180 km/h-s tempónál esett óriásit a ralivilágbajnok – videó

[{"available":true,"c_guid":"122326eb-c493-4a33-a938-d28f12347d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Indonéziában jár a kormányfő, szerinte a muszlimok és keresztények között van egy hasonlóság.","shortLead":"Indonéziában jár a kormányfő, szerinte a muszlimok és keresztények között van egy hasonlóság.","id":"20200123_orban_viktor_iszlam_partok_fidesz_keresztenydemokratak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=122326eb-c493-4a33-a938-d28f12347d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b2b8f4-cfa8-408f-8bc0-b09f737bbc64","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_orban_viktor_iszlam_partok_fidesz_keresztenydemokratak","timestamp":"2020. január. 23. 12:45","title":"Orbán: Jó esély van az együttműködésre a mérsékelt iszlám pártokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép lassan a február 11-én érkező Galaxy Z Flipről is szivárognak az információk. Egy új Twitter-bejegyzésben arról is szó esett, milyen processzor kerülhet bele.","shortLead":"Szép lassan a február 11-én érkező Galaxy Z Flipről is szivárognak az információk. Egy új Twitter-bejegyzésben arról is...","id":"20200124_samsung_galaxy_z_flip_kijelzo_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfff52c-f349-422f-adad-d5d2e7a23ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_samsung_galaxy_z_flip_kijelzo_processzor","timestamp":"2020. január. 24. 13:03","title":"Üveg kijelzőt kaphat a Samsung új összecsukható okostelefonja, a Galaxy Z Flip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyest zuhant a nézők közé a miskolci színházban, lemondott az Öt Csillag Mozgalom elnöke, benépesítené a Marsot Elon Musk. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyest zuhant a nézők közé a miskolci színházban, lemondott az Öt Csillag Mozgalom elnöke, benépesítené a Marsot Elon...","id":"20200123_Radar360_tovabb_csusztunk_a_korrupcios_listan_melyponton_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c38e4f-4614-47ca-a1f8-8e3c453292e0","keywords":null,"link":"/360/20200123_Radar360_tovabb_csusztunk_a_korrupcios_listan_melyponton_a_forint","timestamp":"2020. január. 23. 17:40","title":"Radar360: tovább csúsztunk a korrupciós listán, mélyponton a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség közlése szerint a rendkívüli iraki helyzet indokolja, hogy ne honvédségi gépekkel utazzon a miniszterelnök.","shortLead":"A Miniszterelnökség közlése szerint a rendkívüli iraki helyzet indokolja, hogy ne honvédségi gépekkel utazzon...","id":"20200122_Orban_Indoneziaba_is_Csanyi_gepevel_repult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd53a69-08f4-4b8f-a149-6b918a1081fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Orban_Indoneziaba_is_Csanyi_gepevel_repult","timestamp":"2020. január. 22. 18:26","title":"Orbán Indonéziába is Csányi gépével repült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"20200123_Gergely_Marton_Tessek_valasztani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ab7263-caa6-49ec-a291-3d396f6ed740","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Gergely_Marton_Tessek_valasztani","timestamp":"2020. január. 23. 09:30","title":"Gergely Márton: Tessék választani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd1cc44-44c1-4a0c-8c8e-f68973b94487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különös rongálás.","shortLead":"Különös rongálás.","id":"20200124_160_kilo_zoldseget_vizelt_le_egy_ferfi_Miskolcon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fd1cc44-44c1-4a0c-8c8e-f68973b94487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed841773-8634-460f-922f-395f6e275aba","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_160_kilo_zoldseget_vizelt_le_egy_ferfi_Miskolcon","timestamp":"2020. január. 24. 12:06","title":"Könnyített magán a miskolci férfi a zöldségeknél, 160 kilónyi lett eladhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott a 168 Órának Parti Nagy Lajos. Beszélt többek között a hatalom militáns retorikájáról, a kultúrharcról, Orbán Viktorról, és Demeter Szilárdról is.","shortLead":"Interjút adott a 168 Órának Parti Nagy Lajos. Beszélt többek között a hatalom militáns retorikájáról, a kultúrharcról...","id":"20200123_Parti_Nagy_Lajos_PIM_Orban_Terey_osztondij_kulturharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f6137a-981d-46e4-ad60-670b331b8ba1","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Parti_Nagy_Lajos_PIM_Orban_Terey_osztondij_kulturharc","timestamp":"2020. január. 23. 14:01","title":"Parti Nagy Lajos: A magyarok szavazták meg a saját diktátorukat, háromszor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Friss videó érkezett Maranellóból – mutatjuk, hogyan látja meg a napvilágot az olasz gyártó első igazi plugin hibrid sportkocsija.","shortLead":"Friss videó érkezett Maranellóból – mutatjuk, hogyan látja meg a napvilágot az olasz gyártó első igazi plugin hibrid...","id":"20200124_van_10_perce_akkor_nezze_meg_hogyan_keszul_az_elso_zold_rendszamos_ferrari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e50dab-002f-4482-9acc-e49e0876d0bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_van_10_perce_akkor_nezze_meg_hogyan_keszul_az_elso_zold_rendszamos_ferrari","timestamp":"2020. január. 24. 11:21","title":"Van 10 perce? Akkor megnézheti, hogyan készül az első zöld rendszámos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]