Szinte minden meghatározó tényező a piac ellen dolgozik: a forint árfolyama zuhan, a kocsikat megnézni is nehézkesebb és az ügyintézés is körülményes.

Jól indult az idei év a használtautó-piacon: a legismertebb magyar használtautós portálon 1,15 millió keresést regisztáltak naponta januárban és februárban, valamint hivatalos statisztikák szerint is 16 százalékkal nőtt a hazai tulajdonosváltások száma. A trend azonban egy csapásra megfordult a koronvírus-járvány felbukkanása miatt a Használtautó.hu szerint.

Március 11-e, azaz a veszélyhelyzet kihirdetése már komoly fordulópont volt a piacon: már aznap is 1 millió alá ment a keresések száma, ami a megelőző hónap azonos időszakához mérten 16 százalékos visszaesést jelentett. Az iskolabezárásoktól sújtott héten pedig már 40 százalékkal kevesebben keresgéltek az oldalon.

A kereskedők számára annyi vigasz mutatkozik, hogy aki most nézelődik, az jellemzően vásárol is - mondta Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője. A vevők száma viszont annak ellenére is csökkent, hogy néhány vásárló a járvány erősödése elé időzítette, vagy akár előrébb is hozta vásárlását.

Az is nehezíti a kereskedők dolgát, hogy a jelenlegi szabályozások szerint csakis 10 és 15 óra között tarthatnak nyitva, de az autóikat külföldről beszerzők számára a forint érezhetően gyengült árfolyama is komoly veszteséget jelent. Aki euróban vásárolt és most forintban ad el, már eleve csökkent vagy akár elúszott profittal kell, hogy számoljon. Több kereskedő még ennek ellenére is akciókkal, árengedményekkel próbálja minimalizálni a veszteségeit, és a csökkenő számú érdeklődők közül vevőket vonzani.

További nehezítő körülmény maga a kiválasztás folyamata. A kimozdulások számának csökkentése érdekében, most különösen ajánlott lenne a kiszemelt járművek előéletének online lekérdezése.

Fontos tudni azt is, annak, aki most vásárolt autót, hogy bár a lejáró műszaki vizsgák a személyes okmányokhoz hasonlóan automatikus hosszabbítást kapnak a veszélyhelyzetet követő 15. napig, a vásárlás és eladás miatt adódó bejelentési kötelezettség továbbra is él. Vagyis az eladóknak 8 napjuk van, hogy akár online bejelentsék az értékesítést, míg a vásárlóknak 15 nap áll rendelkezésére, hogy átirassák a megvásárolt autót, amihez természetesen kötelező felelősségbiztosítást is kell kötni, már a vásárlás napján – hívja fel a figyelmet Katona Mátyás.

