Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b68b4b30-c251-4bde-a016-06600aab5991","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Gustav Klimt 23 éve ellopott festményét találták meg véletlenül az észak-olaszországi Piancenzában decemberben.","shortLead":"Gustav Klimt 23 éve ellopott festményét találták meg véletlenül az észak-olaszországi Piancenzában decemberben.","id":"20200118_Elokerult_egy_ellopott_Klimtfestmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b68b4b30-c251-4bde-a016-06600aab5991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf233a84-1f7c-4ad7-8020-cb942e3e0490","keywords":null,"link":"/kultura/20200118_Elokerult_egy_ellopott_Klimtfestmeny","timestamp":"2020. január. 18. 15:32","title":"Előkerült egy ellopott Klimt-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kötött vádalkut Boldog István leleplezésére a kengyeli polgármester, most mégsem lehet a falu első embere, időközi választást kell kiírni.","shortLead":"Hiába kötött vádalkut Boldog István leleplezésére a kengyeli polgármester, most mégsem lehet a falu első embere...","id":"20200118_Megsem_lehet_polgarmester_Kengyelen_a_vadalkut_koto_Nagy_Szilard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9719fac-6352-4e17-a9a3-8bc0363749ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Megsem_lehet_polgarmester_Kengyelen_a_vadalkut_koto_Nagy_Szilard","timestamp":"2020. január. 18. 09:07","title":"Mégsem lehet polgármester Kengyelen a vádalkut kötő Nagy Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23b9016-1897-4497-9046-f986e7b8edcb","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Neues Deutschlandban kapitalisták foglalták el a kommunisták helyét, az állampárt kis híján feloszlott, és ingyen osztogatták (egy kicsit) a nyugati cigarettát – a változás jelei az NDK-ban 1990 elején.","shortLead":"A Neues Deutschlandban kapitalisták foglalták el a kommunisták helyét, az állampárt kis híján feloszlott, és ingyen...","id":"20200118_Egysegpartbol_ketsegpart__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_15","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d23b9016-1897-4497-9046-f986e7b8edcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e94075-70fb-449e-af91-d249985de2fd","keywords":null,"link":"/360/20200118_Egysegpartbol_ketsegpart__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_15","timestamp":"2020. január. 18. 17:00","title":"Honecker helyett Lufthansa a pártlapban – \"Eljött a paradicsom\", 1990. január 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c31135-412d-4e15-8382-0ed8ae302107","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nepáli Khagendra Thapa Magar Guiness világcsúcstartó volt.","shortLead":"A nepáli Khagendra Thapa Magar Guiness világcsúcstartó volt.","id":"20200118_27_eves_koraban_meghalt_a_vilag_legalacsonyabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6c31135-412d-4e15-8382-0ed8ae302107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed14e83d-9bbd-4906-8ced-36b2c041fa15","keywords":null,"link":"/elet/20200118_27_eves_koraban_meghalt_a_vilag_legalacsonyabb_embere","timestamp":"2020. január. 18. 12:00","title":"27 éves korában meghalt a világ legalacsonyabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccserek közelében zajló mezőgazdasági termelés jelentős szerepet játszhat abban, hogy bizonyos dél-ázsiai jégmezők stabilak maradtak vagy még gyarapodtak is az elmúlt 25 évben, miközben a térség döntő részében a jégárak visszahúzódnak – derült ki egy új kutatásból.","shortLead":"A gleccserek közelében zajló mezőgazdasági termelés jelentős szerepet játszhat abban, hogy bizonyos dél-ázsiai jégmezők...","id":"20200119_olvado_gleccserek_jegolvadas_lassitasa_del_azsia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618aea01-3cd1-40d3-858d-f3bab53279e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_olvado_gleccserek_jegolvadas_lassitasa_del_azsia","timestamp":"2020. január. 19. 14:03","title":"Őrült sebességgel olvadnak a gleccserek, de találtak valamit, ami lassíthatja ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindenki megnyugodhat, ismét őt választották a párt élére. ","shortLead":"Mindenki megnyugodhat, ismét őt választották a párt élére. ","id":"20200118_Semjen_Zsolt_ujravalasztottak_KDNP_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d18a70-7502-4fb9-a6c0-0a26b1d4d2c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Semjen_Zsolt_ujravalasztottak_KDNP_elnok","timestamp":"2020. január. 18. 16:18","title":"Semjén Zsolt marad a KDNP elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f86757-926b-4ab1-aa02-60067b7f7e56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A pesti gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést vasárnap Budapesten, a Dohány utcai zsinagógában. A felszólalók szerint nem lehet túlzásba vinni a holokausztról való megemlékezést.","shortLead":"A pesti gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést vasárnap Budapesten, a Dohány utcai...","id":"20200119_Megemlekeztek_a_pesti_getto_felszabaditasanak_75_evfordulojarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f86757-926b-4ab1-aa02-60067b7f7e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46508213-b30f-4494-9626-0e1c71a4c489","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Megemlekeztek_a_pesti_getto_felszabaditasanak_75_evfordulojarol","timestamp":"2020. január. 19. 15:15","title":"Megemlékeztek a pesti gettó felszabadításának 75. évfordulójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően a világbajnoki ezüstérmes spanyolokat megelőzve nyerte a C csoportot és jutott közvetlenül a negyeddöntőbe a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően...","id":"20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1f83eb-7616-4366-81cb-56911f52fd33","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","timestamp":"2020. január. 18. 20:11","title":"Gálamérkőzésen lett csoportelső a magyar válogatott a férfi vízilabda Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]