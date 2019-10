2019. október. 06. 17:00 Demeter Péter Autó

Ha nem is a meleg vizet, de a langyosat megint fel akarják találni az autógyárak. A legeurópaibb autótípus az ötajtós kompakt, amelyekből most ügyes trükkökkel próbálnak crossoveres divatverziókat kreálni. Ilyen a Ford Focus Active is.