülését követően.","shortLead":"Iránnak tartózkodnia kell az erőszak alkalmazásától, legfontosabb ugyanis megakadályozni, hogy elmérgesedjen a helyzet...","id":"20200106_nato_eszak_atlanti_tanacs_iran_atomfegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b46b97-9fd3-4c09-a1f6-e45cd017087f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59a381b-e5a8-499c-bfd3-bd6fbbec7847","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_nato_eszak_atlanti_tanacs_iran_atomfegyver","timestamp":"2020. január. 06. 22:26","title":"NATO: Soha nem lehet atomfegyver Irán birtokában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15 járművel bővítik a flottát.","shortLead":"15 járművel bővítik a flottát.","id":"20200108_volvo_busz_volanbusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832d14be-2536-44e8-bd92-4629bd8f7b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_volvo_busz_volanbusz","timestamp":"2020. január. 08. 11:23","title":"A Volán 2,8 milliárd forintért vásárol Volvo buszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sötét, áram nélküli szobába zárták a férfit, és azzal fenyegették, hogy levágják a fejét. Végül sikerült megszöknie.","shortLead":"Egy sötét, áram nélküli szobába zárták a férfit, és azzal fenyegették, hogy levágják a fejét. Végül sikerült megszöknie.","id":"20200107_Negy_honapon_at_csicskaztattak_egy_ferfit_egy_kerekegyhazi_tanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d6a7ee-6804-4e53-b1ec-bbb411a5ad98","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Negy_honapon_at_csicskaztattak_egy_ferfit_egy_kerekegyhazi_tanyan","timestamp":"2020. január. 07. 10:12","title":"Négy hónapon át csicskáztattak egy férfit egy kerekegyházi tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]