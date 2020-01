Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bánáti János kamaraelnök szerint az elhangzottak rombolják az igazságszolgáltatás tekintélyét.","shortLead":"Bánáti János kamaraelnök szerint az elhangzottak rombolják az igazságszolgáltatás tekintélyét.","id":"20200120_ugyvedi_kamara_orban_viktor_borton_karterites_volner_pal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757fae33-8a0e-47bc-969e-78c21988d998","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_ugyvedi_kamara_orban_viktor_borton_karterites_volner_pal","timestamp":"2020. január. 20. 20:25","title":"Az ügyvédi kamara közleményben utasítja vissza Orbánék vádjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élete legfájdalmasabb éve volt a tavalyi. ","shortLead":"Élete legfájdalmasabb éve volt a tavalyi. ","id":"20200121_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkoros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e43921-aa7a-451d-a2d6-efcd3c1b1d76","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkoros","timestamp":"2020. január. 21. 16:35","title":"Ozzy Osbourne Parkinson-kóros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e","c_author":"Molnár Péter","category":"itthon","description":"A „multat be kell vallani.” József Attila e szavai iránytűt adnak a kezünkbe. Ennél pontosabban nem lehet fogalmazni. A múlt bevallása nélkül nincs jelen, jövő, és nincs a társadalmat átszelő árkok betemetése sem.\r

","shortLead":"A „multat be kell vallani.” József Attila e szavai iránytűt adnak a kezünkbe. Ennél pontosabban nem lehet fogalmazni...","id":"20200121_Molnar_Peter_Turul_Varosmajor_Szabadsag_ter_Horthy_szobor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f519fb-b5ed-4942-990d-7717078264bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Molnar_Peter_Turul_Varosmajor_Szabadsag_ter_Horthy_szobor","timestamp":"2020. január. 21. 17:55","title":"Molnár Péter: Turul, Városmajor, Szabadság tér, Horthy szobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a93d33d-75ad-4e24-a57c-cbb92d8dd305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gázolajat kell bele tankolni, és alig lomhább a nála sokkal többet fogyasztó RS Q8-nál.","shortLead":"Gázolajat kell bele tankolni, és alig lomhább a nála sokkal többet fogyasztó RS Q8-nál.","id":"20200121_510_loeros_dizelmotor_a_legujabb_audi_sq8ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a93d33d-75ad-4e24-a57c-cbb92d8dd305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6295e674-3c7d-4a3a-857c-7e390e66b01f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_510_loeros_dizelmotor_a_legujabb_audi_sq8ban","timestamp":"2020. január. 21. 07:59","title":"510 lóerős dízelmotor a legújabb Audi SQ8-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c934a11-7ef5-4374-88bf-11398ba6095e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A formátum több európai országban is nagy sikert ért el. ","shortLead":"A formátum több európai országban is nagy sikert ért el. ","id":"20200120_A_vartnal_hamarabb_indulhat_az_RTL_nagy_dobasa_az_Alarcos_enekes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c934a11-7ef5-4374-88bf-11398ba6095e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58eaaf1-f41b-4beb-9f74-8bff6a08c5c7","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_A_vartnal_hamarabb_indulhat_az_RTL_nagy_dobasa_az_Alarcos_enekes","timestamp":"2020. január. 20. 15:05","title":"A vártnál korábban indulhat az RTL nagy dobása, az Álarcos énekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlórákkal és kölcsönzött munkaerővel bírta a Magyar Posta a karácsonyi rohamot.","shortLead":"Túlórákkal és kölcsönzött munkaerővel bírta a Magyar Posta a karácsonyi rohamot.","id":"20200120_posta_karacsony_csomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fae34f-f4b0-4b62-8ea0-2c94d1e2e407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_posta_karacsony_csomag","timestamp":"2020. január. 20. 06:03","title":"Büszkélkedik a Posta: a belföldi karácsonyi csomagok csak 2 százalékát nem vitték ki időre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntetőfeljelentést tett a kormányhivatal a budaörsi szakrendelő ügyében – áll a hivatal közleményében.","shortLead":"Büntetőfeljelentést tett a kormányhivatal a budaörsi szakrendelő ügyében – áll a hivatal közleményében.","id":"20200121_feljelentes_fovarosi_kormanyhivatal_budaors_szemmutet_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06387a66-dee1-477f-bd78-da180fe4a056","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_feljelentes_fovarosi_kormanyhivatal_budaors_szemmutet_fertozes","timestamp":"2020. január. 21. 08:47","title":"Feljelentést tett a fővárosi kormányhivatal a fertőzéssel végződött budaörsi szemműtétek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kiderül, hogy tette idején nem volt beszámítható, kezelés várhat rá.","shortLead":"Ha kiderül, hogy tette idején nem volt beszámítható, kezelés várhat rá.","id":"20200121_Levelet_irt_osztalytarsainak_a_gyori_keselo_diak_nem_erti_miert_tamadta_meg_osztalyfonoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82714d14-3b87-4a85-b29a-0dd007ef8a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Levelet_irt_osztalytarsainak_a_gyori_keselo_diak_nem_erti_miert_tamadta_meg_osztalyfonoket","timestamp":"2020. január. 21. 05:31","title":"Levelet írt osztálytársainak a győri késelő diák, nem érti, miért támadta meg osztályfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]