Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az átlagos látogatottságot úgy tudta elérni a Vígszínház, hogy alaposan „kivattázta” kedvezményes jegyekkel a széksorokat, 2018-ban ez 20-23 ezer embert jelentett.","shortLead":"Az átlagos látogatottságot úgy tudta elérni a Vígszínház, hogy alaposan „kivattázta” kedvezményes jegyekkel...","id":"20200312_Eszenyi_Eniko_Vigszinhaz_telthaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0c087d-04f1-4b88-bab0-46bafafd7ba3","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Eszenyi_Eniko_Vigszinhaz_telthaz","timestamp":"2020. március. 12. 17:07","title":"Mi a titka Eszenyi Enikő teltházainak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO főigazgatója szerint kezelhető a járvány.","shortLead":"A WHO főigazgatója szerint kezelhető a járvány.","id":"20200312_WHO_minden_egyes_esettel_kulon_kell_foglalkozni_hogy_megtorjek_a_tovabbfertozes_lancolatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c842083-6271-4cb6-88d0-8929fa3ed231","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_WHO_minden_egyes_esettel_kulon_kell_foglalkozni_hogy_megtorjek_a_tovabbfertozes_lancolatat","timestamp":"2020. március. 12. 12:58","title":"WHO: Minden egyes esettel külön kell foglalkozni, hogy megtörjék a továbbfertőzés láncolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2012-ben figyeltek fel először a Necrus névre keresztelt botnetre a kiberbiztonsági szakemberek. Mostanra sikerült eljutniuk odáig, hogy semlegesítsék.","shortLead":"2012-ben figyeltek fel először a Necrus névre keresztelt botnetre a kiberbiztonsági szakemberek. Mostanra sikerült...","id":"20200311_microsoft_botnet_zombi_halozat_necrus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92ad74e-3d7d-4ed9-a5a7-83eb4dbdb73b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_microsoft_botnet_zombi_halozat_necrus","timestamp":"2020. március. 11. 13:03","title":"9 millió számítógépet fertőztek meg a hackerek, a Microsoft lekapcsolta a hálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem derült ki a bíróságon, hogy ki írta a Donáth Annát szexuális zaklatással vádoló cikket, mert az Origo főszerkesztője azt vallotta, nem tudja, ki volt a szerző és a szerkesztő.","shortLead":"Nem derült ki a bíróságon, hogy ki írta a Donáth Annát szexuális zaklatással vádoló cikket, mert az Origo...","id":"20200311_Nem_tudja_az_Origo_foszerkesztoje_ki_irta_es_szerkesztette_a_Donath_Annat_eroszakkal_vadolo_alhirt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a5ed42-ea9e-486c-8470-5b2cdf3cc7a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Nem_tudja_az_Origo_foszerkesztoje_ki_irta_es_szerkesztette_a_Donath_Annat_eroszakkal_vadolo_alhirt","timestamp":"2020. március. 11. 09:07","title":"Nem tudja az Origo főszerkesztője, ki írta és szerkesztette a Donáth Annát erőszakkal vádoló álhírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c983ee-0aab-412a-a22d-4532a17eecd3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Infografikán mutatjuk a számokat, a kiinduló és a célországokat, a menekültek útvonalait.","shortLead":"Infografikán mutatjuk a számokat, a kiinduló és a célországokat, a menekültek útvonalait.","id":"20200312_Migracios_nyomas_Europa_hatarain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3c983ee-0aab-412a-a22d-4532a17eecd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf81af6-dd89-4534-bebf-541de026e531","keywords":null,"link":"/360/20200312_Migracios_nyomas_Europa_hatarain","timestamp":"2020. március. 12. 07:10","title":"Hányan, honnan, mivel? Migrációs válság időzített bombával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6d394d-81c6-4ec5-8ae0-f6f079b0dd64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő most jött vissza Moldovából, megmérték a testhőjét.","shortLead":"A kormányfő most jött vissza Moldovából, megmérték a testhőjét.","id":"20200312_orban_viktor_ferihegy_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6d394d-81c6-4ec5-8ae0-f6f079b0dd64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e38fcd3-dc01-4e16-9295-a536e134dc3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_orban_viktor_ferihegy_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 21:06","title":"Orbán Viktort és feleségét is ellenőrzés várta Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e3340a-81d9-4efd-b2eb-5b118f1a5490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két banda Lopburi városában esett egymásnak.","shortLead":"A két banda Lopburi városában esett egymásnak.","id":"20200312_thaifold_majombanda_tomegverekedes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e3340a-81d9-4efd-b2eb-5b118f1a5490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1ee0dc-4a5a-4687-ae57-78e4a8aab2d9","keywords":null,"link":"/elet/20200312_thaifold_majombanda_tomegverekedes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 17:43","title":"Több száz majom rendezett tömegverekedést Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab74e867-d13b-4409-81cd-680fac2c24d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többen megrémültek a nagy robaj miatt.","shortLead":"Többen megrémültek a nagy robaj miatt.","id":"20200311_almennyezet_halcentrum_vendeglo_bekescsaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab74e867-d13b-4409-81cd-680fac2c24d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec76dcf8-e82e-40ba-8911-d2ae79e190e6","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_almennyezet_halcentrum_vendeglo_bekescsaba","timestamp":"2020. március. 11. 19:12","title":"Leszakadt egy békéscsabai vendéglő mennyezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]