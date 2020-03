Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"629a59b6-e514-4aad-a92e-c97606c7006a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének listáját, a Magyar Power 50-et. Kialakításában a legismertebb hasonló nemzetközi projekt, az ArtReview tavaly novemberben 18. alkalommal kiadott Power 100-as rangsorának készítésében alkalmazott gyakorlatot követtük. A lista a hagyományteremtés szándékával született, s hogy rendre élénk visszhangot kelt, vitákat és egyéb, mások által összeállított rangsorokat is generál – természetes, és nem ellentétes szándékainkkal. ","shortLead":"A Műértő 2011-ben közölte első alkalommal a hazai művészeti színtér ötven legbefolyásosabbnak ítélt szereplőjének...","id":"20200303_Power_50__A_Muerto_magyar_erosorrendje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=629a59b6-e514-4aad-a92e-c97606c7006a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd3eb2f-b7af-4383-a15a-a14255373fa6","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200303_Power_50__A_Muerto_magyar_erosorrendje","timestamp":"2020. március. 05. 10:00","title":"Power 50 – A Műértő magyar erősorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913a6198-4f36-47b7-bac2-31f30cbc39a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak.","shortLead":"Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak.","id":"20200304_buszsav_autosok_birsag_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=913a6198-4f36-47b7-bac2-31f30cbc39a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c709072a-bea2-4b74-be1e-a31177320358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_buszsav_autosok_birsag_budapest","timestamp":"2020. március. 04. 21:52","title":"Több millió forint bírságot szabtak ki a buszsávon hajtó autósokra tavaly Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15537917-7bc1-4517-85c0-e4f5ca74518c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidosok ingyen és korlátlanul készíthetnek háttérmentést beszélgetéseikről a Google Drive-ra. Nemsokára egészen biztosak lehetnek abban, hogy senki sem fér az így mentett csevegésekhez.","shortLead":"Az androidosok ingyen és korlátlanul készíthetnek háttérmentést beszélgetéseikről a Google Drive-ra. Nemsokára egészen...","id":"20200306_protect_backup_whatsapp_google_drive_mentes_titkositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15537917-7bc1-4517-85c0-e4f5ca74518c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c12cf0-fac5-4cd2-9ef9-1d963d7d6605","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_protect_backup_whatsapp_google_drive_mentes_titkositas","timestamp":"2020. március. 06. 11:03","title":"Jó hír androidosoknak: tovább finomítja a WhatsApp a korlátlan tárolási funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"23 parlamenti képviselő is elkapta a koronavírust abban az országban, ahol még nem is oly rég csak legyintettek a problémára mondván csakis a hitetleneket fenyegeti veszély. ","shortLead":"23 parlamenti képviselő is elkapta a koronavírust abban az országban, ahol még nem is oly rég csak legyintettek...","id":"20200304_Koronavirus_Iran_300_ezer_katonat_es_onkentest_mozgosit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bf8808-bb8e-453e-91f1-067627d68403","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Koronavirus_Iran_300_ezer_katonat_es_onkentest_mozgosit","timestamp":"2020. március. 04. 14:10","title":"Koronavírus: Irán 300 ezer katonát és önkéntest mozgósít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb977053-afa8-46c7-936f-22ab3f012c9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábban nagyteljesítményű számítógépeivel ismertté vált amerikai Honeywell azt ígéri, a következő hónapokban egy olyan kvantumszámítógépet mutat majd be, amely kétszer erősebb a jelenlegi legerősebbnél.","shortLead":"A korábban nagyteljesítményű számítógépeivel ismertté vált amerikai Honeywell azt ígéri, a következő hónapokban...","id":"20200305_honeywell_kvantumszamitogep_kvantummennyiseg_quantum_volume_qubit_kvantumbit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb977053-afa8-46c7-936f-22ab3f012c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54874a80-e99d-409d-88f2-51c98f44dd8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_honeywell_kvantumszamitogep_kvantummennyiseg_quantum_volume_qubit_kvantumbit","timestamp":"2020. március. 05. 12:03","title":"Állj félre, Google: a Honeywell megépíthette a világ legerősebb kvantumszámítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a980fc4a-02b7-471d-84e3-472253faa1fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős férfi Lombardiából utazott haza, Magyarországról a nagylaki határátkelőn lépett ki. Vele együtt már hat diagnosztizált eset van Romániában. ","shortLead":"Az idős férfi Lombardiából utazott haza, Magyarországról a nagylaki határátkelőn lépett ki. Vele együtt már hat...","id":"20200304_magyarorszag_utazas_romania_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a980fc4a-02b7-471d-84e3-472253faa1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b28ce4-dd1e-434c-871d-5ec5c23946c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_magyarorszag_utazas_romania_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 16:52","title":"Magyarországon keresztül utazott haza az egyik romániai koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az operációs rendszerek és a böngészők piaci elterjedtségére vonatkozó februári adatok egyértelműen a korábbi piacvezetők további térnyerésére utalnak.","shortLead":"Az operációs rendszerek és a böngészők piaci elterjedtségére vonatkozó februári adatok egyértelműen a korábbi...","id":"20200304_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesede_2020_februar_netmarkatshare","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730a09da-c937-4491-a38c-798e7474a671","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesede_2020_februar_netmarkatshare","timestamp":"2020. március. 04. 12:03","title":"Önnek mi van a gépén? Tarol a Windows 10 és a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A felmérés szerint a piacinál alacsonyabb bérleti díjat és tulajdonszerzési lehetőséget akarnak a 35 év alattiak.","shortLead":"A felmérés szerint a piacinál alacsonyabb bérleti díjat és tulajdonszerzési lehetőséget akarnak a 35 év alattiak.","id":"20200305_A_fiatalok_elsopro_tobbsege_olcso_berlakasrendszert_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f236232-a069-4acd-af98-9b9d39d96178","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200305_A_fiatalok_elsopro_tobbsege_olcso_berlakasrendszert_akar","timestamp":"2020. március. 05. 06:05","title":"A fiatalok elsöprő többsége olcsó bérlakásrendszert akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]