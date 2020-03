Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","shortLead":"Keresztbe fordult egy kamion az M4-es autóút Budapest felé vezető oldalán, az albertirsai csomópontnál szombat délután.","id":"20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5719cc54-d1c4-480a-97ef-a474b4204cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e2efd0-03a3-43cc-ab2b-edbd144c8163","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_All_a_forgalom_az_M4esen_Albertirsanal_egy_keresztbe_fordult_kamion_miatt","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Áll a forgalom az M4-esen Albertirsánál egy keresztbe fordult kamion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Látványos képet festett a Videoton volt edzője arról, hogyan működik a magyar futball.","shortLead":"Látványos képet festett a Videoton volt edzője arról, hogyan működik a magyar futball.","id":"20200302_Orban_Viktor_spajz_sonka_Videoton_Gomes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab33e6c-7b7e-4a05-94bf-32c57271deff","keywords":null,"link":"/sport/20200302_Orban_Viktor_spajz_sonka_Videoton_Gomes","timestamp":"2020. március. 02. 11:41","title":"Orbán a spájzában, sonkaevés közben beszélte meg a Videoton edzőjével a csapat körüli teendőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egész héten esős, borús idő várható, és a leghidegebb órákban még mínuszok is lehetnek ","shortLead":"Egész héten esős, borús idő várható, és a leghidegebb órákban még mínuszok is lehetnek ","id":"20200301_Itt_a_marcius_de_a_jovo_heten_nem_lesz_koszonet_az_idojarasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b33167-e887-4467-bd85-65f5a8442238","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Itt_a_marcius_de_a_jovo_heten_nem_lesz_koszonet_az_idojarasban","timestamp":"2020. március. 01. 16:31","title":"Itt a március, de a jövő héten nem sok köszönet lesz az időjárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Törölték a gyorsaságimotoros-világbajnokság jövő heti katari nyitóhétvégéjének programjából a király kategóriának számító MotoGP küzdelmeit a koronavírus terjedése miatt bevezetett helyi korlátozások következményeként.","shortLead":"Törölték a gyorsaságimotoros-világbajnokság jövő heti katari nyitóhétvégéjének programjából a király kategóriának...","id":"20200301_Toroltek_a_MotoGP_katari_nyitofutamat_az_olasz_koronavirusfertozesek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3fd22d-dda1-4ed3-991d-6fc43d8ba634","keywords":null,"link":"/sport/20200301_Toroltek_a_MotoGP_katari_nyitofutamat_az_olasz_koronavirusfertozesek_miatt","timestamp":"2020. március. 01. 21:59","title":"Törölték a MotoGP katari nyitófutamát az olasz koronavírus-fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb0fb8f-f7b2-4cb9-ab00-650c79cc6fa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200301_samsung_galaxy_s20_teardown_spitzbergak_magtar_koronavirus_oltas_tiktok_bevetel_google_appok_huawei_telefonokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb0fb8f-f7b2-4cb9-ab00-650c79cc6fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f3cf86-6eb6-4fd4-8553-5939bddf8ffb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_samsung_galaxy_s20_teardown_spitzbergak_magtar_koronavirus_oltas_tiktok_bevetel_google_appok_huawei_telefonokon","timestamp":"2020. március. 01. 12:03","title":"Ez történt: hónapok óta először kinyitották az \"ítéletnapi tárolót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság thaiföldi versenyét is, azt követően, hogy az első, katari futamot is törölték. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság thaiföldi versenyét...","id":"20200302_A_MotoGP_nyitofutamat_is_lefujtak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf770ba-9cac-45aa-83f3-912ea473e16c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_A_MotoGP_nyitofutamat_is_lefujtak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 02. 09:11","title":"A MotoGP második versenyét is lefújták a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy nemrég diagnosztizált páciens vírusmintáját vetették össze az első amerikai beteg eredményeivel. \r

","shortLead":"Amerikai kutatók egy nemrég diagnosztizált páciens vírusmintáját vetették össze az első amerikai beteg eredményeivel. \r

","id":"20200301_fertozes_koronavirus_Washington_allamban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afda585-73d0-4f9b-90ac-62fadba1227b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_fertozes_koronavirus_Washington_allamban","timestamp":"2020. március. 01. 19:59","title":"Hat hétig fertőzhetett észrevétlenül a koronavírus Washington államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 69 és nő vesztette életét a 82-es főúton.","shortLead":"Egy 69 és nő vesztette életét a 82-es főúton.","id":"20200302_Halalos_baleset_tortent_Zircnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5b0030-1e9a-4231-9270-e9140edfbc63","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Halalos_baleset_tortent_Zircnel","timestamp":"2020. március. 02. 11:16","title":"Halálos baleset történt Zircnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]