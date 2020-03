Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Mentőszolgálat érthető ábrákon igyekszik elmagyarázni, hogyan lehet felismerni a tünetetek és mit kell tenni.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat érthető ábrákon igyekszik elmagyarázni, hogyan lehet felismerni a tünetetek és mit kell...","id":"20200304_Itt_a_mentok_tajekoztatoja_a_koronavirusrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edcc600-6e2c-4559-8643-761b5642a6f5","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Itt_a_mentok_tajekoztatoja_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 04. 15:53","title":"Itt a mentők tájékoztatója a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem rektora elrendelte, hogy az angol nyelvű évfolyam hallgatói a karantén idejéig nem vehetnek részt előadáson és gyakorlaton. ","shortLead":"Az egyetem rektora elrendelte, hogy az angol nyelvű évfolyam hallgatói a karantén idejéig nem vehetnek részt előadáson...","id":"20200304_A_SOTE_gyogyszeresz_hallgatoja_az_egyik_koronavirusfertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c3200e-3d89-4cce-8b9d-6fae01099593","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_A_SOTE_gyogyszeresz_hallgatoja_az_egyik_koronavirusfertozott","timestamp":"2020. március. 04. 20:42","title":"A Semmelweis Egyetem gyógyszerész hallgatója az egyik koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diák egy 6 fős csoportba ment be, egy órán volt bent.","shortLead":"A diák egy 6 fős csoportba ment be, egy órán volt bent.","id":"20200305_irani_diak_koronavirus_nyelvtanfolyam_goethe_intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccb1d2f-c547-420c-aaa0-39049d75f023","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_irani_diak_koronavirus_nyelvtanfolyam_goethe_intezet","timestamp":"2020. március. 05. 19:55","title":"Csoportos nyelvtanfolyamon is részt vett az egyik megfertőződött iráni diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a208450-27fb-4b13-878c-9a38d089a8c4","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A koronavírus-járvány is igazolta az állami egészségügyi hálózat gyengeségét. Az első két fertőzött szerda esti bejelentéséig nem volt igazoltan fertőzött ember idehaza, és úgy tűnt, mintha nem is nagyon akarták volna megtalálni. Vagy nem voltak képesek erre. Az állatorvosok előrébb jártak.","shortLead":"A koronavírus-járvány is igazolta az állami egészségügyi hálózat gyengeségét. Az első két fertőzött szerda esti...","id":"20200304_Legyengult_szervezet_a_virus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a208450-27fb-4b13-878c-9a38d089a8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb00cd0a-d5c6-4b62-96e4-32f94d38666b","keywords":null,"link":"/360/20200304_Legyengult_szervezet_a_virus_ellen","timestamp":"2020. március. 04. 19:00","title":"Egy állatorvosnál hamarabb végeztethet koronavírustesztet, mint egy kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f55e136-e9a7-47b8-b2a7-8b12ac4c2860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem külföldi gyógyszerész hallgatójánál igazolták a koronavírust – közölte az egyetem. Azt, hogy Magyarországon két koronavírusos beteg van, Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a Facebookon. Azt hivatalosan még nem közölte senki, hogy a másik diák hova jár.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem külföldi gyógyszerész hallgatójánál igazolták a koronavírust – közölte az egyetem. Azt...","id":"20200304_koronavirus_szlavik_rendkivuli_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f55e136-e9a7-47b8-b2a7-8b12ac4c2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80caf69c-44ea-49f9-ac70-7a86955c224a","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_koronavirus_szlavik_rendkivuli_budapest","timestamp":"2020. március. 04. 18:32","title":"Orbán jelentette be: két koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44ca2b7-f6ea-4b5c-9d75-113dcdb63fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fertőzött iráni közül az egyik a Szent István Egyetemre, másikuk a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeti karára jár. A március 15-ei állami ünnepségekről legkésőbb kedden döntik el, lemondják-e. ","shortLead":"A két fertőzött iráni közül az egyik a Szent István Egyetemre, másikuk a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeti karára jár...","id":"20200305_koronavirus_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44ca2b7-f6ea-4b5c-9d75-113dcdb63fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3464965d-ad0e-4f53-a65e-78faa980b8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_koronavirus_orban","timestamp":"2020. március. 05. 14:29","title":"Orbán Viktor: A Szent István Egyetemen tanul a másik fertőzött diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ingyen kapja meg a Pázmány a józsefvárosi épületeket. A piliscsabai kampusszal egyelőre nem tudni, mi lesz.","shortLead":"Ingyen kapja meg a Pázmány a józsefvárosi épületeket. A piliscsabai kampusszal egyelőre nem tudni, mi lesz.","id":"20200305_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_egykori_epulettombje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43c699c-8aa8-4a07-88f9-8a7ab449e3e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_egykori_epulettombje","timestamp":"2020. március. 05. 09:18","title":"A katolikus egyetemé lesz a Magyar Rádió egykori épülettömbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1e3e2e-8ab6-4a37-816b-935e56a1214e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rasa Khan március 2-án tűnt el az V. kerületből.","shortLead":"Rasa Khan március 2-án tűnt el az V. kerületből.","id":"20200305_Eltunt_egy_pakisztani_diak_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f1e3e2e-8ab6-4a37-816b-935e56a1214e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211a6eca-b41f-4c2c-a4b9-36063364542f","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Eltunt_egy_pakisztani_diak_Budapesten","timestamp":"2020. március. 05. 08:03","title":"Eltűnt egy pakisztáni diák Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]