[{"available":true,"c_guid":"a643f835-5c01-440e-a31b-3124a36f3971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta szombaton, hogy ellenzi azt az elképzelést, hogy az ország vezetője korlátlan ideig maradhasson tisztségben, ahogyan az egykor a Szovjetunióban volt.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta szombaton, hogy ellenzi azt az elképzelést, hogy az ország vezetője korlátlan...","id":"20200118_Putyin_szerint_nem_lenne_jo_ha_valaki_korlatlan_ideig_vezeto_maradhatna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a643f835-5c01-440e-a31b-3124a36f3971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b24ca0-aa3a-475d-ad0a-09a9676a915f","keywords":null,"link":"/vilag/20200118_Putyin_szerint_nem_lenne_jo_ha_valaki_korlatlan_ideig_vezeto_maradhatna","timestamp":"2020. január. 18. 19:07","title":"Putyin szerint nem lenne jó, ha valaki korlátlan ideig vezető maradhatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117fc444-6061-4839-b02d-8d4f3d3a8aa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PINE64 egy még múlt év novemberében vette fel az előrendeléseket egy újfajta mobiltelefonra, melynek első rakományát a napokban kapták meg az ügyfelek. Igen különleges készülékről van szó, amely Linuxot futtat, ráadásul roppant pénztárcabarát árral dicsekedhet.","shortLead":"A PINE64 egy még múlt év novemberében vette fel az előrendeléseket egy újfajta mobiltelefonra, melynek első rakományát...","id":"20200119_pinephone_braveheart_linux_alapu_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117fc444-6061-4839-b02d-8d4f3d3a8aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144c2782-1fdb-46c4-9ec1-ad1fe91692da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_pinephone_braveheart_linux_alapu_telefon","timestamp":"2020. január. 19. 19:03","title":"Már el is kapkodták az olcsó telefont, amelynek nincs párja a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csak azokat engedné a Magyar Turisztikai Ügynökség szállást hirdetni, akik regisztráltak.","shortLead":"Csak azokat engedné a Magyar Turisztikai Ügynökség szállást hirdetni, akik regisztráltak.","id":"20200120_Tucatjaval_nyitottak_illegalis_hoteleket_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c9398a-5d4e-4bce-8ea8-b2e886e97620","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_Tucatjaval_nyitottak_illegalis_hoteleket_Budapesten","timestamp":"2020. január. 20. 07:44","title":"Tucatjával nyithattak illegális hoteleket Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"\"Nem bizonyult lehetségesnek\", hogy közpénz igénybevétele nélkül képviselje a királyi családot, és egyébként is, a média túl erős - magyarázta Harry herceg.","shortLead":"\"Nem bizonyult lehetségesnek\", hogy közpénz igénybevétele nélkül képviselje a királyi családot, és egyébként is...","id":"20200120_Harry_herceg_Nem_volt_mas_valasztasunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a7013d-31e5-4323-b2fa-6a583a9e5a0c","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Harry_herceg_Nem_volt_mas_valasztasunk","timestamp":"2020. január. 20. 06:59","title":"Harry herceg: Nem volt más választásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748054f-0774-4cb8-bf99-9ce9e0c2e870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köztársasági elnök még mosolygott is a magyar vízilabda-válogatott meccsén. ","shortLead":"A köztársasági elnök még mosolygott is a magyar vízilabda-válogatott meccsén. ","id":"20200118_Igy_hullamzik_egyutt_Ader_Janos_es_Varga_Mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5748054f-0774-4cb8-bf99-9ce9e0c2e870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1cbda2-4f01-46a1-b7ca-cc2b4a9dfd33","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Igy_hullamzik_egyutt_Ader_Janos_es_Varga_Mihaly","timestamp":"2020. január. 18. 20:58","title":"Így hullámzik együtt Áder János és Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b60e85e-ac07-4dc3-84a3-2f98c2c6ca15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eredményesnek nevezte a berlini Líbia-konferencián kollégáival folytatott párbeszédet Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter viszont úgy vélte, nem kezdődött igazi párbeszéd.","shortLead":"Eredményesnek nevezte a berlini Líbia-konferencián kollégáival folytatott párbeszédet Mike Pompeo amerikai...","id":"20200119_Megoszlik_a_resztvevok_velemenye_a_berlini_Libiakonferenciarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b60e85e-ac07-4dc3-84a3-2f98c2c6ca15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dbfcc1-e023-4533-9837-c337ed7f332b","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Megoszlik_a_resztvevok_velemenye_a_berlini_Libiakonferenciarol","timestamp":"2020. január. 19. 21:37","title":"Megoszlik a résztvevők véleménye a berlini Líbia-konferenciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: centi, börtön, sorcsere, káosz, ártatlanság. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200119_Az_en_hetem_Peterfy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef92ebe-d288-45b1-86b6-c64f17343d02","keywords":null,"link":"/360/20200119_Az_en_hetem_Peterfy","timestamp":"2020. január. 19. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a börtönné lett országról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c05efeb-a7bc-4cc9-8fcf-a7c138548620","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Africa Eco Race elnevezésű tereprali-versenyen a Qualisport Racing győzött a kamionos kategóriában.","shortLead":"Az Africa Eco Race elnevezésű tereprali-versenyen a Qualisport Racing győzött a kamionos kategóriában.","id":"20200119_Magyarok_gyoztek_a_klasszikus_Dakar_utvonalan_zajlo_sivatagi_ralin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c05efeb-a7bc-4cc9-8fcf-a7c138548620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bfa81d-317d-442e-b6ff-05e464347743","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Magyarok_gyoztek_a_klasszikus_Dakar_utvonalan_zajlo_sivatagi_ralin","timestamp":"2020. január. 19. 08:35","title":"Magyarok győztek a klasszikus Dakar útvonalán zajló sivatagi ralin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]