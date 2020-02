Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az osztrák vasút nem fogad és nem indít vonatokat a határállomásnál, nagy késésekre kell számítani.","shortLead":"Az osztrák vasút nem fogad és nem indít vonatokat a határállomásnál, nagy késésekre kell számítani.","id":"20200219_Megbenult_a_vonatkozlekedes_Hegyeshalomnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bde3c7e-0f39-4b45-b057-40ec4d611c46","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Megbenult_a_vonatkozlekedes_Hegyeshalomnal","timestamp":"2020. február. 19. 14:40","title":"Megbénult a vonatközlekedés Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár nagy meglepetés nem született, az est produkciói így is nyújtottak elég beszédtémát: a nemi egyenlőtlenség és Boris Johnson rasszizmusa is terítékre került.","shortLead":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár...","id":"20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343bf74b-29f2-4152-9d7a-85e9e3179719","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","timestamp":"2020. február. 19. 10:16","title":"A rendezvény, ahol elhangzott, hogy Boris Johnson „igazi rasszista” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Los Angeles értékrendjével nem összeegyeztethető, hogy elefántok vagy zsiráfok színesítsék a bulikat.","shortLead":"Los Angeles értékrendjével nem összeegyeztethető, hogy elefántok vagy zsiráfok színesítsék a bulikat.","id":"20200219_Nem_lehetnek_vadallatok_a_hollywoodi_partikon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e53b857f-899d-461e-8e72-d758199c7cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81603f0-497d-4fb9-9719-9c336bdf0d13","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Nem_lehetnek_vadallatok_a_hollywoodi_partikon","timestamp":"2020. február. 19. 13:39","title":"Hollywood nem tűri tovább a partizsiráfokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63101205-8cb1-44e5-9ce3-9285c75f8ecf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A panamai elnök tiltakozott, amiért az Európai Unió adózási szempontból nem együttműködő országnak nyilvánította hazáját.","shortLead":"A panamai elnök tiltakozott, amiért az Európai Unió adózási szempontból nem együttműködő országnak nyilvánította...","id":"20200219_Panama_EU_adozas_feketelistara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63101205-8cb1-44e5-9ce3-9285c75f8ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ff14bf-5826-4193-8e6b-86bd88ae0c1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Panama_EU_adozas_feketelistara","timestamp":"2020. február. 19. 05:26","title":"Panama elnöke szerint az EU a hibás, amiért az országa visszakerült az adózási feketelistára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Microsoft alapítója alaposan belegázolt Elon Musk lelkébe.","shortLead":"A Microsoft alapítója alaposan belegázolt Elon Musk lelkébe.","id":"20200219_Bill_Gates_Porschet_vezet_Tesla_helyett_Musk_kiakadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f8669a-1b65-4993-99df-997bee24f485","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Bill_Gates_Porschet_vezet_Tesla_helyett_Musk_kiakadt","timestamp":"2020. február. 19. 17:05","title":"Bill Gates Porschét vezet Tesla helyett, Musk kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46438b0-57fc-4b8b-9872-c4b559e03d20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fazekas Sándor mellé ültették a Lungo Drom elnökét.","shortLead":"Fazekas Sándor mellé ültették a Lungo Drom elnökét.","id":"20200218_farkas_florian_orban_viktor_evertekelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d46438b0-57fc-4b8b-9872-c4b559e03d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd082e4-9446-45be-bb70-4303a54f9802","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_farkas_florian_orban_viktor_evertekelo","timestamp":"2020. február. 18. 11:55","title":"Farkas Flórián is felbukkant Orbán évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9919859-7159-44ca-bbaa-e1710b60b8f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb konzultációs témakörrel rukkolt elő Kovács Zoltán államtitkár. ","shortLead":"Újabb konzultációs témakörrel rukkolt elő Kovács Zoltán államtitkár. ","id":"20200220_A_kormany_a_menekulteknek_sem_fizetne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9919859-7159-44ca-bbaa-e1710b60b8f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c945f8-ca8c-4e9d-82de-4873cdca64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_kormany_a_menekulteknek_sem_fizetne","timestamp":"2020. február. 20. 10:30","title":"Nemzeti konzultáció: a kormány a menekülteknek sem fizetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149c45c5-ce1b-4512-8241-f9a8f1f89257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapest Park újabb neveket jelentett be.\r

\r

","shortLead":"A Budapest Park újabb neveket jelentett be.\r

\r

","id":"20200219_Jon_a_Pink_Floyd_dobosa_LP_es_Marcus_Miller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=149c45c5-ce1b-4512-8241-f9a8f1f89257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654c4340-cadd-4f30-98d7-878a51b8efa9","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_Jon_a_Pink_Floyd_dobosa_LP_es_Marcus_Miller","timestamp":"2020. február. 19. 12:08","title":"Jön a Pink Floyd dobosa, LP és Marcus Miller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]