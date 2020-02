Közel száz éves az olasz-francia Bugatti márka, amelynek első szalonja éppen Párizsban volt, ami aztán be is zárt. A napokban nyitottak egy új üzlethelyiséget Párizs egyik elegáns negyedében, Neuilly-sur-Seine-ben

A szalonban minden a legnagyobb aprólékossággal lett megtervezve, alapvető fontosságú a Bugattik fehér betűit kiemelő sötét homlokzatfal, de belül egy otthonos és bútorozott helyen szolgálják ki a tehetős vevőket.

A szalont úgy alakították ki a földszinten, hogy azt az utcáról is jól be lehessen látni, egyfajta vágyakozással nézhetnek be az emberek. A bemutatóterem közepén egy Bugatti Chiron Sport 1 van kiállítva kék színben, amely jól illeszkedik a vállalat által kitalált helyiség dizájnjához. A tárgyalók mellett még egy kertet is kialakítottak, kinek melyik a szimpatikusabb, hogy tárgyaljon egy 2-3 millió euróba kerülő 1500 lóerős autó megvásárlásáról.

