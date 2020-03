Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a92ccaa9-f5b2-4841-ac56-e439e788f05a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Szombat délben 84 lengyel fertőzöttről tudnak, eddig ketten haltak meg. ","shortLead":"Szombat délben 84 lengyel fertőzöttről tudnak, eddig ketten haltak meg. ","id":"20200314_Mar_politikai_hatasa_is_van_a_jarvanynak_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a92ccaa9-f5b2-4841-ac56-e439e788f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a201ee4-da19-4c9c-b005-ba9bef01986c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Mar_politikai_hatasa_is_van_a_jarvanynak_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. március. 14. 13:10","title":"Már politikai hatása is van a járványnak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Nem csak az egyetemek, a kollégiumok is bezárnak a koronavírus miatt. ","shortLead":"Nem csak az egyetemek, a kollégiumok is bezárnak a koronavírus miatt. ","id":"20200313_Hetfoig_uritik_ki_az_egyetemi_kollegiumokat_a_tavoktatas_meg_nem_tisztazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66907298-62b4-4240-b016-05b3fed6c46f","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Hetfoig_uritik_ki_az_egyetemi_kollegiumokat_a_tavoktatas_meg_nem_tisztazott","timestamp":"2020. március. 13. 20:43","title":"Hétfőig ürítik ki az egyetemi kollégiumokat, néhol kérdéses, hogyan oldják meg a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Súlyos májkárosodás lépett fel az egyik betegnél, aki az Esmya nevű gyógyszert szedte.","shortLead":"Súlyos májkárosodás lépett fel az egyik betegnél, aki az Esmya nevű gyógyszert szedte.","id":"20200313_Felfuggesztettek_a_Richter_mehmioma_elleni_gyogyszerenek_forgalmazasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a1cae6-4cb6-4e67-b337-0ab45a6848cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_Felfuggesztettek_a_Richter_mehmioma_elleni_gyogyszerenek_forgalmazasat","timestamp":"2020. március. 13. 16:57","title":"Felfüggesztették a Richter méhmióma elleni gyógyszerének forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a szennyezett levegő szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet, egy friss kutatás szerint azonban ennél sokkal több egészségügyi problémát okozhat a dolog.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a szennyezett levegő szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet, egy friss...","id":"20200313_szennyezett_levego_legszennyezettseg_elhizas_diabetesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1877b80d-2a7c-4819-8c25-32e9936b8e04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_szennyezett_levego_legszennyezettseg_elhizas_diabetesz","timestamp":"2020. március. 13. 15:03","title":"Megnézték a tudósok, mi mindent okozhat a légszennyezés, és a kép igen ijesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács tagja is. Most végleg elhagyja a céget, bár tanácsadóként még segíti a jelenlegi vezetőt.","shortLead":"Bill Gates 1975-ben alapította meg a Microsoftot, azóta volt már CEO, az igazgatótanács elnöke és az igazgatótanács...","id":"20200314_microsoft_bill_gates_jotekonykodas_adomanyozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e48fcb-36d2-46ba-a080-0c451c016f67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_microsoft_bill_gates_jotekonykodas_adomanyozas","timestamp":"2020. március. 14. 06:03","title":"45 év után otthagyja a Microsoftot Bill Gates, a cég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200312_Kovacs_Andras_Peter_A_koronavirus_miatt_mar_a_pornot_sem_tudod_olyan_onfeledten_nezni_mint_regen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5bbc0f-8c09-4159-b45c-4fb422de16f9","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Kovacs_Andras_Peter_A_koronavirus_miatt_mar_a_pornot_sem_tudod_olyan_onfeledten_nezni_mint_regen","timestamp":"2020. március. 12. 19:19","title":"Kovács András Péter: A koronavírus miatt már a pornót sem tudod olyan önfeledten nézni, mint régen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07efcb56-b774-4cd7-85e5-264b9f5f9756","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Az okosórák segítségével már mindannyian kaphatunk testreszabott információkat saját egészségünkről, kérdés, hogy mire használjuk ezeket. Szakorvost kérdeztünk a lehetőségekről. ","shortLead":"Az okosórák segítségével már mindannyian kaphatunk testreszabott információkat saját egészségünkről, kérdés, hogy mire...","id":"samsungbch_20200313_okoseszkozok_egeszseg_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07efcb56-b774-4cd7-85e5-264b9f5f9756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484483ae-3b62-4057-9649-96f938dc5b9e","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200313_okoseszkozok_egeszseg_orvos","timestamp":"2020. március. 13. 11:30","title":"Pulzus, alvási ciklus, diéta - Mire használjuk az okos eszközöket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"3bb4625e-386e-41d7-b78f-715a9cc71539","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az öregedés számos neurodegeneratív betegség legfőbb kockázati tényezője. Az egerekkel folytatott legújabb kutatások azonban azt mutatják, hogy az időskorban erősen gyengülő agyi funkciókat javíthatják a veleszületett immunrendszer nyugalmi állapotban lévő limfoid sejtjei.\r

","shortLead":"Az öregedés számos neurodegeneratív betegség legfőbb kockázati tényezője. Az egerekkel folytatott legújabb kutatások...","id":"202011_idosek_emlekezete_immunvalasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb4625e-386e-41d7-b78f-715a9cc71539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1e42cc-8742-4472-a13c-1b0cd7d7c47d","keywords":null,"link":"/360/202011_idosek_emlekezete_immunvalasz","timestamp":"2020. március. 13. 14:00","title":"Közelebb juthattunk ahhoz, hogy javítható legyen az idősek emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]