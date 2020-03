Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b390a83-641d-43a1-bb7d-25a56275eef3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A W16-os motor teljesítményét nem növelték meg, az 1 milliárd forintnál is drágább új Chiron viszont így is fürgébb, mint elődei.","shortLead":"A W16-os motor teljesítményét nem növelték meg, az 1 milliárd forintnál is drágább új Chiron viszont így is fürgébb...","id":"20200309_konnyebb_es_jobban_gyorsul_a_legujabb_bugatti_chiron_pur_sport_hiperauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b390a83-641d-43a1-bb7d-25a56275eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ef9f2a-8d57-4ab3-ac33-3668e220ecc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_konnyebb_es_jobban_gyorsul_a_legujabb_bugatti_chiron_pur_sport_hiperauto","timestamp":"2020. március. 09. 09:21","title":"Könnyebb és jobban gyorsul a legújabb Bugatti hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány és a főváros után a szegedi és a székesfehérvári önkormányzat is lefújta az ünnepi eseményeket.","shortLead":"A kormány és a főváros után a szegedi és a székesfehérvári önkormányzat is lefújta az ünnepi eseményeket.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_marcius_15_unnepseg_szeged_szekesfehervar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc5367d-32fe-420e-a010-0342778eef1d","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_koronavirus_jarvany_marcius_15_unnepseg_szeged_szekesfehervar","timestamp":"2020. március. 07. 21:27","title":"Vidéken is elkezdték lemondani a március 15-i ünnepségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b64633-aa20-4480-92e7-ab40a8ac8e8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Creation magazint kiadó alapítvány az előadó-művészeti többlettámogatás keretében jutott az összeghez.","shortLead":"A Creation magazint kiadó alapítvány az előadó-művészeti többlettámogatás keretében jutott az összeghez.","id":"20200307_emmi_fekete_peter_rajzpalyazat_evoluciotagadas_creation_magazin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83b64633-aa20-4480-92e7-ab40a8ac8e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0737a3c7-1f95-4554-8dbf-416b48c1efbf","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_emmi_fekete_peter_rajzpalyazat_evoluciotagadas_creation_magazin","timestamp":"2020. március. 07. 20:16","title":"A kultúráért felelős államtitkár döntése volt, hogy 12 millió forint menjen az evolúciótagadó magazinra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866100b4-1966-4f9a-a6cd-5e393109af32","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Meg kellene szüntetni a húsipart az ökológiai lábnyoma miatt? 