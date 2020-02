Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4d17083-a140-4566-8e1a-ce0abc7d50ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus vezetőedzője szerint lassúak voltak, nem tudták nyomás alá helyezni az ellenfelüket, a Real Madrid trénere pedig, bár elégedett volt csapata játékával, nem tud örülni.","shortLead":"A Juventus vezetőedzője szerint lassúak voltak, nem tudták nyomás alá helyezni az ellenfelüket, a Real Madrid trénere...","id":"20200227_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4d17083-a140-4566-8e1a-ce0abc7d50ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87728aab-9d2c-4635-989b-0650c3f6d093","keywords":null,"link":"/sport/20200227_juventus_real_madrid_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. február. 27. 14:09","title":"Sarri: Ez kevés! Zidane: Nem ezt érdemeltük!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f5aec9-9ef5-49cf-a873-18751b9a53ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Citroën luxusmárkája, a DS egy 23 colos kerekeken gördülő luxus szabadidő-autóval rukkolt elő.","shortLead":"A Citroën luxusmárkája, a DS egy 23 colos kerekeken gördülő luxus szabadidő-autóval rukkolt elő.","id":"20200226_680_loeros_villany_suc_jott_a_franciaktol_citroen_ds","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69f5aec9-9ef5-49cf-a873-18751b9a53ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee77845f-8771-42b8-917c-4bc4abdc1a64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_680_loeros_villany_suc_jott_a_franciaktol_citroen_ds","timestamp":"2020. február. 26. 13:21","title":"680 lóerős villany-SUV jött a franciáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2f501f-3ed4-48f9-87a1-31015ef38e5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Romániában, Dániában és Észtországban is megjelent a koronavírus csütörtökre, Horvátországban pedig emelkedett a betegek száma. Az Egyesült Államok és Dél-Korea közös kiképzésének elhalasztásáról döntött a járvány miatt, Szaúd-Arábia pedig senkit sem fogad turistavízummal. Itt minden hírt megtalál a kórokozó terjedéséről, percről percre.","shortLead":"Romániában, Dániában és Észtországban is megjelent a koronavírus csütörtökre, Horvátországban pedig emelkedett...","id":"20200227_koronavirus_jarvany_percrol_percre_februar_27","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c2f501f-3ed4-48f9-87a1-31015ef38e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cce303-7c21-42a9-8304-3e6f7677c093","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_koronavirus_jarvany_percrol_percre_februar_27","timestamp":"2020. február. 27. 07:45","title":"Romániában is fertőzött a Wizzair-gép utasa, Dániában egy tévés betegedett meg - hírek a járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szabó István nem veszi át az életműdíjat, nem valószínű, hogy megússzuk a koronavírust, rátapadt Karácsonyra a HírTV. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Szabó István nem veszi át az életműdíjat, nem valószínű, hogy megússzuk a koronavírust, rátapadt Karácsonyra a HírTV...","id":"20200226_Radar360_erosodik_a_Fidesz_legalis_az_eutanazia_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e730ae60-96de-424f-b02d-3bd40ca2a06f","keywords":null,"link":"/360/20200226_Radar360_erosodik_a_Fidesz_legalis_az_eutanazia_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 26. 17:30","title":"Radar360: Erősödik a Fidesz, legális az eutanázia Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a584af-9410-430d-9c17-ee92272f4304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 250 lóerős wolfsburgi kompakt igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A közel 250 lóerős wolfsburgi kompakt igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20200227_megerkezett_a_teljesen_uj_vw_golf_gti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a584af-9410-430d-9c17-ee92272f4304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28bdb2f-aa9f-438c-90cd-2cafa35ecd97","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_megerkezett_a_teljesen_uj_vw_golf_gti","timestamp":"2020. február. 27. 07:59","title":"Megérkezett a teljesen új VW Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b","c_author":"H. A.","category":"itthon","description":"Ott készülnek az OSC vízilabdásai, akik szombaton tértek haza Olaszországból. A kerület vezetése a kormányhivataltól kért iránymutatást, ahonnan az újbudai alpolgármester szerint csütörtökre ígértek hivatalos választ.","shortLead":"Ott készülnek az OSC vízilabdásai, akik szombaton tértek haza Olaszországból. A kerület vezetése a kormányhivataltól...","id":"20200226_koronavirus_xi_kerulet_ujbuda_uszoda_osc_vizilabda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c476b8c-91a2-4d50-8535-18abdbc6390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96578808-5adc-4008-bad5-bbcf5b3b1581","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_xi_kerulet_ujbuda_uszoda_osc_vizilabda","timestamp":"2020. február. 26. 18:15","title":"Az újbudai Nyéki Imre Uszodát is bezárhatják a koronavírus-para miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cb6a65-1b0a-4e83-b10b-44d3fc66e116","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Ahogy az élet más területein, a társasházaknál is bosszantó, ha valaki nem veszi ki a részét a közös költségekből. Ezzel nemcsak azt kockáztatja, hogy nem jut pénz az épület állagának a megóvására, korszerűsítésre, felújításra, hanem végső soron még az áram- és vízdíjak kiegyenlítése is gondot jelenthet, emiatt pedig leállhat a lift, vagy nem lesz miből öntözni a kertet. Szerencsére van megoldás arra, hogy fizetésre bírjuk felelőtlen tulajdonostársunkat.","shortLead":"Ahogy az élet más területein, a társasházaknál is bosszantó, ha valaki nem veszi ki a részét a közös költségekből...","id":"mokk_20200225_Nem_koteles_turni_ha_egy_lakastulajdonos_elblicceli_a_kozos_koltseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27cb6a65-1b0a-4e83-b10b-44d3fc66e116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec06f27-b58e-4e7e-8179-e0b5f88dc3a4","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200225_Nem_koteles_turni_ha_egy_lakastulajdonos_elblicceli_a_kozos_koltseget","timestamp":"2020. február. 26. 11:30","title":"Nem köteles tűrni, ha egy lakástulajdonos elblicceli a közös költséget!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"ebcfc5f9-38aa-4618-8778-fc1208df1328","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola felvette a kapcsolatot a népegészségügyi szolgálattal.","shortLead":"Az iskola felvette a kapcsolatot a népegészségügyi szolgálattal.","id":"20200227_180_gyerek_fertozodhetett_meg_calicivirussal_Nyiregyhazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebcfc5f9-38aa-4618-8778-fc1208df1328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5374cc5d-9e99-4249-89d6-5e0cf754b627","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_180_gyerek_fertozodhetett_meg_calicivirussal_Nyiregyhazan","timestamp":"2020. február. 27. 20:41","title":"180 gyerek fertőződhetett meg calicivírussal Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]