Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe029e9c-fb35-4585-81d0-c37a7c56f298","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatvan-hetvenfős csoport a közúti határátkelő oldalán próbálkozott, amit veszély esetén vaskapuval zárnak el, de most fegyveres biztonsági őrök védték. Pintér Sándor szerint a rendszer jól vizsgázott, de utasította a BV-t, hogy ellenőrizzék le a szerb–magyar határszakaszt. ","shortLead":"A hatvan-hetvenfős csoport a közúti határátkelő oldalán próbálkozott, amit veszély esetén vaskapuval zárnak el, de most...","id":"20200128_Roszke_hataratkelo_migrans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe029e9c-fb35-4585-81d0-c37a7c56f298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f43d851-5bd5-4cad-a959-61150db1e5ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Roszke_hataratkelo_migrans","timestamp":"2020. január. 28. 11:32","title":" Elmagyarázták, hogyan juthatott be 70 migráns Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c1307-11ba-4e2c-bed5-cf1202d0230e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ideiglenesen felfüggeszti a Google a fizetős Chrome-bővítmények közzétételét és frissítését a Chrome Web Store-ban.","shortLead":"Ideiglenesen felfüggeszti a Google a fizetős Chrome-bővítmények közzétételét és frissítését a Chrome Web Store-ban.","id":"20200129_fizetos_chrome_bovitmenyek_frissites_ideiglenes_leallitas_chrome_web_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c1307-11ba-4e2c-bed5-cf1202d0230e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294ef3eb-aebc-4abd-9ece-c2791d3a10e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_fizetos_chrome_bovitmenyek_frissites_ideiglenes_leallitas_chrome_web_store","timestamp":"2020. január. 29. 09:33","title":"Ne csodálkozzon, ha nem frissülnek a fizetős Chrome-bővítmények, komoly oka van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártó új típusából két gép is lezuhant. ","shortLead":"A gyártó új típusából két gép is lezuhant. ","id":"20200129_boeing_737_max_veszteseg_legikatasztrofa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afcfc3d-9dba-47c5-832c-f52b84d0e073","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_boeing_737_max_veszteseg_legikatasztrofa","timestamp":"2020. január. 29. 17:58","title":"Gigantikus összeget bukott a Boeing a 737 MAX-ok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern spanyol márkája leleplezte újgenerációs kompaktját, a 8-as Golfnál kicsit nagyobb új Leont.","shortLead":"A Volkswagen konszern spanyol márkája leleplezte újgenerációs kompaktját, a 8-as Golfnál kicsit nagyobb új Leont.","id":"20200129_ha_unalmas_a_8as_vw_golf_itt_a_teljesen_uj_seat_leon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa96c8e5-5754-460e-941c-5dab44baf34b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_ha_unalmas_a_8as_vw_golf_itt_a_teljesen_uj_seat_leon","timestamp":"2020. január. 29. 08:59","title":"Ha unalmas a 8-as Golf: itt a teljesen új Seat Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Államtitkot sértene John Bolton, ha leírná, mi történt, amíg Donald Trump mellett dolgozott – állítják.","shortLead":"Államtitkot sértene John Bolton, ha leírná, mi történt, amíg Donald Trump mellett dolgozott – állítják.","id":"20200129_Trump_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojat_fenyegeti_a_Feher_Haz_hogy_ne_adja_ki_a_konyvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b474ea-d029-4486-9b52-cfd9dd198d23","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Trump_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojat_fenyegeti_a_Feher_Haz_hogy_ne_adja_ki_a_konyvet","timestamp":"2020. január. 29. 21:22","title":"Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadóját fenyegeti a Fehér Ház, hogy ne adja ki a könyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f43cec-bc5b-4d1f-9453-93e4abd72cfc","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban egyre csökken a szén felhasználása a villamosenergia-termelésben, mind több ország, - köztük hazánk is – jelenti be a végső határidőt a szénerőművek bezárására. A valóságban azonban az EU – és benne Magyarország - szénfelhasználása nem szűnik meg, csak elvándorol. Az elmúlt évtizedekben ugyanis egyre nőtt az unión kívüli országokból származó villamos energia exportja, és ez szinte teljes egészében fosszilis erőművekből, elsősorban rossz hatásfokú, olykor még a szovjet érából fennmaradt relikviákból származik.","shortLead":"Az Európai Unióban egyre csökken a szén felhasználása a villamosenergia-termelésben, mind több ország, - köztük hazánk...","id":"20200129_Tiszta_energiat_iger_a_kormany_de_csak_kiszervezik_a_szennyezesunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f43cec-bc5b-4d1f-9453-93e4abd72cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f464aed-ad10-4ced-b9ae-517a887256e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Tiszta_energiat_iger_a_kormany_de_csak_kiszervezik_a_szennyezesunket","timestamp":"2020. január. 29. 05:58","title":"Tiszta energiát ígér a kormány, de csak kiszervezik a szennyezésünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e1db43-3e37-4686-9361-e366510b7b7b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Épülhetünk, növekedhetünk általa. De csak idővel.","shortLead":"Épülhetünk, növekedhetünk általa. De csak idővel.","id":"20200128_Ha_nem_szakad_bele_tenylegesen_a_szivunk_a_szakitas_a_javunkat_szolgalhatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56e1db43-3e37-4686-9361-e366510b7b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44321d84-59ad-4edf-8dc4-1b4364e62e0b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200128_Ha_nem_szakad_bele_tenylegesen_a_szivunk_a_szakitas_a_javunkat_szolgalhatja","timestamp":"2020. január. 28. 12:15","title":"Ha nem szakad bele ténylegesen a szívünk, a szakítás a javunkat szolgálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","shortLead":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","id":"20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13b3355-e2b3-4b6f-95ca-dabd505eefaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","timestamp":"2020. január. 28. 13:48","title":"Különleges Ikarust kapott a Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]