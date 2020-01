Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd06ec5d-a42a-4174-ab82-03d2dfadf666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új erőforrás alacsonyabb üzemeltetési költéséggel, szerényebb szén-dioxid-kibocsátással és nagyobb nyomatékkal kecsegtet.","shortLead":"Az új erőforrás alacsonyabb üzemeltetési költéséggel, szerényebb szén-dioxid-kibocsátással és nagyobb nyomatékkal...","id":"20200115_igeretes_uj_benzinmotort_mutatott_be_a_dacia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd06ec5d-a42a-4174-ab82-03d2dfadf666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150d785d-243a-406b-8897-db602ab1c6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_igeretes_uj_benzinmotort_mutatott_be_a_dacia","timestamp":"2020. január. 15. 13:21","title":"Ígéretes új benzinmotort mutatott be a Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havi 130 ezer helyett 380 ezret ígért az Emmi, de még mindig nem az emelt összeget kapják. ","shortLead":"Havi 130 ezer helyett 380 ezret ígért az Emmi, de még mindig nem az emelt összeget kapják. ","id":"20200115_Hiaba_igerte_Kasler_nem_kaptak_meg_a_tamogatast_a_fogorvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0535618d-88e3-448f-a9ff-836bf508b5fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Hiaba_igerte_Kasler_nem_kaptak_meg_a_tamogatast_a_fogorvosok","timestamp":"2020. január. 15. 20:33","title":"Hiába ígérte Kásler, nem kapták meg a támogatást a fogorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoftnak sikerült tartania magát a korábbi ütemtervhez, így szerdán este hivatalosan is elérhetővé vált az új Edge böngésző.","shortLead":"A Microsoftnak sikerült tartania magát a korábbi ütemtervhez, így szerdán este hivatalosan is elérhetővé vált az új...","id":"20200116_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c594f70-7b63-4819-bd71-18b96d056656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo","timestamp":"2020. január. 16. 08:33","title":"Megjött a Microsoft új, Chromium-alapú böngészője, innen már le is töltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6df27a3-99e4-4cf0-a329-cd600e85f696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Yaris méretosztályába érkező újdonság gyorsan a Toyota legnépszerűbb európai modellje lehet.","shortLead":"A Yaris méretosztályába érkező újdonság gyorsan a Toyota legnépszerűbb európai modellje lehet.","id":"20200115_Jon_egy_ujabb_kis_Toyota_szabadidoauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6df27a3-99e4-4cf0-a329-cd600e85f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb05f15-7483-4e1b-bdc4-95e3a96d82cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_Jon_egy_ujabb_kis_Toyota_szabadidoauto","timestamp":"2020. január. 15. 14:10","title":"Jön egy újabb kis Toyota szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A polgári védelem arra szólította fel a közelben élőket, hogy elővigyázatosságból ne nyissanak ablakot, és ne tartózkodjanak a szabad levegőn.","shortLead":"A polgári védelem arra szólította fel a közelben élőket, hogy elővigyázatosságból ne nyissanak ablakot, és ne...","id":"20200114_Egy_halalos_aldozata_es_legkevesebb_negy_serultje_van_egy_spanyol_vegyi_uzemben_tortent_robbanasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ef439c-8aa0-481e-a8d0-fa5b1c720792","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Egy_halalos_aldozata_es_legkevesebb_negy_serultje_van_egy_spanyol_vegyi_uzemben_tortent_robbanasnak","timestamp":"2020. január. 14. 21:55","title":"Egy halálos áldozata és legkevesebb négy sérültje van egy spanyol vegyi üzemben történt robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb24425-0c78-4249-b0ce-d1a5a54c7ec1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"„Ami elromolhat, az el is romlik” – ezt a mondatot az is ismeri, aki nem olvasta Murphy törvénykönyvét. Arthur Bloch könyvsorozata műszaki emberek humorából indult el, aztán jöttek a közgazdászok, és rájöttek, hogy az írások sok része nemcsak vicces, hanem igaz is.","shortLead":"„Ami elromolhat, az el is romlik” – ezt a mondatot az is ismeri, aki nem olvasta Murphy törvénykönyvét. Arthur Bloch...","id":"20200115_Murphy_torvenyek_kozgazdasagi_elmeletek_burokracia_eloleptetes_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb24425-0c78-4249-b0ce-d1a5a54c7ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb40a1d-f385-4605-9a75-5d2017eb8eec","keywords":null,"link":"/360/20200115_Murphy_torvenyek_kozgazdasagi_elmeletek_burokracia_eloleptetes_dragulas","timestamp":"2020. január. 15. 11:00","title":"Akár hiszi, akár nem, Murphy több törvényéből valódi közgazdasági elmélet lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyomásgyakorlással próbálja elérni az amerikai kormányzat, hogy a britek ne a Huawei technológiáját használják az 5G-s hálózatfejlesztésekhez. Egyelőre eredménytelenül.","shortLead":"Nyomásgyakorlással próbálja elérni az amerikai kormányzat, hogy a britek ne a Huawei technológiáját használják az 5G-s...","id":"20200115_amerikai_kormany_egyesult_kiralysag_huawei_5g_halozatfejlesztes_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484d1f7f-09de-4830-a565-1da6d7eb4fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_amerikai_kormany_egyesult_kiralysag_huawei_5g_halozatfejlesztes_boris_johnson","timestamp":"2020. január. 15. 14:03","title":"Amerika megüzente a briteknek: nem kéne a Huaweijel üzletelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbe0abe-1414-4c53-8b54-f17c5069dc66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dokumentumból kiderül, hogy a néhai multimilliomos két magánszigetet használt a Virgin-szigeteken, ahol csaknem két évtizeden át csempészett és erőszakolt meg lányokat.\r

","shortLead":"A dokumentumból kiderül, hogy a néhai multimilliomos két magánszigetet használt a Virgin-szigeteken, ahol csaknem két...","id":"20200116_jeffrey_epstein_szexualis_ragadozo_vadirat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcbe0abe-1414-4c53-8b54-f17c5069dc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7c1eee-9b8d-41b2-8f34-51e3897e814e","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_jeffrey_epstein_szexualis_ragadozo_vadirat","timestamp":"2020. január. 16. 05:47","title":"Egy szörnyeteg képe rajzolódik ki az Epstein ellen benyújtott vádiratból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]