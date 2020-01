Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edcb0cd0-3b25-4dc6-b837-fa3046f171fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ítélet született másodfokon.","shortLead":"Ítélet született másodfokon.","id":"20200123_Enyhitettek_a_BudaCashvezetok_iteletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edcb0cd0-3b25-4dc6-b837-fa3046f171fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7635db7a-3168-4e53-88cc-6f19ba8cd14c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_Enyhitettek_a_BudaCashvezetok_iteletet","timestamp":"2020. január. 23. 14:21","title":"Enyhítették a Buda-Cash egyes volt vezetőinek ítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy pontra lett volna szüksége a magyar válogatottnak ahhoz, hogy az olimpiai selejtezőre jusson, de nem sikerült.","shortLead":"Egy pontra lett volna szüksége a magyar válogatottnak ahhoz, hogy az olimpiai selejtezőre jusson, de nem sikerült.","id":"20200122_kezilabda_eb_magyarorszag_portugalia_elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623bb556-f539-4663-9987-2fe31985a4b8","keywords":null,"link":"/sport/20200122_kezilabda_eb_magyarorszag_portugalia_elo","timestamp":"2020. január. 22. 16:00","title":"Kézilabda-Eb: Magyarország nagy gólkülönbséggel kikapott Portugáliától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2d2849-5ead-4056-9271-532a0313f93e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az ingyenesen letölthető és díjmentesen használható okostelefonos applikációnak nemcsak a neve ÉletMentő, különböző funkciói szó szerint is életmentők lehetnek.","shortLead":"Az ingyenesen letölthető és díjmentesen használható okostelefonos applikációnak nemcsak a neve ÉletMentő, különböző...","id":"20200123_omsz_eletmeno_alkalmazas_letoltes_android_iphone_elsosegely_mentohivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf2d2849-5ead-4056-9271-532a0313f93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eeeb6f6-e3ac-44f6-947e-f86ce7f26b03","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_omsz_eletmeno_alkalmazas_letoltes_android_iphone_elsosegely_mentohivas","timestamp":"2020. január. 23. 12:23","title":"A Mentők kérik: mindenki mihamarabb tegye fel a mobiljára ezt az ingyenes ÉletMentő alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ő lesz a történelemben az első elnök, aki elmegy a Menet az életért nevű eseményre. Ő lesz a történelemben az első elnök, aki elmegy a Menet az életért nevű eseményre. ","id":"20200123_Donald_Trump_reszt_vesz_az_abortuszellenes_meneten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca5e782-d688-466a-a5f5-fda756e895ff","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Donald_Trump_reszt_vesz_az_abortuszellenes_meneten","timestamp":"2020. január. 23. 07:13","title":"Donald Trump részt vesz az abortuszellenes meneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft mellett kiberbiztonsági szakemberek is sürgették a felhasználókat, hogy váltsanak újabb kiadású szoftverre, mielőtt lejár a Windows 7 támogatása. De ők csak ültek és vártak, nem törődve a kéréssel – akárcsak a német kormány.

\r

","shortLead":"Szalayné Sándor Erzsébet szerint a kialakult helyzet elősegítheti az indulatok felerősödését.\r

\r

","id":"20200122_A_nemzetisegi_ombudsmanhelyettes_vizsgalja_a_gyongyospatai_esemenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465a1bab-0cb5-452f-984f-091548676399","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_A_nemzetisegi_ombudsmanhelyettes_vizsgalja_a_gyongyospatai_esemenyeket","timestamp":"2020. január. 22. 18:51","title":"A nemzetiségi ombudsmanhelyettes vizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998a64ba-9209-460d-a7d9-4bd1930a69a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Németországban, egy autópályán lefilmezett sofőrnek láthatóan minden egyes pillanatban kihívást jelentett a teherkocsi irányítása.","shortLead":"A Németországban, egy autópályán lefilmezett sofőrnek láthatóan minden egyes pillanatban kihívást jelentett...","id":"20200122_Nem_kicsit_volt_ittas_a_kamionos_egy_nemet_autopalyan__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=998a64ba-9209-460d-a7d9-4bd1930a69a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a61c44b-b552-4454-95b1-60718b9c890f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_Nem_kicsit_volt_ittas_a_kamionos_egy_nemet_autopalyan__video","timestamp":"2020. január. 22. 08:57","title":"Vajon mennyire lehetett ittas ez a kamionos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]