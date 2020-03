Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88e1e13f-9888-4644-a3e2-b05b72cb39c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány ideje alatt ingyen biztosítanak Prémium hozzáférést.","shortLead":"A koronavírus-járvány ideje alatt ingyen biztosítanak Prémium hozzáférést.","id":"20200316_Ingyenes_ceginformacios_hozzaferest_biztosit_a_Cegjelzo_a_jarvany_idejere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e1e13f-9888-4644-a3e2-b05b72cb39c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bbdfe2-62bd-427a-a3cc-476935b0b2f9","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Ingyenes_ceginformacios_hozzaferest_biztosit_a_Cegjelzo_a_jarvany_idejere","timestamp":"2020. március. 16. 12:49","title":"Ingyenes céginformációs hozzáférést biztosít a Cégjelző a járvány idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855980c7-cfbd-4a2b-9e1b-5f1dc75b2155","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet 11 pontos azonnali intézkedést sürget, köztük a lakhely-elhagyási tilalom bevezetését. ","shortLead":"A szervezet 11 pontos azonnali intézkedést sürget, köztük a lakhely-elhagyási tilalom bevezetését. ","id":"20200315_Az_Orvosi_Kamara_szerint_mar_tobb_mint_1000_fertozott_lehet_es_ket_het_mulva_akar_60_ezer_ha_nem_lep_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=855980c7-cfbd-4a2b-9e1b-5f1dc75b2155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54295c2-4c94-4a4c-8d5c-47b5dbd5aa11","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Az_Orvosi_Kamara_szerint_mar_tobb_mint_1000_fertozott_lehet_es_ket_het_mulva_akar_60_ezer_ha_nem_lep_a_kormany","timestamp":"2020. március. 15. 16:05","title":"Az Orvosi Kamara szerint már több mint 1000 fertőzött lehet, és két hét múlva akár 60 ezer, ha nem lép a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a 24.hu-nak elmondta, őrületes volt átélni, hogy a feleségét ide-oda szállítják. ","shortLead":"A férfi a 24.hu-nak elmondta, őrületes volt átélni, hogy a feleségét ide-oda szállítják. ","id":"20200316_Toldy_gimnazium_koronavirus_gimnazista_edesapa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=976b4540-8aa2-4509-93b4-8c4c0df7383d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123fbb5f-8a59-44ea-a6ac-6b88f27769a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Toldy_gimnazium_koronavirus_gimnazista_edesapa","timestamp":"2020. március. 16. 19:13","title":"A toldys diák édesapja nem érti, miért nem tesztelték hamarabb a feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b254529c-f0b8-477c-8477-44b5a87ec8a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vegyszerekkel, hanem ultraibolya fénnyel tisztítaná a mobileszközöket a Samsung egy új szolgáltatás keretében.","shortLead":"Nem vegyszerekkel, hanem ultraibolya fénnyel tisztítaná a mobileszközöket a Samsung egy új szolgáltatás keretében.","id":"20200316_galaxy_sanitizing_service_samsung_mobiltelefon_fertotlenitesi_szolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b254529c-f0b8-477c-8477-44b5a87ec8a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f424c60-37a7-4d5a-9d2d-414371db6983","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_galaxy_sanitizing_service_samsung_mobiltelefon_fertotlenitesi_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 16. 09:03","title":"Koronavírus ellen: ingyenes telefonfertőtlenítő szolgáltatást vezethet be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napsütést, szelet, enyhe időt ígér az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Napsütést, szelet, enyhe időt ígér az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200316_kora_tavasz_idojaras_marcius16","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb3a215-b507-41f0-9a7f-f639c71a34b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_kora_tavasz_idojaras_marcius16","timestamp":"2020. március. 16. 05:51","title":"Hamisítatlan kora tavaszi idő lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","shortLead":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","id":"20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd53bddc-c1ba-45d8-8b56-2a2ca9de7072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","timestamp":"2020. március. 16. 16:11","title":"Lezárják a ferihegyi repülőteret is, de még nem világos, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b19d485-5c9d-4f5b-b336-e0679f5d8203","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elérte a vírus terjedése azt a szintet, hogy már nem lehet megmondani, ki kitől kapta el, ez már egy új szakasz – mondta el e heti első sajtótájékoztatóján a koronavírus elleni védekezéssel megbízott operatív törzs nevében az országos tisztifőorvos. Már 40 magyart kaptak el, akik nem tartották be a rájuk előírt karantén-szabályokat, a mostantól életbe lépő, új szabályok megszegéséért már 500 ezer forintos bírságot fognak kiszabni. Közel 50 orvos és más egészségügyis van megfigyelés alatt, de a betegjogokra hivatkozva továbbra sem árulják el, területenként hány fertőzöttről tudnak.","shortLead":"Elérte a vírus terjedése azt a szintet, hogy már nem lehet megmondani, ki kitől kapta el, ez már egy új szakasz –...","id":"20200316_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b19d485-5c9d-4f5b-b336-e0679f5d8203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd244e3-4b32-40ab-9689-bfa036479607","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_operativ_torzs_sajtotajekoztato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 16:26","title":"\"Új szintre lépett a járvány Magyarországon\" – bejelentette a friss változásokat az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek, szórakozóhelyek, színházak és bárok bezárását rendelte el helyi idő szerint vasárnap.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek...","id":"20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e870cd-9eb7-42cb-a46f-edce3db9646f","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","timestamp":"2020. március. 16. 05:23","title":"Megáll az élet New Yorkban is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]