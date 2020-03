Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54f6768e-38f7-42d2-be31-001aff336a93","c_author":"Ballai Vince","category":"vilag","description":"Mindenkit váratlanul értek az új koronavírus miatt világszerte bevezetett rendkívüli intézkedések. Igaz ez a március elején még naivan életük nagy trópusi nyaralására készülő utazókra is, akik napokig bizonytalanságban voltak, hogy haza tudnak-e jutni. ","shortLead":"Mindenkit váratlanul értek az új koronavírus miatt világszerte bevezetett rendkívüli intézkedések. Igaz ez a március...","id":"20200322_Hogyan_lett_majdnem_remalom_a_tropusi_utazasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f6768e-38f7-42d2-be31-001aff336a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0eed1b5-b0f9-4941-a0fd-e5aced72cc16","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Hogyan_lett_majdnem_remalom_a_tropusi_utazasbol","timestamp":"2020. március. 22. 17:21","title":"Hogyan lett majdnem rémálom a trópusi utazásból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap este 22 órától a nem román állampolgárok nem léphetnek be az ország területére.","shortLead":"Vasárnap este 22 órától a nem román állampolgárok nem léphetnek be az ország területére.","id":"20200321_Romania_lezarja_hatarait_a_kulfoldiek_elott_es_ejszakara_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927380b3-5a3a-46cf-8aed-b87c03d5799d","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Romania_lezarja_hatarait_a_kulfoldiek_elott_es_ejszakara_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be","timestamp":"2020. március. 21. 21:31","title":"Románia lezárja határait a külföldiek előtt és éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány leállítja a teljes ipari termelést, miután szombaton minden korábbinál többen hunytak el koronavírus-fertőzésben.","shortLead":"Az olasz kormány leállítja a teljes ipari termelést, miután szombaton minden korábbinál többen hunytak el...","id":"20200322_Olaszorszagban_minden_munkat_leallitanak_ami_nem_letfontossagu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23ef456-7767-487f-a40d-e8ccc18568fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Olaszorszagban_minden_munkat_leallitanak_ami_nem_letfontossagu","timestamp":"2020. március. 22. 07:34","title":"Olaszországban minden munkát leállítanak, ami nem létfontosságú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132092db-3a63-4bee-a2b0-7e565b0a2d32","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Talán az Apple egyetlen termékét sem övezte még olyan hosszú várakozás, mint az iPhone 9 eljövetelét. Nem hivatalos, de megbízható forrásból lehet tudni: most már tényleg csak néhányat kell aludni.","shortLead":"Talán az Apple egyetlen termékét sem övezte még olyan hosszú várakozás, mint az iPhone 9 eljövetelét. Nem hivatalos, de...","id":"20200321_apple_iphone_9_plus_megjelenes_datum_iphone_se_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132092db-3a63-4bee-a2b0-7e565b0a2d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec51ab3-ab6b-46e6-99b0-0e7fb9792d77","keywords":null,"link":"/tudomany/20200321_apple_iphone_9_plus_megjelenes_datum_iphone_se_2020","timestamp":"2020. március. 21. 12:03","title":"Napokra lehetünk az olcsó iPhone-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban azonnal sorolhattuk a legnagyobb okostelefon-gyártókat: Samsung, Apple, Huawei. Azonban a kínai cég kénytelen volt lemondani a dobogó harmadik fokáról.","shortLead":"Korábban azonnal sorolhattuk a legnagyobb okostelefon-gyártókat: Samsung, Apple, Huawei. Azonban a kínai cég kénytelen...","id":"20200323_legnagyobb_okostelefongyartok_rangsora_2020_samsung_apple_huawei_xiaomi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284605ce-0092-4cb9-a48a-7fdee2a4587a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_legnagyobb_okostelefongyartok_rangsora_2020_samsung_apple_huawei_xiaomi","timestamp":"2020. március. 23. 08:33","title":"Szétesett a piac, már nem a Huawei a világ harmadik legnagyobb okostelefon-gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e781537e-f225-4881-974f-f7f136c900dd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Senki se gondolkozzon politikai visszatérésen - figyelmeztette kormánya tagjait Antall József és végül igaza is lett. Sokszor saját párttársaival sem értett egyet, miközben nehéz helyzetben próbálta irányítani az országot. A film az első szabad választás 30. évfordulóján látható a hvg360-on. ","shortLead":"Senki se gondolkozzon politikai visszatérésen - figyelmeztette kormánya tagjait Antall József és végül igaza is lett...","id":"20200321_Doku360_Antall_Jozsef_1315_napja_masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e781537e-f225-4881-974f-f7f136c900dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1572f88a-73f8-4633-80d5-0f386973be86","keywords":null,"link":"/360/20200321_Doku360_Antall_Jozsef_1315_napja_masodik_resz","timestamp":"2020. március. 21. 19:00","title":"Doku360: \"Az első ülésen megmondta, hogy ez egy kamikaze kormány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd03d156-be08-47d3-9b21-46dc8886faff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy szupererős müncheni szív kerül egy teljesen polgári külsejű stuttgarti járgányba.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy szupererős müncheni szív kerül egy teljesen polgári külsejű stuttgarti járgányba.","id":"20200323_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_bmwmotoros_mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd03d156-be08-47d3-9b21-46dc8886faff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5054c503-dc7b-4674-9e69-a96400108c2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_bmwmotoros_mercedes","timestamp":"2020. március. 23. 06:41","title":"Eladó az egyetlen példányban készült BMW-motoros Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4712bfcf-12e8-487a-b530-465a1586eacb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két év múlva már az utakon is lehet az első koprodukciós autó. 