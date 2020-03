Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dell az Orange francia mobilszolgáltatóval egy 5G-képes laptopon tesztelte, hogy a gyakorlatban, mindennapi felhasználás során milyen sebességet hoz az újgenerációs technológia.","shortLead":"A Dell az Orange francia mobilszolgáltatóval egy 5G-képes laptopon tesztelte, hogy a gyakorlatban, mindennapi...","id":"20200310_dell_orange_5g_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfaecc0b-7d70-41ac-b63b-10dd6eb9baa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_dell_orange_5g_teszt","timestamp":"2020. március. 10. 14:33","title":"A Dell kipróbálta, mennyivel gyorsabb az 5G-s net, az eredmény beszédes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jegyvisszaváltásról, és az elmaradt előadások pótlásáról a színházak folyamatosan tájékoztatják majd a nézőket. ","shortLead":"A jegyvisszaváltásról, és az elmaradt előadások pótlásáról a színházak folyamatosan tájékoztatják majd a nézőket. ","id":"20200311_Elhalasztjak_a_Konyvfesztivalt_is_a_szinhazak_a_mai_eloadasokat_megtartjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec11156-1870-4c6b-bc27-761205e8f7da","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Elhalasztjak_a_Konyvfesztivalt_is_a_szinhazak_a_mai_eloadasokat_megtartjak","timestamp":"2020. március. 11. 15:17","title":"Elhalasztják a Könyvfesztivált is, a színházak a mai előadásokat még megtartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik fő cél, hogy adjanak is valamit az 5 ezer forintos tagdíjért cserébe.","shortLead":"Az egyik fő cél, hogy adjanak is valamit az 5 ezer forintos tagdíjért cserébe.","id":"20200310_Ismet_Nagy_Elek_lett_az_iparkamara_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1237aa08-a05c-4db0-b963-04b7b3afcfe9","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Ismet_Nagy_Elek_lett_az_iparkamara_elnoke","timestamp":"2020. március. 10. 18:36","title":"Ismét Nagy Elek lett a budapesti iparkamara elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére.","shortLead":"Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére.","id":"20200311_Koronavirus_kihirdette_a_veszelyhelyzet_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dc65fa2-a873-47fa-9700-83b5d413cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cba03aa-be32-48a9-beee-bdbd72ce05e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Koronavirus_kihirdette_a_veszelyhelyzet_a_kormany","timestamp":"2020. március. 11. 14:09","title":"Koronavírus: kihirdette a veszélyhelyzetet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Akkor lett rosszul a brit egészségügyi államtitkár, amikor aláírta a rendeletet a koronavírus bejelentés-kötelessé tételéről.","shortLead":"Akkor lett rosszul a brit egészségügyi államtitkár, amikor aláírta a rendeletet a koronavírus bejelentés-kötelessé...","id":"20200311_Koronavirusos_lett_a_brit_egeszsegugyi_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd712a8-d5e3-4ec8-9892-1b45967b8169","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Koronavirusos_lett_a_brit_egeszsegugyi_allamtitkar","timestamp":"2020. március. 11. 05:33","title":"Koronavírusos lett a brit egészségügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215cb6-048f-4b1d-9bc8-89195821a5d9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy pár vagy egy család életében a jelentős, hétköznapitól eltérő események stresszel járnak, még akkor is, ha pozitívak. Pláne így van ez a családi életciklusok váltásainál. ","shortLead":"Egy pár vagy egy család életében a jelentős, hétköznapitól eltérő események stresszel járnak, még akkor is, ha...","id":"20200310_A_csalad_folyamatosan_fejlodo_egyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76215cb6-048f-4b1d-9bc8-89195821a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21707faa-b38d-4de4-b0a5-4925ded99db7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200310_A_csalad_folyamatosan_fejlodo_egyseg","timestamp":"2020. március. 10. 07:10","title":"A család folyamatosan fejlődő egység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint a fertőzöttek 93 százaléka négy országban él.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint a fertőzöttek 93 százaléka négy országban él.","id":"20200310_who_koronavirus_fertozes_vilagjarvany_pandemia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ef107b-5286-447e-848d-d95958efd97d","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_who_koronavirus_fertozes_vilagjarvany_pandemia","timestamp":"2020. március. 10. 10:31","title":"WHO: A kínai betegek 70 százaléka meggyógyult, de ellenőrzött világjárvány jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7bfbfc-33c5-4dc4-b857-162c125c151f","c_author":"Gécs Dániel","category":"vilag","description":"A világszervezet hivatalosan is pandémiaként kezeli a december óta tartó koronavírus-járványt.","shortLead":"A világszervezet hivatalosan is pandémiaként kezeli a december óta tartó koronavírus-járványt.","id":"20200311_who_vilagjarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7bfbfc-33c5-4dc4-b857-162c125c151f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b246cf80-aa33-458a-a060-6e2b6a0a76f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_who_vilagjarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 17:44","title":"A WHO világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]