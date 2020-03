Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős késésekkel közlekednek a vonatok Pécs környékén a hó miatt.","shortLead":"Jelentős késésekkel közlekednek a vonatok Pécs környékén a hó miatt.","id":"20200324_mav_havazas_vonat_vasuti_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa99e226-afa8-4653-aecf-7d4570264469","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_mav_havazas_vonat_vasuti_kozlekedes","timestamp":"2020. március. 24. 08:51","title":"A Dél-Dunántúlon legyőzte a MÁV-ot a tavaszi havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak a jövő héten jöhet a – ki tudja, meddig tartó – rendeleti kormányzás, egy fideszes otthagyta a karantént, hogy szavazhasson, Olaszországból van pár jó hír is, Trump bevetette a Nemzeti Gárdát. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Csak a jövő héten jöhet a – ki tudja, meddig tartó – rendeleti kormányzás, egy fideszes otthagyta a karantént...","id":"20200324_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad503ccc-9da3-4a4e-a59f-7ddcecb63770","keywords":null,"link":"/360/20200324_Radar360","timestamp":"2020. március. 24. 08:00","title":"Radar360: Több fertőzött nálunk, kijárási tilalom Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt új rendszer építésébe kezdenek Oroszországban, hogy azokat a fertőzötteket is beazonosítsák, akik még nincsenek karanténban. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt új rendszer építésébe kezdenek Oroszországban, hogy azokat a fertőzötteket is...","id":"20200323_oroszorszag_helyadat_geolokacio_koronavirus_fertozottseg_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7df9632-4301-471b-9cdc-7303130a9b2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_oroszorszag_helyadat_geolokacio_koronavirus_fertozottseg_jarvany","timestamp":"2020. március. 23. 17:55","title":"Oroszországban a mobilok helyadataiból fogják megmondani, kik lehetnek még fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi versenyben 19 ország arénájával kellett versenyezni.","shortLead":"A nemzetközi versenyben 19 ország arénájával kellett versenyezni.","id":"20200323_puskas_arena_ev_stadionja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f8dee7-ee88-49aa-b506-6b2af3935ad7","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_puskas_arena_ev_stadionja","timestamp":"2020. március. 23. 19:53","title":"A Puskás Aréna lett az Év stadionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország 85 régiójából 55-ben már ott van a fertőzés, az országban már több mint 100 ezer ember karanténban él. Ukrajnában megugrott a pozitív esetek száma, egy ember pedig meghalt.","shortLead":"Oroszország 85 régiójából 55-ben már ott van a fertőzés, az országban már több mint 100 ezer ember karanténban él...","id":"20200325_oroszorszag_ukrajna_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e90e426-a918-4c2d-b567-765e47bcffee","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_oroszorszag_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 11:05","title":"Oroszországban megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma meghaladta a 33 ezret.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma meghaladta a 33 ezret.","id":"20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c536272f-c005-4ed1-8bd2-0034fe3dd5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 23. 13:01","title":"Koronavírus: 462 halott egyetlen nap alatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május elsejéig szól a döntés.","shortLead":"Május elsejéig szól a döntés.","id":"20200324_wizz_air_debrecen_koronavirus_repulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71db5cc-79f2-4473-9211-8d7b872e6baa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_wizz_air_debrecen_koronavirus_repulo","timestamp":"2020. március. 24. 08:24","title":"A Wizz Air leállította a debreceni bázisát, minden járatot törölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b71444-5526-4170-9259-ba15ca879db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig Airbnb-n kiadott lakásokat is rázúdították az albérletpiacra, mivel turisták már nem jönnek.","shortLead":"Az eddig Airbnb-n kiadott lakásokat is rázúdították az albérletpiacra, mivel turisták már nem jönnek.","id":"20200324_budapest_alberletek_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b71444-5526-4170-9259-ba15ca879db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b909654-be86-4b38-91e8-73b55895451b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_budapest_alberletek_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 09:20","title":"Olcsóbbak lettek a budapesti albérletek, amióta tart a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]