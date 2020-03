Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","shortLead":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","id":"20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58333f2-d2d4-4096-aad1-b429c77e7e66","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","timestamp":"2020. március. 09. 21:32","title":"Zárva maradnak az iskolák Szlovákiában és Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész ugyan három évet kért az állatkínzó nőre, de az előkészítő ülésen hat hónapot ajánlott a vádlottnak, ha elismeri a bűntettet. Az asszony továbbra is tagadott, így a tárgyalás áprilisban folytatódik. A bíróság előtt gyülekeztek a \"Szurkolók az állatokért\" csoport tagjai, így végül rendőrök menekítették ki az asszonyt.","shortLead":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész...","id":"20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e533d51c-c739-461d-a2b6-4f2266c6ea81","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2020. március. 10. 13:09","title":"Szirénázó rendőrautóval mentették ki a bíróságról a kutyáját megkínzó balotaszállási nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kristen Bell amerikai színésznő az Instagramon mutatta be, mennyit ér, ha csak megmártjuk a kezünket a vízben. Nem lesz nehéz kitalálni: semmit.","shortLead":"Kristen Bell amerikai színésznő az Instagramon mutatta be, mennyit ér, ha csak megmártjuk a kezünket a vízben. Nem lesz...","id":"20200310_kezmosas_kristen_bell_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0d4e6-6cdd-4e24-b07e-d5dda47c88f2","keywords":null,"link":"/elet/20200310_kezmosas_kristen_bell_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 13:59","title":"Ennyit tesz egy alapos kézmosás – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97518a44-700b-42d2-99bc-7b4b94f5d532","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyelországi szolidaritási adót azoknak kell fizetniük, akiknek kiugróan magas a fizetésük.","shortLead":"A lengyelországi szolidaritási adót azoknak kell fizetniük, akiknek kiugróan magas a fizetésük.","id":"20200308_szolidaritasi_ado_lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97518a44-700b-42d2-99bc-7b4b94f5d532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1913c9e1-4713-4aff-8e37-32a17ac60300","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_szolidaritasi_ado_lengyelorszag","timestamp":"2020. március. 08. 19:34","title":"Megadóztatnák a gazdagokat Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel a meccs zárt kapus lesz, így nem indítja el a Wizz Air a gépeket Szófiába.","shortLead":"Mivel a meccs zárt kapus lesz, így nem indítja el a Wizz Air a gépeket Szófiába.","id":"20200310_Torolte_a_Wizz_Air_a_bolgar_meccsre_inditott_kulonjaratait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f379f6f-4595-4e9e-b42e-c4fe0d895fc3","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_Torolte_a_Wizz_Air_a_bolgar_meccsre_inditott_kulonjaratait","timestamp":"2020. március. 10. 08:11","title":"Törölte a Wizz Air a bolgár meccsre indított különjáratait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c789cf0-b1e2-4a68-bbbf-df8659378705","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Eladja felvonóüzletágát a ThyssenKrupp német acélipari óriás, hogy önmagát mentse. A néhány cég által uralt liftpiac vonzó, mert üzleti modellje tuti nyereséget kínál.","shortLead":"Eladja felvonóüzletágát a ThyssenKrupp német acélipari óriás, hogy önmagát mentse. A néhány cég által uralt liftpiac...","id":"202010__thyssenkrupp__lifteladas__kockazati_toke__biztos_emelkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c789cf0-b1e2-4a68-bbbf-df8659378705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6d4129-36e4-4076-bd57-ae842180dd3c","keywords":null,"link":"/360/202010__thyssenkrupp__lifteladas__kockazati_toke__biztos_emelkedes","timestamp":"2020. március. 09. 13:00","title":"Pont ugyanúgy lehet pénzt csinálni liftekből, mint borotvákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már kilenc embernél találtak az országban koronavírust.","shortLead":"Már kilenc embernél találtak az országban koronavírust.","id":"20200309_Ket_ujabb_koronavirusfertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bd0136-91d0-45f7-84fa-3271538cc0ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Ket_ujabb_koronavirusfertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 09. 09:05","title":"Két újabb koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35be9ec2-00d0-4230-b9d7-c990a0b59f62","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Budapest Bike Maffia alapítója már fizetést kap az önkéntes segítőik szervezéséért, és már nem csak bringásokból áll a civil szervezet. Karácsony Gergely tavaly novemberben neki adta át jelképesen a Városháza kulcsát, de a politika nem fér bele az életébe. Portréinterjú Havasi Zoltánnal.","shortLead":"A Budapest Bike Maffia alapítója már fizetést kap az önkéntes segítőik szervezéséért, és már nem csak bringásokból áll...","id":"202010_havasi_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35be9ec2-00d0-4230-b9d7-c990a0b59f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114ba8ba-a0b1-4251-9336-6f2ce3a2dd64","keywords":null,"link":"/360/202010_havasi_zoltan","timestamp":"2020. március. 09. 15:00","title":"Havasi Zoltán: \"Azért én is megkaptam, hogy Soros-bérenc vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]