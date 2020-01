Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2487d0ef-413e-4283-84bf-9eac77ab19d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balatonfüredi kórházból lopta el egy férfi az egyik orvos okosóráját. A GPS-el nem számolt.","shortLead":"A balatonfüredi kórházból lopta el egy férfi az egyik orvos okosóráját. A GPS-el nem számolt.","id":"20200129_Megfujtak_az_orvos_okosorajat_a_furedi_szivkorhazban_de_a_GPSjel_lebuktatta_a_tolvajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2487d0ef-413e-4283-84bf-9eac77ab19d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa97b4-78fa-4378-9cb0-1c388ae218fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Megfujtak_az_orvos_okosorajat_a_furedi_szivkorhazban_de_a_GPSjel_lebuktatta_a_tolvajt","timestamp":"2020. január. 29. 11:53","title":"Megfújták az orvos okosóráját a füredi szívkórházban, a GPS-jel buktatta le a tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy villamos távvezeték kiváltása az oka annak, hogy vélhetően fél éves csúszással adják majd át a Cegléd és Adony közötti szakaszt. ","shortLead":"Egy villamos távvezeték kiváltása az oka annak, hogy vélhetően fél éves csúszással adják majd át a Cegléd és Adony...","id":"20200128_Tovabb_csuszik_az_M4es_gyorsforgalmi_ut_egyik_szakaszanak_atadasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abcf7767-e7b0-4a3a-be8f-a6cfce10dc30","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_Tovabb_csuszik_az_M4es_gyorsforgalmi_ut_egyik_szakaszanak_atadasa","timestamp":"2020. január. 28. 17:40","title":"Tovább csúszik az M4-es gyorsforgalmi út egyik szakaszának átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc689a7-e0c1-4acb-b7e9-b21e5964d0da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autósokat meglepte, hogy több száz juh és szamár foglalta el a sztráda hídját.","shortLead":"Az autósokat meglepte, hogy több száz juh és szamár foglalta el a sztráda hídját.","id":"20200128_Az_autopalya_hidjan_terelte_at_egy_roman_juhasz_a_nyajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acc689a7-e0c1-4acb-b7e9-b21e5964d0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6820facb-75e6-4986-bb5b-73b2836734eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_Az_autopalya_hidjan_terelte_at_egy_roman_juhasz_a_nyajat","timestamp":"2020. január. 28. 16:11","title":"Az autópálya hídján terelt át egy román juhász több száz birkát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a gyöngyöspatai ebéd időpontjában Portugáliában lesz a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű tanácskozásán. ","shortLead":"A miniszterelnök a gyöngyöspatai ebéd időpontjában Portugáliában lesz a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű...","id":"20200129_Nem_megy_el_Orban_Viktor_a_gyongyospatai_romak_ebedjere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45711c8-a0b8-4591-885a-7589c60f49ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Nem_megy_el_Orban_Viktor_a_gyongyospatai_romak_ebedjere","timestamp":"2020. január. 29. 11:10","title":"Orbán nem megy el a gyöngyöspatai romák ebédjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogták azokat a menekülteket, akiknek sikerült bejutniuk Magyarországra.","shortLead":"Elfogták azokat a menekülteket, akiknek sikerült bejutniuk Magyarországra.","id":"20200129_Buntetoeljaras_indult_a_menekultek_ellen_akik_attortek_a_hataron__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb397fe8-5d4a-44a7-a8b7-36835347828a","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Buntetoeljaras_indult_a_menekultek_ellen_akik_attortek_a_hataron__video","timestamp":"2020. január. 29. 08:34","title":"Büntetőeljárás indult a menekültek ellen, akik áttörtek a határon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 60 éves nőt vettek őrizetbe a salgótarjáni rendőrök, a Karancskesziben élő asszony új pszichoaktív anyaggal kereskedett.","shortLead":"Egy 60 éves nőt vettek őrizetbe a salgótarjáni rendőrök, a Karancskesziben élő asszony új pszichoaktív anyaggal...","id":"20200129_Hatvaneves_no_arulta_a_drogot_Nogradban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21edbe47-3614-424b-b74b-b445ca3a8132","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Hatvaneves_no_arulta_a_drogot_Nogradban","timestamp":"2020. január. 29. 11:41","title":"Hatvanéves nő árulta a varázsdohányt Karancskesziben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c05369-ccfa-4fe8-bf27-697a1bcad684","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2010. január 27-én olyat láthattak az Apple-rajongók, amit előtte soha: Steve Jobs kiállt színpadra és bemutatta a cég első – és sokak által nagyon furcsának tartott – táblagépét, az iPadet.","shortLead":"2010. január 27-én olyat láthattak az Apple-rajongók, amit előtte soha: Steve Jobs kiállt színpadra és bemutatta a cég...","id":"20200127_elso_ipad_bemutato_2010_steve_jobs_tablagep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50c05369-ccfa-4fe8-bf27-697a1bcad684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a178b0d7-ff87-40e6-b155-7d4bb536fd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_elso_ipad_bemutato_2010_steve_jobs_tablagep","timestamp":"2020. január. 27. 21:33","title":"10 éve mutatták be az első iPadet, a \"nagy iPhone-t\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f43cec-bc5b-4d1f-9453-93e4abd72cfc","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban egyre csökken a szén felhasználása a villamosenergia-termelésben, mind több ország, - köztük hazánk is – jelenti be a végső határidőt a szénerőművek bezárására. A valóságban azonban az EU – és benne Magyarország - szénfelhasználása nem szűnik meg, csak elvándorol. Az elmúlt évtizedekben ugyanis egyre nőtt az unión kívüli országokból származó villamos energia exportja, és ez szinte teljes egészében fosszilis erőművekből, elsősorban rossz hatásfokú, olykor még a szovjet érából fennmaradt relikviákból származik.","shortLead":"Az Európai Unióban egyre csökken a szén felhasználása a villamosenergia-termelésben, mind több ország, - köztük hazánk...","id":"20200129_Tiszta_energiat_iger_a_kormany_de_csak_kiszervezik_a_szennyezesunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f43cec-bc5b-4d1f-9453-93e4abd72cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f464aed-ad10-4ced-b9ae-517a887256e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Tiszta_energiat_iger_a_kormany_de_csak_kiszervezik_a_szennyezesunket","timestamp":"2020. január. 29. 05:58","title":"Tiszta energiát ígér a kormány, de csak kiszervezik a szennyezésünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]