[{"available":true,"c_guid":"5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárult a választókerületi elnökök meghallgatása a Fideszben, a kormányfő mindenkit kikérdezett.","shortLead":"Lezárult a választókerületi elnökök meghallgatása a Fideszben, a kormányfő mindenkit kikérdezett.","id":"20200122_orban_viktor_fidesz_valasztokeruleti_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686ffac2-3f14-4bb1-99a6-199415e51d89","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_orban_viktor_fidesz_valasztokeruleti_elnok","timestamp":"2020. január. 22. 08:03","title":"Véget ért a fideszes vizit Orbánnál, mindenki kapott bizonyítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a739d2c-3935-4d72-b3e2-d216ea72e60e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre szigorúbban büntetik a csikkdobálást, mióta nyilvánvalóvá vált, mennyire káros a környezetre a füstszűrő. Ráadásul a dohányzókat is illúzióban ringatja.","shortLead":"Egyre szigorúbban büntetik a csikkdobálást, mióta nyilvánvalóvá vált, mennyire káros a környezetre a füstszűrő...","id":"202003_a_fustszuro_artalmassaga_minden_rossz_ha_rossz_avege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a739d2c-3935-4d72-b3e2-d216ea72e60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdbb91a-a879-4304-b180-802eb8ee4997","keywords":null,"link":"/360/202003_a_fustszuro_artalmassaga_minden_rossz_ha_rossz_avege","timestamp":"2020. január. 21. 12:00","title":"A füstszűrő a cigaretta egyik legalattomosabb része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az eső miatt kell halasztani.","shortLead":"Az eső miatt kell halasztani.","id":"20200121_babos_timea_us_open_elhalasztott_meccs_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15dcd65-6ca2-4def-9f8c-8d800b17cdc2","keywords":null,"link":"/sport/20200121_babos_timea_us_open_elhalasztott_meccs_eso","timestamp":"2020. január. 21. 12:23","title":"Elnapolták Babos meccsét Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1750a3e1-6581-48a3-a384-d985863e72c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik alapítója és legfőbb ideológusa, Amír Mohammad Abder-Rahmán al-Maula asz-Szalbi vette át a meggyilkolt Abu Bakr al-Bagdadi helyét a csoport élén friss hírszerzési értesülések szerint – írta a The Guardian című brit napilap.","shortLead":"Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik alapítója és legfőbb ideológusa, Amír Mohammad Abder-Rahmán al-Maula...","id":"20200121_iszlam_allam_uj_vezere_al_bagdadi_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1750a3e1-6581-48a3-a384-d985863e72c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0e63b6-687c-4707-bd74-40ed4ab50512","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_iszlam_allam_uj_vezere_al_bagdadi_utan","timestamp":"2020. január. 21. 09:38","title":"Megvan az Iszlám Állam új vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Schobert házaspár következetesen kitart a nagy vitát kiváltó álláspont mellett, miszerint a szülés után pluszkilókkal élő nők felelősek egy házasság tönkremenéséért. Rubint Réka is megszólalt, és megvédte a férjét. Szerinte ő jót akar, csak sajátosan kommunikál.\r

