450 férőhelyes parkoló lehet a gigantikus zuglói illegális szemétlerakó helyén

[{"available":true,"c_guid":"b3514f30-ef6f-4bf6-bc6c-ab7adc22f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Február 10-től csak az Air China Pekingbe közlekedő gépével lehet majd Budapestről Kínába jutni.","shortLead":"Február 10-től csak az Air China Pekingbe közlekedő gépével lehet majd Budapestről Kínába jutni.","id":"20200203_Torolte_a_kozvetlen_sanghaji_jaratat_a_Shanghai_Airlines","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3514f30-ef6f-4bf6-bc6c-ab7adc22f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20f8319-61a6-449d-822f-45d6031edd57","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Torolte_a_kozvetlen_sanghaji_jaratat_a_Shanghai_Airlines","timestamp":"2020. február. 03. 15:06","title":"Törölte a közvetlen sanghaji járatát a Shanghai Airlines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy férfit gyanúsítanak Egerben garázdaság és testi sértés miatt.","shortLead":"Négy férfit gyanúsítanak Egerben garázdaság és testi sértés miatt.","id":"20200203_Nem_vitaztak_csak_utottek_Egerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5509b7d-555f-4c81-86c1-1d80318d2bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Nem_vitaztak_csak_utottek_Egerben","timestamp":"2020. február. 03. 11:52","title":"Nem vitáztak, csak ütöttek Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Válasznak adott interjúban elmagyarázta a fideszes kampányvideót, és elmondta a véleményét a Térey-ösztöndíjról is.","shortLead":"A Válasznak adott interjúban elmagyarázta a fideszes kampányvideót, és elmondta a véleményét a Térey-ösztöndíjról is.","id":"20200204_Lovasi_Andras_Ha_minden_Fideszjelolt_ilyen_lenne_amilyen_Csaba_akkor_Fideszszavazo_lennek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87fa3ad-278c-4d7b-a105-7667ce29927c","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Lovasi_Andras_Ha_minden_Fideszjelolt_ilyen_lenne_amilyen_Csaba_akkor_Fideszszavazo_lennek","timestamp":"2020. február. 04. 09:29","title":"Lovasi András: „Ha minden Fidesz-jelölt ilyen lenne, amilyen Csaba, akkor Fidesz-szavazó lennék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó karambolozott a Köki Terminál közelében.\r

","shortLead":"Két autó karambolozott a Köki Terminál közelében.\r

","id":"20200205_Meghalt_egy_ferfi_a_Ferihegyi_Repuloterre_vezeto_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a2b3c7-6596-42d2-8cc6-5f5453d9a50b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Meghalt_egy_ferfi_a_Ferihegyi_Repuloterre_vezeto_uton","timestamp":"2020. február. 05. 05:09","title":"Meghalt egy férfi a Ferihegyi Repülőtérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8194ecff-a66f-46f6-9180-17a9bd209857","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelenleg 2035 az új céldátum, ám lehet, hogy idővel még hamarabbra hozzák a tilalmat.","shortLead":"Jelenleg 2035 az új céldátum, ám lehet, hogy idővel még hamarabbra hozzák a tilalmat.","id":"20200204_NagyBritanniaban_ot_evvel_hamarabb_tiltjak_meg_az_uj_benzin_es_dizeluzemu_jarmuvek_ertekesiteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8194ecff-a66f-46f6-9180-17a9bd209857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a3b7a9-7d50-4d20-8b07-2601c394e8a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_NagyBritanniaban_ot_evvel_hamarabb_tiltjak_meg_az_uj_benzin_es_dizeluzemu_jarmuvek_ertekesiteset","timestamp":"2020. február. 04. 13:34","title":"Nagy-Britanniában öt évvel hamarabb tiltják meg az új benzin- és dízelüzemű járművek értékesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre a III. kerületi momentumos képviselő, Derda Ádám adatkérése során derült fény.","shortLead":"Erre a III. kerületi momentumos képviselő, Derda Ádám adatkérése során derült fény.","id":"20200203_szent_margit_korhaz_gazdasagi_igazgato_fidesz_farkas_anna_kocsiberles_autoberles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b9b7ed-40cd-4c96-b66b-3efd1aa98775","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_szent_margit_korhaz_gazdasagi_igazgato_fidesz_farkas_anna_kocsiberles_autoberles","timestamp":"2020. február. 03. 13:12","title":"Négy autót béreltek a Szent Margit Kórház fideszes gazdasági igazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vuhanból indult új kórokozó annyi összeesküvés-elméletet szült, hogy a technológiai vállalatoknak is cselekedniük kellett.","shortLead":"A Vuhanból indult új kórokozó annyi összeesküvés-elméletet szült, hogy a technológiai vállalatoknak is cselekedniük...","id":"20200203_facebook_google_twitter_algoritmus_koronavirus_alhir_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0004c2-febf-458d-9faa-87eb9d9f5e32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_facebook_google_twitter_algoritmus_koronavirus_alhir_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. február. 03. 14:03","title":"A Facebook, a Google és a Twitter is lépéseket tett a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f15623-0b81-4e88-8c0a-9c30ee61360c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Olyan rettenetes állapotok között tartott egy gondnok egy németjuhászt, hogy a kutya belepusztult. A férfi most áll bíróság elé.","shortLead":"Olyan rettenetes állapotok között tartott egy gondnok egy németjuhászt, hogy a kutya belepusztult. A férfi most áll...","id":"20200203_Birosag_ele_allitanak_egy_allatkinzot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3f15623-0b81-4e88-8c0a-9c30ee61360c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f7308c-1a0a-4e93-9ae7-4270a67bac9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Birosag_ele_allitanak_egy_allatkinzot","timestamp":"2020. február. 03. 15:55","title":"Bíróság elé állítanak egy állatkínzót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]