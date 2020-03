Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A teherautó sofőrje sérült meg.","shortLead":"A teherautó sofőrje sérült meg.","id":"20200305_Kamion_es_teherauto_utkozott_az_M5oson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee0cdd7-9453-4b89-90db-d16ba470abb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Kamion_es_teherauto_utkozott_az_M5oson","timestamp":"2020. március. 05. 16:01","title":"Kamion és teherautó ütközött az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtlen kezelés bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt ítélték két évre, de megromlott egészségi állapotára hivatkozva nem kezdte meg büntetését. ","shortLead":"Hűtlen kezelés bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt ítélték két évre, de megromlott egészségi...","id":"20200304_borton_Nyiregyhazi_Varosuzemelteto_vezeto_felteteles_szabadulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286d02ae-78c8-4f83-9e0c-13ff751342b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_borton_Nyiregyhazi_Varosuzemelteto_vezeto_felteteles_szabadulas","timestamp":"2020. március. 04. 19:23","title":"Nem vonult be a börtönbe a Nyíregyházi Városüzemeltető volt vezetője, feltételesen sem szabadulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1233a89-759f-426a-ab60-982e5b32032b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Sikertörténet abból az időből, amikor még olyan kicsi volt a világháló, hogy kézzel lehetett rendszerezni.","shortLead":"Sikertörténet abból az időből, amikor még olyan kicsi volt a világháló, hogy kézzel lehetett rendszerezni.","id":"202010__a_yahoo_25_eve__kezikonyvtar__gulliver_nyomaban__sokat_kerestek_azinterneten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1233a89-759f-426a-ab60-982e5b32032b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f89dcd6-2bda-4916-8171-04d6ed84a425","keywords":null,"link":"/360/202010__a_yahoo_25_eve__kezikonyvtar__gulliver_nyomaban__sokat_kerestek_azinterneten","timestamp":"2020. március. 06. 17:00","title":"Éveken át ettől a névtől zengett az internet, de miért is? 25 éves a Yahoo!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki nem jól teszi a töltőpadra telefonját a vezeték nélküli töltés közben, előfordulhat, hogy nem is töltődik a telefonja, bár ő azt hiszi. Elképzelhető, hogy az Android 11-nél ilyesmi már nem fordulhat elő.","shortLead":"Ha valaki nem jól teszi a töltőpadra telefonját a vezeték nélküli töltés közben, előfordulhat, hogy nem is töltődik...","id":"20200305_android_11_figyelmeztetes_vezetek_nelkuli_toltes_toltopad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f354ef9d-0aa2-41e6-9d35-ed014abc80b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_android_11_figyelmeztetes_vezetek_nelkuli_toltes_toltopad","timestamp":"2020. március. 05. 11:03","title":"Az Android 11 már jelezni fog, ha rosszul van a töltőn a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a Magyar Mozgókép Szemle díjait csütörtök este. A legjobb játékfilmnek járó elismerést Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje kapta. \r

","shortLead":"Átadták a Magyar Mozgókép Szemle díjait csütörtök este. A legjobb játékfilmnek járó elismerést Tóth Barnabás Akik...","id":"20200306_magyar_mozgokep_szemle_gala_dijak_akik_maradtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a1e3c0-090e-40f3-ab3c-e0ac4364ef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbbdfdf-7ea7-4cf6-818c-b7def51a8cf8","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_magyar_mozgokep_szemle_gala_dijak_akik_maradtak","timestamp":"2020. március. 06. 05:28","title":"Az Akik maradtak lett a legjobb magyar film a szemlén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyugat-Európában és idehaza is egyre romlik a járványhelyzet, a kínaiak robotokat vetnek be a vírus ellen, ne frissítsék a Windowst. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyugat-Európában és idehaza is egyre romlik a járványhelyzet, a kínaiak robotokat vetnek be a vírus ellen, ne...","id":"20200306_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec03b98-1ca3-406a-9321-ca26f228b3de","keywords":null,"link":"/360/20200306_Radar360","timestamp":"2020. március. 06. 08:00","title":"Radar360: Terjed a koronavírus, Putyin és Erdogan békül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft új opcionális javításával sincs minden rendben. Amit azért adtak ki, hogy egy korábbi gondot orvosoljanak.","shortLead":"A Microsoft új opcionális javításával sincs minden rendben. Amit azért adtak ki, hogy egy korábbi gondot orvosoljanak.","id":"20200305_windows_10_frissites_hiba_KB4535996","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23233e60-66c7-472e-b19c-e1472b70049e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_windows_10_frissites_hiba_KB4535996","timestamp":"2020. március. 05. 18:03","title":"Nehogy telepítse az új Windows-frissítést, a hibákat javító javítás is hibá(ka)t okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetemen tanítanak, két hétig nem mehetnek be az ELTE-re.","shortLead":"A Semmelweis Egyetemen tanítanak, két hétig nem mehetnek be az ELTE-re.","id":"20200306_25_ELTEs_tanart_kuldtek_otthoni_karantenba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=161d44f2-c68d-47f2-bb05-d84ebdc00f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b5680c-ee61-4f72-873f-dcfac22fa884","keywords":null,"link":"/elet/20200306_25_ELTEs_tanart_kuldtek_otthoni_karantenba","timestamp":"2020. március. 06. 11:05","title":"Az ELTE 25 munkatársát küldték otthoni karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]