[{"available":true,"c_guid":"fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója volt a vasárnap elhunyt Kobe Bryant – ebben nincs vita még azok között sem, akik csak a statisztikákkal próbálnak mindent leírni. Aki pedig nem csak a számokban hisz, az ehhez azt is hozzáteheti: a kívülállók számára Bryant testesítette meg a Michael Jordan visszavonulása utáni NBA-t.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb kosárlabdázója volt a vasárnap elhunyt Kobe Bryant – ebben nincs vita még azok között sem...","id":"20200127_Kobe_Bryant_nba_kosarlabda_sport_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe18c4d3-c551-46df-8d10-1dee93761346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad15d8b0-55fd-4e7d-b508-89557159196a","keywords":null,"link":"/sport/20200127_Kobe_Bryant_nba_kosarlabda_sport_halal","timestamp":"2020. január. 27. 11:35","title":"Olyan legendát veszítettünk el, amilyenből jó, ha egy van generációnként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érvénytelenül mondta fel a Mahir Cityposter Kft. a HVG-vel a lap reklámozására kötött szerződést – mondta ki első fokon a Budai Központi Kerületi Bíróság.","shortLead":"Érvénytelenül mondta fel a Mahir Cityposter Kft. a HVG-vel a lap reklámozására kötött szerződést – mondta ki első fokon...","id":"20200127_HVGplakatok_elso_fokon_nyertunk_a_Mahir_Cityposterrel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abd1a8c-9e90-422f-8d2f-64fd77d7be06","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_HVGplakatok_elso_fokon_nyertunk_a_Mahir_Cityposterrel_szemben","timestamp":"2020. január. 27. 10:39","title":"HVG-plakátok: első fokon nyertünk a Mahir Cityposterrel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d748558-80ba-4f74-ad9e-3b6ac608fdd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban a Népszava írta meg, hogy szerinte semmilyen adat nem indokolta a szigorítást.","shortLead":"Korábban a Népszava írta meg, hogy szerinte semmilyen adat nem indokolta a szigorítást.","id":"20200127_Itt_a_Penzugyminiszterium_magyarazata_miert_kell_valtoztatni_az_egeszsegugyi_ellatason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d748558-80ba-4f74-ad9e-3b6ac608fdd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81da5f8c-5eea-4ada-ac7e-6948452aae69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Itt_a_Penzugyminiszterium_magyarazata_miert_kell_valtoztatni_az_egeszsegugyi_ellatason","timestamp":"2020. január. 27. 18:18","title":"Itt a Pénzügyminisztérium magyarázata, miért kell változtatni az egészségügyi ellátáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt írták, sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értenek egyet a fitneszgurunak.","shortLead":"Azt írták, sem a világszemléletével, sem a kommunikációs stílusával nem értenek egyet a fitneszgurunak.","id":"20200127_Kitettek_Schobert_Norbert_ceget_az_egyik_fovarosi_bevasarlokozpontbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c9f094-af91-42da-ac2e-65ee7bd6d049","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_Kitettek_Schobert_Norbert_ceget_az_egyik_fovarosi_bevasarlokozpontbol","timestamp":"2020. január. 27. 19:28","title":"Szerződést bontott Schobert Norbert cégével az egyik fővárosi Update-üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b976287f-5bfd-49ac-ba01-94afdffa396d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat, viszont Magyarország előrébb kerülne az uniós rangsorban.","shortLead":"A minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat, viszont...","id":"202004__egyseges_minimalber__felzarkozasi_verseny__presben__tesztuzemmod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b976287f-5bfd-49ac-ba01-94afdffa396d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfadec4-0bdd-4158-9e96-ddae511b0bc7","keywords":null,"link":"/360/202004__egyseges_minimalber__felzarkozasi_verseny__presben__tesztuzemmod","timestamp":"2020. január. 27. 07:00","title":"Brüsszel miatt fontolgathatja a kormány a fizetések megpiszkálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nem hivatalos, de megbízhatónak tűnő információ került elő a Samsung idei telefonos terveiről. Úgy tűnik, új készülékekből nem lesz hiány.","shortLead":"Újabb nem hivatalos, de megbízhatónak tűnő információ került elő a Samsung idei telefonos terveiről. Úgy tűnik, új...","id":"20200128_samsung_galaxy_fold_2_megjelenes_datuma_bemutato_osszecsukhato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899f0141-e4be-4c78-974a-fd3cee5d47f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_samsung_galaxy_fold_2_megjelenes_datuma_bemutato_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2020. január. 28. 10:33","title":"A pletykák szerint záporozni fognak idén az érdekes telefonok a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már 1,6 milliónál is több aláírója van az erről szóló petíciónak.","shortLead":"Már 1,6 milliónál is több aláírója van az erről szóló petíciónak.","id":"20200128_kobe_bryant_nba_logo_peticio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1548459-59d8-4178-9bd4-712193330f9e","keywords":null,"link":"/sport/20200128_kobe_bryant_nba_logo_peticio","timestamp":"2020. január. 28. 14:25","title":"Petícióban kérik az NBA-t, hogy Kobe Bryantet tegye a logójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Abouzar Soltani és 10 éves kisfia több mint egy éve élnek Röszkén, kisfilmet is forgattak történetükről. ","shortLead":"Abouzar Soltani és 10 éves kisfia több mint egy éve élnek Röszkén, kisfilmet is forgattak történetükről. ","id":"20200127_irani_rendezo_roszke_tranzitzona_bidf_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6db8518-c9bc-4cb5-b9c9-1f30fe23c681","keywords":null,"link":"/elet/20200127_irani_rendezo_roszke_tranzitzona_bidf_bemutato","timestamp":"2020. január. 27. 12:59","title":"Nem jöhet ki a röszkei tranzitzónából a róla is szóló film bemutatójára az iráni rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]