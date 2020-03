Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szentendreiek szavaztak az új hídról, itt a szuperkedd, veszélyben a foci-Eb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A szentendreiek szavaztak az új hídról, itt a szuperkedd, veszélyben a foci-Eb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200303_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020d8e5d-f4b0-488b-ad34-fa6dd708fb2d","keywords":null,"link":"/360/20200303_Radar360","timestamp":"2020. március. 03. 08:00","title":"Radar360: Volt iskolája üzent Orbánnak, Thunberget megtisztelte az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Dél- és Kelet-Magyarország több részére.","shortLead":"Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Dél- és Kelet-Magyarország több részére.","id":"20200303_Vihar_zivatar_omsz_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bd17ed-6c28-42ff-a966-f1a458450b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Vihar_zivatar_omsz_idojaras","timestamp":"2020. március. 03. 05:17","title":"Vihar rohan át az országon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy korábban Németországban járt ember szervezetében mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Egy korábban Németországban járt ember szervezetében mutatták ki a fertőzést.","id":"20200304_koronavirus_fertozes_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8931508-a095-4b75-942f-c8cfadf288fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_koronavirus_fertozes_lengyelorszag","timestamp":"2020. március. 04. 08:56","title":"Lengyelországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey Júlia gyerekei lelkesen számoltak be leveleikben és az ajándékba készített újságukban a korabeli történésekről. A zömében most először kiadott levelezésekből nemcsak egy 19. századi értelmiségi család mindennapjai rajzolódnak ki, hanem a tragikusan fiatalon elhunyt Petőfi Zoltán személyiségét is árnyaltabban ismerhetjük meg, mint ahogy azt a kritikusai megörökítették az utókornak.","shortLead":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey...","id":"20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfc125c-0d42-40e5-b247-da974d99d3cc","keywords":null,"link":"/elet/20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","timestamp":"2020. március. 03. 20:00","title":"A forradalmárok gyerekeinek is határozott véleménye volt a politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai Nagy Testvér már a koronavírus-járvány elejétől kezdve korlátozott olyan tartalmakat, amelyek a betegségről szóltak. ","shortLead":"A kínai Nagy Testvér már a koronavírus-járvány elejétől kezdve korlátozott olyan tartalmakat, amelyek a betegségről...","id":"20200303_Kina_heteken_at_cenzurazhatta_a_virusrol_szolo_hivatkozasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3b76e0-ab45-472c-825f-fdb2c52c82c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Kina_heteken_at_cenzurazhatta_a_virusrol_szolo_hivatkozasokat","timestamp":"2020. március. 03. 17:05","title":"Kína heteken át cenzúrázhatta a koronavírusról szóló hivatkozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napi 150 ezer maszkot készítenének LCD-tévék helyett.","shortLead":"Napi 150 ezer maszkot készítenének LCD-tévék helyett.","id":"20200303_Tevek_helyett_arcmaszkokat_fognak_kesziteni_a_Sharp_egyik_japan_gyaraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944c6d7d-7572-4f39-8f2b-ce8a9b479706","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_Tevek_helyett_arcmaszkokat_fognak_kesziteni_a_Sharp_egyik_japan_gyaraban","timestamp":"2020. március. 03. 13:10","title":"Tévék helyett arcmaszkokat fognak készíteni a Sharp egyik japán gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nincs pánikhangulat az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vezetésében a koronavírus terjedése miatt – írja a Sky Sports a szervezet döntéshozó testületének a hétfői, amszterdami ülése után. ","shortLead":"Nincs pánikhangulat az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vezetésében a koronavírus terjedése miatt – írja a Sky Sports...","id":"20200302_gianni_infantino_fifa_uefa_koronavirus_jarvany_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88e9460-7d72-48cf-9ede-8ff7d829affe","keywords":null,"link":"/sport/20200302_gianni_infantino_fifa_uefa_koronavirus_jarvany_foci","timestamp":"2020. március. 02. 20:04","title":"FIFA-elnök a koronavírusról: Jelenleg semmit sem tudok kizárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíróság úgy döntött: az a körülmény, hogy a különadók leginkább a külföldi tulajdonú cégeket terhelik, nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek, mert a piacok valós helyzetét tükrözi, hogy a legnagyobb árbevételű cégek fizetik a legtöbb adót.","shortLead":"A bíróság úgy döntött: az a körülmény, hogy a különadók leginkább a külföldi tulajdonú cégeket terhelik, nem minősül...","id":"20200303_eu_birosag_kulonado_tesco_vodafone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beb929d-8b11-40b6-8abd-50ed73f638d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_eu_birosag_kulonado_tesco_vodafone","timestamp":"2020. március. 03. 09:50","title":"A magyar kormány javára döntött az EU Bírósága a Tesco és a Vodafone ellenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]