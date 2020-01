Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak az eddigi értesülések, akkor akár már február elején kirukkolhat a Samsung összehajtható telefonja utódjával, a Galaxy Fold 2-vel. Azonban épp az ütemezés miatt hozhat magával egy kellemetlen meglepetést.","shortLead":"Ha igazak az eddigi értesülések, akkor akár már február elején kirukkolhat a Samsung összehajtható telefonja utódjával...","id":"20200115_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_telefonja_megjelenes_processzor_qualcomm_snapdragon_855","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4db5b9c-280b-417a-88e5-e97641ad1c65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_telefonja_megjelenes_processzor_qualcomm_snapdragon_855","timestamp":"2020. január. 15. 09:33","title":"Egy kissé kellemetlen meglepetést is hozhat magával a Samsung újabb összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137e57c5-9c81-4164-bf14-d87516c54f6e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Délkelet-Ausztráliába csapódott meteorit darabjaiba zárva bukkantak rá.","shortLead":"Egy Délkelet-Ausztráliába csapódott meteorit darabjaiba zárva bukkantak rá.","id":"20200114_meteorit_csillagpor_ausztralia_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=137e57c5-9c81-4164-bf14-d87516c54f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcfe7dc-9b1e-4697-a73f-670a4b2605c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_meteorit_csillagpor_ausztralia_kutatas","timestamp":"2020. január. 14. 14:55","title":"Hétmilliárd éves csillagport találtak egy ausztrál meteoritban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a10867-18db-4720-a9af-611d9acf08c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200114_Marabu_FekNyuz_Biodom_es_a_foemlosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41a10867-18db-4720-a9af-611d9acf08c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c577578-d480-42fc-b4fd-089ded7f8ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Marabu_FekNyuz_Biodom_es_a_foemlosok","timestamp":"2020. január. 14. 17:18","title":"Marabu FékNyúz: Biodóm és a főemlősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f3dce0-dd09-4cd9-bc38-eaaf9238e289","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több pályán ingyen vagy kedvezményes jeggyel korizhatunk.","shortLead":"Több pályán ingyen vagy kedvezményes jeggyel korizhatunk.","id":"20200115_Szombaton_lesz_a_Jegpalyak_ejszakaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f3dce0-dd09-4cd9-bc38-eaaf9238e289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354ab811-d721-42fa-96f7-2f7f6053a352","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Szombaton_lesz_a_Jegpalyak_ejszakaja","timestamp":"2020. január. 15. 10:26","title":"Szombaton lesz a Jégpályák éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt turistát kiutasítanak Peruból, egy másik ellen pedig büntető eljárás indul, mert megrongálták a világörökség részét képező romvárost, Machu Picchut – közölték a perui hatóságok kedden.","shortLead":"Öt turistát kiutasítanak Peruból, egy másik ellen pedig büntető eljárás indul, mert megrongálták a világörökség részét...","id":"20200115_Turistak_rongaltak_meg_Machu_Picchu_romjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8813bb5-017e-428f-bbf3-ab88fee50217","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Turistak_rongaltak_meg_Machu_Picchu_romjait","timestamp":"2020. január. 15. 09:39","title":"Turisták rongálták meg Machu Picchu romjait – kiutasították őket Peruból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1683bb73-718f-4a4c-8328-ee23fa2354ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200114_Marabu_FekNyuz_Mekotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1683bb73-718f-4a4c-8328-ee23fa2354ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0fabac-95cb-4620-add5-f04fb06494ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Marabu_FekNyuz_Mekotok","timestamp":"2020. január. 15. 10:24","title":"Marabu FékNyúz: Mékőtök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megmosolyogja a ruházati szakma egy része, hogy az Amazon erősíteni kívánja jelenlétét a luxusmárkák piacán.","shortLead":"Megmosolyogja a ruházati szakma egy része, hogy az Amazon erősíteni kívánja jelenlétét a luxusmárkák piacán.","id":"20200115_amazon_luxusruha_divat_webaruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf01f039-49f9-48e4-9d03-458a5ed02ad3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_amazon_luxusruha_divat_webaruhaz","timestamp":"2020. január. 15. 12:03","title":"\"Túl száraz\" az Amazon-élmény? Luxussarkok nyílhatnak a webáruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal lassabb tempóban nő az építőipari termelés, mint eddig, és kevesebb szerződés is van a cégeknél az egy évvel ezelőttihez képest.","shortLead":"Sokkal lassabb tempóban nő az építőipari termelés, mint eddig, és kevesebb szerződés is van a cégeknél az egy évvel...","id":"20200115_epitoipar_epitkezes_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7184bd6-f95b-4f9b-8af0-eee9d4c6d155","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_epitoipar_epitkezes_ksh","timestamp":"2020. január. 15. 09:26","title":"Másfél éves mélypontra került a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]