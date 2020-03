Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jövőben csak azokon végzik el a koronavírus-tesztet Svédországban, akik már kórházban vannak, vagy valamelyik, kimagaslóan veszélyeztett csoporthoz tartoznak. Az új módszert már egy hetei tesztelik Stockholmban, illetve több más svédországi térségben.","shortLead":"A jövőben csak azokon végzik el a koronavírus-tesztet Svédországban, akik már kórházban vannak, vagy valamelyik...","id":"20200314_Svedorszagban_megszuntetik_a_tomeges_koronavirustesztelest_es_a_pontos_adatok_kozzetetelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125360bb-b840-478b-b587-5d17e95d5967","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Svedorszagban_megszuntetik_a_tomeges_koronavirustesztelest_es_a_pontos_adatok_kozzetetelet","timestamp":"2020. március. 14. 14:35","title":"Svédországban megszüntetik a tömeges koronavírus-tesztelést és a pontos adatok közzétételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb4625e-386e-41d7-b78f-715a9cc71539","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az öregedés számos neurodegeneratív betegség legfőbb kockázati tényezője. Az egerekkel folytatott legújabb kutatások azonban azt mutatják, hogy az időskorban erősen gyengülő agyi funkciókat javíthatják a veleszületett immunrendszer nyugalmi állapotban lévő limfoid sejtjei.\r

","shortLead":"Az öregedés számos neurodegeneratív betegség legfőbb kockázati tényezője. Az egerekkel folytatott legújabb kutatások...","id":"202011_idosek_emlekezete_immunvalasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb4625e-386e-41d7-b78f-715a9cc71539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1e42cc-8742-4472-a13c-1b0cd7d7c47d","keywords":null,"link":"/360/202011_idosek_emlekezete_immunvalasz","timestamp":"2020. március. 13. 14:00","title":"Közelebb juthattunk ahhoz, hogy javítható legyen az idősek emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245dd277-719e-4e6b-9b78-64af31999821","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Minden sokkal egyszerűbb volt, amíg a távoli migránsok ellen kellett csatát nyerni, és nem a közeli vírust legyőzni.","shortLead":"Minden sokkal egyszerűbb volt, amíg a távoli migránsok ellen kellett csatát nyerni, és nem a közeli vírust legyőzni.","id":"20200314_Gomperz_Kormanyzas_megkoronazva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=245dd277-719e-4e6b-9b78-64af31999821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8189545a-42b9-4d8a-b6bf-4690de09afd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Gomperz_Kormanyzas_megkoronazva","timestamp":"2020. március. 14. 09:10","title":"Gomperz: Kormányzás megkoronázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632a6b68-8eb9-4ba4-a856-51cf91a73381","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok úgy határozott, hogy a kínai gyártó, a Huawei rövid időre (45 napig) ismét mentesülhet néhány szankció alól.","shortLead":"Az Egyesült Államok úgy határozott, hogy a kínai gyártó, a Huawei rövid időre (45 napig) ismét mentesülhet néhány...","id":"20200313_huawei_amerikai_szankciok_exporttilalom_majus_15","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=632a6b68-8eb9-4ba4-a856-51cf91a73381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ab8dca-5d81-47ed-b74b-77a1df77b167","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_huawei_amerikai_szankciok_exporttilalom_majus_15","timestamp":"2020. március. 13. 09:03","title":"Újabb kegyelmet kapott Amerikától a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhagyták a számukra kijelölt szobát, agresszívan viselkedtek, ezért három évig vissza sem jöhetnek az országba. ","shortLead":"Elhagyták a számukra kijelölt szobát, agresszívan viselkedtek, ezért három évig vissza sem jöhetnek az országba. ","id":"20200313_Kiutasitas_karantenba_irani_egyetemista_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb39f66d-7f45-4807-9671-993e13a744da","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Kiutasitas_karantenba_irani_egyetemista_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 17:48","title":"Kiutasítottak Magyarországról két karanténban járt iráni egyetemistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikeres fejlesztés esetén is évekig tarthat, amíg a készítmény piacra kerül. ","shortLead":"Sikeres fejlesztés esetén is évekig tarthat, amíg a készítmény piacra kerül. ","id":"20200313_Magyar_konzorcium_alakult_a_koronavirus_elleni_gyogyszer_kifejlesztesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61702acd-50cf-40d4-93bf-88cba51aa2a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Magyar_konzorcium_alakult_a_koronavirus_elleni_gyogyszer_kifejlesztesere","timestamp":"2020. március. 13. 22:23","title":"Magyar konzorcium alakult a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bolygó nagy ökoszisztémái, mint az amazonasi esőerdő és a korallzátonyok, a korábban feltételezettnél gyorsabb ütemben omolhatnak össze – figyelmeztetnek a kutatók egy új tanulmányban.","shortLead":"A bolygó nagy ökoszisztémái, mint az amazonasi esőerdő és a korallzátonyok, a korábban feltételezettnél gyorsabb...","id":"20200313_nagy_okoszisztemak_gyors_osszeomlasa_kockazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a5cc29-494c-45f2-b736-6f14ad7ccb6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_nagy_okoszisztemak_gyors_osszeomlasa_kockazat","timestamp":"2020. március. 13. 14:03","title":"2035-re összeomolhatnak a korallzátonyok, 2070-re odaveszhet az amazonasi esőerdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis István hétfőn bevonult a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe – tudta meg a Népszava Vadócz Attilától, az illetékes Kaposvári Törvényszék sajtószóvivőjétől. Ezzel végképp érthetővé válik, hogy az állami MVM Magyar Villamos Művek 2005 és 2008 közötti vezérigazgatója miért költözött a jogerős ítélet novemberi kihirdetése után a gyerekei nevén lévő leányfalui „palotából” egy 33 négyzetméteres kecskeméti panelgarzonba.\r

","shortLead":"Kocsis István hétfőn bevonult a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe – tudta meg a Népszava Vadócz...","id":"20200314_Luxusbortonbe_vonult_be_a_sikkaszto_MVMexvezer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a908737-624d-4638-a6b5-f0877933d1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Luxusbortonbe_vonult_be_a_sikkaszto_MVMexvezer","timestamp":"2020. március. 14. 14:04","title":"\"Luxusbörtönbe” vonult be a sikkasztó MVM-exvezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]