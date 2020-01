Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Módosult a Babaváró hitel egyik feltétele: szigorodott az elvárt, legalább 3 éves Tb jogviszonyra vonatkozó előírás. Ez azokat érintheti hátrányosan, akik a tanulmányi szerződés alapján szakképző iskolában folytatják vagy folytatták a tanulmányaikat. A változtatás következtében előfordulhat, hogy aki tavaly még jogosult volt Babaváróra, 2020-ban már nem.","shortLead":"Módosult a Babaváró hitel egyik feltétele: szigorodott az elvárt, legalább 3 éves Tb jogviszonyra vonatkozó előírás...","id":"20200121_Szigorodtak_a_Babavaro_hitel_feltetelei_nehanyan_bukhatjak_a_tamogatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf59d21-ce96-423a-bf88-901631f52221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Szigorodtak_a_Babavaro_hitel_feltetelei_nehanyan_bukhatjak_a_tamogatast","timestamp":"2020. január. 21. 11:05","title":"Szigorodtak a Babaváró hitel feltételei: néhányan bukhatják a támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158be61a-730c-4460-937a-ec07e849a7bb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a klasszikus szépségű amerikai sportkocsi egyenesen a 60-as évek közepére repít vissza bennünket. És mellesleg éppen tehetős új gazdájára vár.","shortLead":"Ez a klasszikus szépségű amerikai sportkocsi egyenesen a 60-as évek közepére repít vissza bennünket. És mellesleg éppen...","id":"20200122_olyan_shelbyben_ultunk_melynek_csillogo_kasznijan_akar_sminkelni_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158be61a-730c-4460-937a-ec07e849a7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba394c8-e8ba-4b59-86b1-56cde6de44c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_olyan_shelbyben_ultunk_melynek_csillogo_kasznijan_akar_sminkelni_is_lehet","timestamp":"2020. január. 22. 06:41","title":"Olyan patinás Shelbyben ültünk, melynek csillogó kaszniján akár sminkelni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szalayné Sándor Erzsébet szerint a kialakult helyzet elősegítheti az indulatok felerősödését.\r

\r

","shortLead":"Szalayné Sándor Erzsébet szerint a kialakult helyzet elősegítheti az indulatok felerősödését.\r

\r

","id":"20200122_A_nemzetisegi_ombudsmanhelyettes_vizsgalja_a_gyongyospatai_esemenyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465a1bab-0cb5-452f-984f-091548676399","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_A_nemzetisegi_ombudsmanhelyettes_vizsgalja_a_gyongyospatai_esemenyeket","timestamp":"2020. január. 22. 18:51","title":"A nemzetiségi ombudsmanhelyettes vizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79eee97-049b-40cb-ad06-50ef6c9c08a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy félméteres nyílást szúrt ki Csikériánál egy kutyás járőr.","shortLead":"Egy félméteres nyílást szúrt ki Csikériánál egy kutyás járőr.","id":"20200122_Ujabb_alagutat_talaltak_a_deli_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c79eee97-049b-40cb-ad06-50ef6c9c08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdc6a73-0fc0-46f1-8610-c7cf92411c5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Ujabb_alagutat_talaltak_a_deli_hataron","timestamp":"2020. január. 22. 09:00","title":"Újabb alagutat találtak a déli határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0eb10a4-ba24-46b5-b859-5af43b5a7617","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két év és 100 000 munkaóra kellett ahhoz, hogy a muslica agyának nagyjából harmadát sikerüljön feltérképezni.","shortLead":"Két év és 100 000 munkaóra kellett ahhoz, hogy a muslica agyának nagyjából harmadát sikerüljön feltérképezni.","id":"20200122_google_agykutatas_agy_modellezese_3d_terkep_muslica","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0eb10a4-ba24-46b5-b859-5af43b5a7617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5354bde0-b634-4547-9f03-279c5a328f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_google_agykutatas_agy_modellezese_3d_terkep_muslica","timestamp":"2020. január. 22. 20:03","title":"Videó: Fogták a muslica agyát, és ráeresztették a Google algoritmusát – az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül azonban egyre több a kérdőjel. Még az is lehet, hogy kettő jön belőle egyszerre. Vagy az is, hogy most egy sem.","shortLead":"Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül...","id":"20200121_samsung_galaxy_z_flip_samsung_galaxy_z_osszecsukhato_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b66cb2-52aa-4912-aeda-47fdc37fd861","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_samsung_galaxy_z_flip_samsung_galaxy_z_osszecsukhato_okostelefon","timestamp":"2020. január. 21. 13:03","title":"Rég volt ennyire bizonytalan, mit mutat be a Samsung februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon hatékonyan használja ki Schobert Norbert, hogy a közösségi média felrobban a zengzetes, de megosztó kijelentésektől. Kell is miért hirdetnie magát: a legutolsó nyilvános cégadatok szerint a családi vállalkozásai közül csak egy muzsikált jól, de az sem hozta vissza a többi veszteségét.","shortLead":"Nagyon hatékonyan használja ki Schobert Norbert, hogy a közösségi média felrobban a zengzetes, de megosztó...","id":"20200121_schobert_norbi_reklam_update_lowcarb_alakreform","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fb08c-8f7f-4a60-a2d0-8b0f5877537d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d943ccbd-5a26-4303-8c48-720ae7e494ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_schobert_norbi_reklam_update_lowcarb_alakreform","timestamp":"2020. január. 21. 14:50","title":"Elkél Schobertéknek az ingyenreklám, közel 20 milliós mínuszt hoztak a családi cégeik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e2886-33dc-41f7-a82d-0efd159d7099","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alex Christofi brit író a vastagabb olvasmányokat hosszában kettészeli. Mint fogalmaz: praktikus okból \"gyilkol könyvet\".","shortLead":"Alex Christofi brit író a vastagabb olvasmányokat hosszában kettészeli. Mint fogalmaz: praktikus okból \"gyilkol...","id":"20200122_Van_ember_aki_kettevagja_a_konyveket_es_jo_oka_van_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a74e2886-33dc-41f7-a82d-0efd159d7099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e449a3e-1b1d-44f9-8075-0d2c7a8ac848","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Van_ember_aki_kettevagja_a_konyveket_es_jo_oka_van_ra","timestamp":"2020. január. 22. 10:34","title":"Van egy ember, aki kettévágja a könyveket, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]