[{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter szerint a migrációs veszélyhelyzet fenntartása szükséges, de a politikusok olykor sértik a migránsok emberi méltóságát. A gyöngyöspatai ügyről ő máshogy szólalt volna meg, és nem tart attól, hogy romaellenes kampány jönne. Arról is beszélt, hogy Orbán Viktor valóban a jó király-e, akit rossz tanácsadók vesznek körül.","shortLead":"A volt miniszter szerint a migrációs veszélyhelyzet fenntartása szükséges, de a politikusok olykor sértik a migránsok...","id":"20200204_Balog_Zoltan_Orban_mindig_begyujti_az_informaciokat_ebben_mindig_is_vilagbajnok_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa12b01-ce1c-4143-b270-f65fcee3b646","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Balog_Zoltan_Orban_mindig_begyujti_az_informaciokat_ebben_mindig_is_vilagbajnok_volt","timestamp":"2020. február. 04. 15:05","title":"Balog Zoltán megcáfolt egy Orbán Viktorral kapcsolatos legendát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edb9dc5-8cf5-4954-87a9-33a26cde20a2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Évekig az Ázsiába irányuló export bővítése állt a keleti nyitás középpontjában. Az exportnövelés nem sikerült, most már a Magyarországra érkező ázsiai beruházások bizonyítják a keleti nyitás sikerét. Ezekhez azonban kellenek az alacsony fizetések, az alacsony nyereségadó és a sok milliárd forint állami támogatás.","shortLead":"Évekig az Ázsiába irányuló export bővítése állt a keleti nyitás középpontjában. Az exportnövelés nem sikerült, most már...","id":"20200203_A_kormany_ujradefinialta_a_keleti_nyitast_igy_mar_sikeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7edb9dc5-8cf5-4954-87a9-33a26cde20a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd242d3-e5c7-4396-a304-08e6591dc121","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_A_kormany_ujradefinialta_a_keleti_nyitast_igy_mar_sikeres","timestamp":"2020. február. 03. 16:37","title":"A kormány újradefiniálta a keleti nyitást, így hirtelen sikeres lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a644bd4e-9e40-4e8d-8f20-896f4f397ec0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 767-300-as Madridból Torontóba indult, de a felszállásnál megsérült a futómű egy része, és a pilóta motorproblémát is jelentett. Visszafordult, és többórás keringés után végül sikeresen landolt a spanyol fővárosban.","shortLead":"A Boeing 767-300-as Madridból Torontóba indult, de a felszállásnál megsérült a futómű egy része, és a pilóta...","id":"20200203_Madrid_Air_Canada_futomu_kenyszerleszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a644bd4e-9e40-4e8d-8f20-896f4f397ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045569e7-d85a-4a3b-b7a1-be882278b4f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Madrid_Air_Canada_futomu_kenyszerleszallas","timestamp":"2020. február. 03. 18:31","title":"Többórás körözés után hajtott végre kényszerleszállást egy Boeing 767-es Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint az új NAT szeptemberi bevezetése sérti a jogbiztonság elvét, tartalmában és a tananyag mennyiségét tekintve pedig gyermekellenes.","shortLead":"A képviselő szerint az új NAT szeptemberi bevezetése sérti a jogbiztonság elvét, tartalmában és a tananyag mennyiségét...","id":"20200204_Ombudsmanhoz_fordul_Szel_Bernadett_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d21a641-36a0-4ebe-8677-64347f55c35f","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Ombudsmanhoz_fordul_Szel_Bernadett_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_miatt","timestamp":"2020. február. 04. 17:55","title":"Ombudsmanhoz fordul Szél Bernadett az új Nemzeti alaptanterv miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy a verseny a román Garantiért.","shortLead":"Nagy a verseny a román Garantiért.","id":"20200203_Egy_olasz_bank_happolhatja_el_a_romaniai_Garanti_Bankot_az_OTP_elol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7cb714-d47b-4558-a365-fb2193c9af2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Egy_olasz_bank_happolhatja_el_a_romaniai_Garanti_Bankot_az_OTP_elol","timestamp":"2020. február. 03. 09:03","title":"Egy olasz bank happolhat el egy román bankot az OTP elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352f3dba-77a4-423c-88ba-26a93009a649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiskőrösi nyomozók egy szentendrei férfit és egy budapesti nőt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint egy keceli házban termesztették a kábítószert.","shortLead":"A kiskőrösi nyomozók egy szentendrei férfit és egy budapesti nőt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint egy keceli...","id":"20200203_Roskadasig_volt_a_keceli_haz_marihuanaval__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=352f3dba-77a4-423c-88ba-26a93009a649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639d8789-89af-41e6-846f-e394c73331ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Roskadasig_volt_a_keceli_haz_marihuanaval__video","timestamp":"2020. február. 03. 12:36","title":"Roskadásig volt a keceli ház marihuánával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4iG az elmúlt két hónapban agyonnyeri magát a közbeszerzéseken.","shortLead":"A 4iG az elmúlt két hónapban agyonnyeri magát a közbeszerzéseken.","id":"20200203_A_Jaszai_Gellertfele_4iG_fejlesztheti_a_Magyar_Allamkincstar_szamlavezeto_rendszeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce5025e-8c33-4661-a190-afcf664f6965","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_A_Jaszai_Gellertfele_4iG_fejlesztheti_a_Magyar_Allamkincstar_szamlavezeto_rendszeret","timestamp":"2020. február. 03. 11:11","title":"A Jászai Gellért-féle 4iG fejlesztheti a Magyar Államkincstár számlavezető rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joaquin Phoenix nem hagyta, hogy kellemes kis hálálkodásba fulladjon a beszéde, inkább rámutatott egy nemzetközi problémára a filmgyártásban.","shortLead":"Joaquin Phoenix nem hagyta, hogy kellemes kis hálálkodásba fulladjon a beszéde, inkább rámutatott egy nemzetközi...","id":"20200204_Amikor_Joker_kikel_a_rendszerszintu_rasszizmus_ellen_Joaquin_Phoenix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65aae6e-23e2-4c33-b1fe-8424e2f39db9","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Amikor_Joker_kikel_a_rendszerszintu_rasszizmus_ellen_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 04. 11:40","title":"Amikor Joker kikel a rendszerszintű rasszizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]