[{"available":true,"c_guid":"87a8a2bd-5529-4a60-8886-05e996e2449e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős pillanatokat hozott az egyik amerikai elnökjelölt-aspiráns választási gyűlése, amikor üzenetet kapott egy 9 éves kisfiútól.","shortLead":"Erős pillanatokat hozott az egyik amerikai elnökjelölt-aspiráns választási gyűlése, amikor üzenetet kapott egy 9 éves...","id":"20200224_Segitenel_elmondani_a_vilagnak_hogy_en_is_meleg_vagyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87a8a2bd-5529-4a60-8886-05e996e2449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2c2825-860c-4362-a5bd-41c74e7ad478","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Segitenel_elmondani_a_vilagnak_hogy_en_is_meleg_vagyok","timestamp":"2020. február. 24. 10:59","title":"„Segítenél elmondani a világnak, hogy én is meleg vagyok?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy a vírus okozta-e a férfi halálát.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy a vírus okozta-e a férfi halálát.","id":"20200225_Meghalt_a_Diamond_Princess_egy_negyedik_utasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c90e09-8f49-4b0b-8ffd-90377db06ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Meghalt_a_Diamond_Princess_egy_negyedik_utasa","timestamp":"2020. február. 25. 07:41","title":"Újabb ember halt meg a Diamond Princess utasai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478af061-ba58-4c8d-8692-4986598dcc29","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társas vállalkozás tagjai utáni járulékfizetés szabályait gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"A társas vállalkozás tagjai utáni járulékfizetés szabályait gyűjtötte össze az Adózóna.","id":"20200224_Nem_lesz_automatikusan_biztositott_aki_tarsas_vallalkozas_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=478af061-ba58-4c8d-8692-4986598dcc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458ab8ae-902d-4533-a114-a9f0343cb601","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_Nem_lesz_automatikusan_biztositott_aki_tarsas_vallalkozas_tagja","timestamp":"2020. február. 24. 09:07","title":"Nem lesz automatikusan biztosított, aki társas vállalkozás tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39776a93-4e4c-4373-a31e-88031a67a44e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Továbbra sem láthatja a nagyközönség a Néprajzi, az Iparművészeti és a Közlekedési Múzeum műtárgyait, és nincs még új kiállítási helye a magyar fotográfiának és építészetnek sem. A beígért fővárosi építkezések és felújítások állnak vagy csúsznak, ráadásul a kormány előbb-utóbb elköltözteti Budapestről a Természettudományi Múzeumot is.","shortLead":"Továbbra sem láthatja a nagyközönség a Néprajzi, az Iparművészeti és a Közlekedési Múzeum műtárgyait, és nincs még új...","id":"202008__bezart_muzeumok__rejtett_kincsek__alkudozas__csipkerozsika_almodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39776a93-4e4c-4373-a31e-88031a67a44e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60501538-c5d5-4f2f-bd76-22784d3b1652","keywords":null,"link":"/360/202008__bezart_muzeumok__rejtett_kincsek__alkudozas__csipkerozsika_almodik","timestamp":"2020. február. 24. 11:00","title":"Raktárban hevernek az értékes gyűjtemények, nem haladnak a múzeumépítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe szökött.","shortLead":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe...","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f010cea-b919-46e9-b13b-bd0f97a836aa","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","timestamp":"2020. február. 24. 14:29","title":"Óriásit drágultak a kézfertőtlenítők Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2806b3e9-db25-4009-896a-efd6868749af","c_author":"HVG","category":"360","description":"A háztartási gépekre szakosodott vállalkozásnál a szerelők 12 ezer forintos óradíjért dolgoznak, de a cég nem alkalmaz akárkit.","shortLead":"A háztartási gépekre szakosodott vállalkozásnál a szerelők 12 ezer forintos óradíjért dolgoznak, de a cég nem alkalmaz...","id":"202008_mesterfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2806b3e9-db25-4009-896a-efd6868749af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140ac75d-1e69-4ea9-9bfc-8d83a3597b0e","keywords":null,"link":"/360/202008_mesterfogas","timestamp":"2020. február. 24. 10:00","title":"Ezek az amerikai szakik egy órán belül érkeznek, ha meg kell javítani valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Balogh János meg nem tartott eseményről állíttatott ki számlát.","shortLead":"Balogh János meg nem tartott eseményről állíttatott ki számlát.","id":"20200225_itelet_vesztegetes_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d788f-522b-493c-8e5a-04df04205a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_itelet_vesztegetes_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos","timestamp":"2020. február. 25. 14:01","title":"Jogerősen elítélték az Országos Roma Önkormányzat elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","shortLead":"A DS márka, ami a francia Citroenből kialakított önálló prémium brand, már a harmadik modelljét mutatta be.","id":"20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aee8c6b-08fe-40f6-a9c5-ff08996f8ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8370d60a-b040-41b3-bb14-6104b8d57797","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Itt_a_franciak_uj_elnoki_limuzinja_a_DS9","timestamp":"2020. február. 24. 17:01","title":"Itt a franciák új elnöki limuzinja, a DS9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]