[{"available":true,"c_guid":"e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes képviselő a Blikk szerint a kecskeméti börtönben van, amelyről az a hír járja, hogy \"szinte egy szanatórium\".\r

","shortLead":"A volt fideszes képviselő a Blikk szerint a kecskeméti börtönben van, amelyről az a hír járja, hogy \"szinte...","id":"20200116_mengyi_roland_borton_kecskemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cf01d4-80a9-4976-ac12-8dc8c31ebc56","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_mengyi_roland_borton_kecskemet","timestamp":"2020. január. 16. 07:18","title":"Titokban vonult börtönbe Mengyi Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e76de2-ea25-421b-ab02-3ff45666db7f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon.","shortLead":"Nagyon.","id":"20200117_Video_igy_orulnek_az_ausztral_allatkak_az_esonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e76de2-ea25-421b-ab02-3ff45666db7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db116e9f-4857-4f87-b113-aaab6a4892f0","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Video_igy_orulnek_az_ausztral_allatkak_az_esonek","timestamp":"2020. január. 17. 12:24","title":"Videó: így örülnek az ausztrál állatok az esőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c19742-f247-4478-82b3-40f004d105b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az átviteli sebessége nagy a Samsung új hordozható SSD tárolójának, hanem van egy fontos biztonsági eleme is.\r

\r

","shortLead":"Nemcsak az átviteli sebessége nagy a Samsung új hordozható SSD tárolójának, hanem van egy fontos biztonsági eleme...","id":"20200116_samsung_ujjlenyomat_olvasos_ssd_tarolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c19742-f247-4478-82b3-40f004d105b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799b83bb-8cea-49d1-ad8b-323fd856f711","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_samsung_ujjlenyomat_olvasos_ssd_tarolo","timestamp":"2020. január. 16. 10:03","title":"Amit erre a tárhelyre ment el, ahhoz garantáltan csak ön férhet hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy 68 éves nő az áldozat.","shortLead":"Egy 68 éves nő az áldozat.","id":"20200117_Halalos_gazolas_Soroksaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b62687-7301-4441-a9c6-11538e0b1cef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_Halalos_gazolas_Soroksaron","timestamp":"2020. január. 17. 07:58","title":"Halálos gázolás Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoftnak sikerült tartania magát a korábbi ütemtervhez, így szerdán este hivatalosan is elérhetővé vált az új Edge böngésző.","shortLead":"A Microsoftnak sikerült tartania magát a korábbi ütemtervhez, így szerdán este hivatalosan is elérhetővé vált az új...","id":"20200116_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c594f70-7b63-4819-bd71-18b96d056656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo","timestamp":"2020. január. 16. 08:33","title":"Megjött a Microsoft új, Chromium-alapú böngészője, innen már le is töltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47554123-7dab-4f61-b0db-d80dde9b641e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Benyújtotta lemondását Olekszij Honcsaruk, ukrán miniszterelnök. A kormány tagjai konzultációt kezdtek, Volodimir Zelenszkij államfő gondolkodik, elfogadja-e bizalmasa döntését.","shortLead":"Benyújtotta lemondását Olekszij Honcsaruk, ukrán miniszterelnök. A kormány tagjai konzultációt kezdtek, Volodimir...","id":"20200117_Lemondott_az_ukran_miniszterelnok_Zelenszkij_gondolkodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47554123-7dab-4f61-b0db-d80dde9b641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8066e5ac-e6dd-438c-89fd-f22c0a2c4780","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_Lemondott_az_ukran_miniszterelnok_Zelenszkij_gondolkodik","timestamp":"2020. január. 17. 10:10","title":"Lemondott az ukrán miniszterelnök, Zelenszkij gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság jogtalanul tiltotta meg két adó beszedését Magyarországnak – mondta ki a főtanácsnok, akinek a véleménye nem köti ugyan a Bíróságot, ám szinte minden esetben megegyezik azzal az ítélet.","shortLead":"Az Európai Bizottság jogtalanul tiltotta meg két adó beszedését Magyarországnak – mondta ki a főtanácsnok, akinek...","id":"20200116_Magyarorszagnak_adhat_igazat_az_EU_Birosag_Brusszellel_szemben_egy_adozasi_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fa9769-d8ec-44bb-8a4a-23439900e94d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_Magyarorszagnak_adhat_igazat_az_EU_Birosag_Brusszellel_szemben_egy_adozasi_ugyben","timestamp":"2020. január. 16. 11:11","title":"Magyarországnak adhat igazat az EU Bíróság Brüsszellel szemben egy adózási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093944c8-cf15-4cf5-9baf-fdf4341073d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, kihallgatás még nem történt.","shortLead":"Igaz, kihallgatás még nem történt.","id":"20200116_Megerositette_az_ugyeszseg_nyomoznak_a_magyarorszagi_egeszsegugyi_kartell_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=093944c8-cf15-4cf5-9baf-fdf4341073d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148e9899-9295-468f-a1a5-da89522eb617","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_Megerositette_az_ugyeszseg_nyomoznak_a_magyarorszagi_egeszsegugyi_kartell_ugyeben","timestamp":"2020. január. 16. 12:32","title":"Megerősítette az ügyészség: nyomoznak a magyarországi egészségügyi kartell ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]