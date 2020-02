Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03a84764-0a5b-47be-81ce-c7801ecec897","c_author":"","category":"cegauto","description":"Két napig várt a kamionos, hogy kicseréljék a kereket, de hiába.","shortLead":"Két napig várt a kamionos, hogy kicseréljék a kereket, de hiába.","id":"20200201_Eletveszelyt_haritott_el_megis_kirugtak_a_kamionsofort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03a84764-0a5b-47be-81ce-c7801ecec897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2629bfa4-f1f0-43af-8b1f-af25c23a805a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_Eletveszelyt_haritott_el_megis_kirugtak_a_kamionsofort","timestamp":"2020. február. 01. 19:53","title":"Életveszélyt hárított el, mégis kirúgták a kamionsofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyság már nem EU-tag, de a tárgyalások neheze csak most következik; az orvosok mellett a gazdasági elemzők is azt találgatják, mekkora károkat okozhat a koronavírus; közzétették a képviselők vagyonnyilatkozatait. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az Egyesült Királyság már nem EU-tag, de a tárgyalások neheze csak most következik; az orvosok mellett a gazdasági...","id":"20200202_Es_akkor_brexit_vagyonnyilatkozat_koronavirus_hell_kesma_polat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329322e3-465c-4bbe-8f3b-3b215f268cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47c7a01-043a-430c-ae1e-dfb83c44e927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200202_Es_akkor_brexit_vagyonnyilatkozat_koronavirus_hell_kesma_polat","timestamp":"2020. február. 02. 07:00","title":"És akkor megsajnáltuk szegény vagyontalan miniszterelnökünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b36eae-8d2e-47d7-8d2b-d04270c73ea5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megnézték a Pénzügyminisztériumban a kórházi beszállítók pénzügyi helyzetét, és úgy gondolják, kibírják, ha a követeléseiknek a 20 százalékát nem kapják meg.","shortLead":"Megnézték a Pénzügyminisztériumban a kórházi beszállítók pénzügyi helyzetét, és úgy gondolják, kibírják, ha...","id":"20200131_A_kormany_csak_a_tartozas_80_szazalekat_fizetne_vissza_a_korhazi_beszallitoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4b36eae-8d2e-47d7-8d2b-d04270c73ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf29c0c6-e077-4410-a00f-b17e5e884c94","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_A_kormany_csak_a_tartozas_80_szazalekat_fizetne_vissza_a_korhazi_beszallitoknak","timestamp":"2020. január. 31. 14:58","title":"A kormány csak a tartozás 80 százalékát fizetné vissza a kórházi beszállítóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos nem számít arra, hogy a Debrecenből érkezett minta pozitív lesz, de azt nem zárja ki, hogy előbb-utóbb valaki behurcolja Magyarországra a kórokozót.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos nem számít arra, hogy a Debrecenből érkezett minta pozitív lesz, de azt nem zárja ki...","id":"20200131_koronavirus_orszagos_tisztifoorvos_laborvizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47265df-7174-4e16-90fb-743268837986","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_orszagos_tisztifoorvos_laborvizsgalat","timestamp":"2020. január. 31. 16:55","title":"Koronavírus: nincs még igazolt magyar eset, de vizsgálnak egy gyanús mintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1995-ös Wartburg még megvan. De vett egy kis Appenin-részvényt is, a cég Mészáros Lőrinchez és Tiborcz Istvánhoz köthető.","shortLead":"Az 1995-ös Wartburg még megvan. De vett egy kis Appenin-részvényt is, a cég Mészáros Lőrinchez és Tiborcz Istvánhoz...","id":"20200201_Pinter_Sandornak_meg_mindig_tartoznak_egymilliard_forinttal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309c8be7-634f-46c9-8c18-766b9bc40ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Pinter_Sandornak_meg_mindig_tartoznak_egymilliard_forinttal","timestamp":"2020. február. 01. 01:30","title":"Pintér Sándornak még mindig tartoznak egymilliárd forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szeretné megérteni, miből jött össze a mesés vagyon.","shortLead":"A párt szeretné megérteni, miből jött össze a mesés vagyon.","id":"20200201_DK_induljon_vagyonnyilatkozati_eljaras_Rogan_Antallal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6553e4-26c5-4f5f-a4f6-7634be0a77f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_DK_induljon_vagyonnyilatkozati_eljaras_Rogan_Antallal_szemben","timestamp":"2020. február. 01. 13:21","title":"DK: induljon vagyonnyilatkozati eljárás Rogán Antallal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee1d4e1-44cc-4787-951c-0ab87399aae1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 72. évében elhunyt Andorai Péter Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze - tudatta a család szombaton az MTI-vel.\r

\r

","shortLead":"Életének 72. évében elhunyt Andorai Péter Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze - tudatta a család szombaton...","id":"20200201_Elhunyt_Andorai_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fee1d4e1-44cc-4787-951c-0ab87399aae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf38f17-25b8-48f4-97d9-23113d9117db","keywords":null,"link":"/kultura/20200201_Elhunyt_Andorai_Peter","timestamp":"2020. február. 01. 10:19","title":"Elhunyt Andorai Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e66691-d419-431a-802c-ad8206ff61ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 70 lóerővel erősebb és 7 millió forinttal drágább az M850i-nél. ","shortLead":"Az újdonság 70 lóerővel erősebb és 7 millió forinttal drágább az M850i-nél. ","id":"20200131_hazankban_a_600_loeros_4_ajtos_bmw_m8_gran_coupe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6e66691-d419-431a-802c-ad8206ff61ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70c4b92-0d9c-411f-be4e-75994c4d5993","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_hazankban_a_600_loeros_4_ajtos_bmw_m8_gran_coupe","timestamp":"2020. január. 31. 11:21","title":"Hazánkban a 600 lóerős 4 ajtós BMW M8 Gran Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]