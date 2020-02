Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15","c_author":"Domány András","category":"sport","description":"Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak.","shortLead":"Kézilabdára 2,5 milliárd jut, míg birkózóversenyre 760 millió forintot szánnak.","id":"20200213_Ujabb_milliardokat_tol_a_kormany_a_sportba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1f1152-7b0d-4946-90b7-9a95cdbfaa45","keywords":null,"link":"/sport/20200213_Ujabb_milliardokat_tol_a_kormany_a_sportba","timestamp":"2020. február. 13. 09:35","title":"Újabb milliárdokat tol a kormány a sportba, de jut kórházfelújításra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7dfabc-51af-4897-a32e-bdc5958d975d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A véletlennek köszönhető, hogy ma legalább valami tudásunk van arról, hogy mit tettek Judy Garlanddal a filmipar hatalmasai. Hollywood most egy Oscarral díjazta a tragikus sorsú színésznő szerepéért Reneé Zellwegert. Judy Garland életével és halálával viszont még nem számolt el.","shortLead":"A véletlennek köszönhető, hogy ma legalább valami tudásunk van arról, hogy mit tettek Judy Garlanddal a filmipar...","id":"20200212_Hollywood_tulajdonkeppen_a_sajat_mocskat_dijazta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d7dfabc-51af-4897-a32e-bdc5958d975d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d1af79-c392-416b-a178-b1ac69004ac1","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Hollywood_tulajdonkeppen_a_sajat_mocskat_dijazta","timestamp":"2020. február. 12. 20:00","title":"Hollywood tulajdonképpen a saját mocskát díjazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kilenc százalékra csökkent az adóelkerülés mértéke.","shortLead":"Kilenc százalékra csökkent az adóelkerülés mértéke.","id":"20200213_Eredmenyes_volt_a_gazdasag_feheritese_a_kormany_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14da00c5-5e83-4d17-9670-7ee04c8ce0f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Eredmenyes_volt_a_gazdasag_feheritese_a_kormany_szerint","timestamp":"2020. február. 13. 15:55","title":"Évi több mint ezermilliárdot hozott a gazdaság fehérítése a kormány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606d938e-aaae-4d10-af4a-b4730e0c6f1e","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Munkahelyéhez közeli, nyugodt otthont szeretne, és jövedelméből ki is tudja fizetni a \"piaci lakbért\" – erre hivatkozott Budavár volt fideszes polgármestere, Nagy Gábor Tamás, amikor saját önkormányzatától kért exkluzív bérlakást. A hvg.hu kikérte a lakásbérlet minden iratát, így kiderült, hogy ez a piaci lakbér még az eddig ismert összegnél is kevesebb, mindössze bruttó 70 ezer forint volt, amit valóban gond nélkül kifizethetett az 1,3 milliós fizetéséből. Ráadásul egy orvostanhallgató pár elől vitte el a lakást úgy, hogy mindössze 3300 forinttal ajánlott érte többet. Íme, az összes részlet arról, hogyan biztosította be magának a várbeli lakást 2023-ig az időközben megbukott kormánypárti politikus.","shortLead":"Munkahelyéhez közeli, nyugodt otthont szeretne, és jövedelméből ki is tudja fizetni a \"piaci lakbért\" – erre...","id":"20200212_Kell_egy_nyugodt_otthon__igy_kapott_varbeli_berlakast_a_fideszes_polgarmester_sajat_keruletetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606d938e-aaae-4d10-af4a-b4730e0c6f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c63358-cbc2-4034-9a10-3bef99f7b56d","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kell_egy_nyugodt_otthon__igy_kapott_varbeli_berlakast_a_fideszes_polgarmester_sajat_keruletetol","timestamp":"2020. február. 12. 06:30","title":"\"Nyugodt otthonra\" van szüksége – így kapott várbeli bérlakást a volt fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azért állhat bíróság elé, mert tavaly nyáron öt napig nem engedett partra szállni 131 menekültet.","shortLead":"Azért állhat bíróság elé, mert tavaly nyáron öt napig nem engedett partra szállni 131 menekültet.","id":"20200212_Megvontak_Matteo_Salvini_mentelmi_jogat_a_romai_felsohazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf261d58-d1d2-46a2-b2d5-4ca4d8a0feab","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Megvontak_Matteo_Salvini_mentelmi_jogat_a_romai_felsohazban","timestamp":"2020. február. 12. 17:10","title":"Megvonták Salvini mentelmi jogát a római felsőházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd01548d-4987-414f-a47c-078ddb4a44be","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint fél év csúszással, de nemsokára indulhat az azonnali átutalási rendszer.","shortLead":"Több mint fél év csúszással, de nemsokára indulhat az azonnali átutalási rendszer.","id":"20200212_Igeri_az_MNB_marciustol_mar_tenyleg_5_masodperc_lesz_az_atutalasi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd01548d-4987-414f-a47c-078ddb4a44be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a449de-a1c9-467b-85f4-48465315cba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_Igeri_az_MNB_marciustol_mar_tenyleg_5_masodperc_lesz_az_atutalasi_ido","timestamp":"2020. február. 12. 12:29","title":"Ígéri az MNB: márciustól már tényleg 5 másodperc lesz az átutalási idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1a9158-8687-4c9e-a406-47fc4cc2f46b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az előzetes kedvcsináló fotókon izgalmasan mutat a WTCR aktuális bajnoka által terelgetett versenyautó új utcai változata. ","shortLead":"Az előzetes kedvcsináló fotókon izgalmasan mutat a WTCR aktuális bajnoka által terelgetett versenyautó új utcai...","id":"20200213_nagyon_meno_a_michelisz_norbertfele_uj_hyundai_i30","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d1a9158-8687-4c9e-a406-47fc4cc2f46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ef7d85-181d-4422-9a7d-cc97bb077a11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_nagyon_meno_a_michelisz_norbertfele_uj_hyundai_i30","timestamp":"2020. február. 13. 11:21","title":"Nagyon menő a Michelisz Norbert-féle új sportos Hyundai i30","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha valaki úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozata lett, de az ügyészség ezt nem így látja, a sértett maga vádolhatja meg a feltételezett tettest a bíróság előtt. Ilyenkor ő a pótmagánvádló. Az Alkotmánybíróságnak most azt kellett eldöntenie, hogy megteheti-e ugyanezt egy önkormányzat.","shortLead":"Ha valaki úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozata lett, de az ügyészség ezt nem így látja, a sértett maga vádolhatja meg...","id":"20200212_Ab_az_onkormanyzat_nem_vadolhat_senkit_az_ugyeszseg_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c72de7-8d74-495e-9731-366003099e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Ab_az_onkormanyzat_nem_vadolhat_senkit_az_ugyeszseg_helyett","timestamp":"2020. február. 12. 13:47","title":"Ab: az önkormányzat nem vádolhat senkit az ügyészség helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]