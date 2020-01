Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a69a093c-eb7a-4172-b2b3-e14649b40ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Postás legyen a talpán, aki kiigazodik a 12 utcapár között.","shortLead":"Postás legyen a talpán, aki kiigazodik a 12 utcapár között.","id":"20200123_Tobb_utcanak_is_ugyanaz_a_neve_Tolnan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a69a093c-eb7a-4172-b2b3-e14649b40ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25db222e-4dcd-4d60-aebd-1e2a6facac59","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Tobb_utcanak_is_ugyanaz_a_neve_Tolnan","timestamp":"2020. január. 23. 20:10","title":"Több utcának is ugyanaz a neve Tolnán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint is már több mint negyven halálos áldozatot követelt a Vuhanból indult koronavírus fertőzés, s 1300 körül van a regisztrált betegek száma. A kór elsősorban a hatvan év fölöttiekre veszélyes. Peking szerint súlyos a helyzet, s már Európában is megjelent a járvány. Kína teljes területén leállították a csoportos turista-forgalmat.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint is már több mint negyven halálos áldozatot követelt a Vuhanból indult koronavírus fertőzés...","id":"20200125_Hiaba_a_vedointezkedesek_a_Vuhanvirus_egyre_gyorsabban_terjed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a030e19-1ae0-4fa0-b3ff-93e354a71fcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Hiaba_a_vedointezkedesek_a_Vuhanvirus_egyre_gyorsabban_terjed","timestamp":"2020. január. 25. 16:23","title":"Hiába a védőintézkedések, a Vuhan-vírus egyre gyorsabban terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hanem normál méretű.","shortLead":"Hanem normál méretű.","id":"20200124_Tenyleg_meghosszabbitjak_Felcsuttol_Bicskeig_de_nem_kisvasut_epul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ecb600-4c67-431b-b423-3bbbe64b4529","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Tenyleg_meghosszabbitjak_Felcsuttol_Bicskeig_de_nem_kisvasut_epul","timestamp":"2020. január. 24. 10:45","title":"Tényleg meghosszabbítják Felcsúttól Bicskéig, de nem kisvasút épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e9a9aa-dd88-4000-a9ab-2acf06ff670f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kuszkusz szabadult be a kutató szobájába, és két napot töltött ott.","shortLead":"Egy kuszkusz szabadult be a kutató szobájába, és két napot töltött ott.","id":"20200124_A_vilag_legcukibb_betorojet_ertek_tetten_egy_irodaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40e9a9aa-dd88-4000-a9ab-2acf06ff670f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a06181-eb9c-4e95-bdea-6c7734819413","keywords":null,"link":"/elet/20200124_A_vilag_legcukibb_betorojet_ertek_tetten_egy_irodaban","timestamp":"2020. január. 24. 12:19","title":"A világ legcukibb betörőjét érték tetten egy irodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két napot kapott a két orosz diplomata, hogy elhagyják az ország területét.","shortLead":"Két napot kapott a két orosz diplomata, hogy elhagyják az ország területét.","id":"20200124_Bulgaria_kiutasitott_ket_orosz_diplomatat_akiket_kemkedessel_vadolnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3320a7b5-3fa6-4dc9-9375-3648e481f25c","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Bulgaria_kiutasitott_ket_orosz_diplomatat_akiket_kemkedessel_vadolnak","timestamp":"2020. január. 24. 20:38","title":"Bulgária kiutasított két orosz diplomatát, akiket kémkedéssel vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papp László polgármester azt írta, a város oktatási rendszerének egészével együtt biztosítani tudja a múzeum működéséhez szükséges szakemberek képzését is.","shortLead":"Papp László polgármester azt írta, a város oktatási rendszerének egészével együtt biztosítani tudja a múzeum...","id":"20200123_Debrecen_orommel_fogadja_az_uj_Termeszettudomanyi_Muzeumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2fcb26-3505-4a3e-8e2f-ef1199389bce","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Debrecen_orommel_fogadja_az_uj_Termeszettudomanyi_Muzeumot","timestamp":"2020. január. 23. 20:50","title":"Debrecen örömmel fogadja az új Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","shortLead":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","id":"20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2760097-5e05-4691-9bab-182ac7c9acb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","timestamp":"2020. január. 25. 11:57","title":"Lódítanak a miskolci szülészet nyílt levelében, volt már náluk bőrszín miatti megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5098cdf5-7863-4caa-977b-8b6fd72cdd06","c_author":"HVG","category":"360","description":"Daniel Schnyder már fellépett a Metropolitantől a bécsi Operáig mindenhol. A világhírű szaxofonos ezúttal Budapesten mutatja be nagyszabású darabját, a János jelenéseit.","shortLead":"Daniel Schnyder már fellépett a Metropolitantől a bécsi Operáig mindenhol. A világhírű szaxofonos ezúttal Budapesten...","id":"202004_koncert_nemet_requiem_szinefonakja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5098cdf5-7863-4caa-977b-8b6fd72cdd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70e4c87-31c2-4570-bcdc-d1bba9e40f98","keywords":null,"link":"/360/202004_koncert_nemet_requiem_szinefonakja","timestamp":"2020. január. 24. 16:30","title":"Gyönyörködtető káprázat: Daniel Schnyder a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]