[{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Vannak pillanatok, amit még szakértőként is nehéz elemezni. Van például valós értelemben vett médiapiac Magyarországon? Újságírás-e az, ami a kormányzati médiaholdingnál folyik? Urbán Ágnessel, a Mérték Médiaelemző Műhely kutatójával, egyetemi docenssel, a Budapesti Corvinus Egyetem Infokommunikációs Tanszékének vezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Vannak pillanatok, amit még szakértőként is nehéz elemezni. Van például valós értelemben vett médiapiac Magyarországon...","id":"20181228_Ilyen_utoljara_a_kozepkorban_volt__a_magyar_mediahelyzet_2018a","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40d70b9-169a-41a0-96c1-edd3698e8e4b","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Ilyen_utoljara_a_kozepkorban_volt__a_magyar_mediahelyzet_2018a","timestamp":"2018. december. 28. 06:30","title":"„Ilyen utoljára a középkorban volt” – a magyar médiahelyzet 2018-a","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6115d41-a5a5-42c0-a1b5-f302bb783dc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat baleset-megelőzésről beszél, a Párbeszéd az Alkotmánybírósághoz fordul.","shortLead":"Az önkormányzat baleset-megelőzésről beszél, a Párbeszéd az Alkotmánybírósághoz fordul.","id":"20181227_Tilos_lesz_autoban_lakni_Jozsefvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6115d41-a5a5-42c0-a1b5-f302bb783dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b5c787-46d6-41e3-81cf-5f10cab9c728","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Tilos_lesz_autoban_lakni_Jozsefvarosban","timestamp":"2018. december. 27. 21:17","title":"Tilos lesz autóban lakni Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik az Otthon melege program, a részleteket februárban jelentik majd be. ","shortLead":"Folytatódik az Otthon melege program, a részleteket februárban jelentik majd be. ","id":"20181228_Konvektorcserere_ad_penzt_jovore_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d25700-8d2f-4350-8944-49ce5765603b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Konvektorcserere_ad_penzt_jovore_a_kormany","timestamp":"2018. december. 28. 11:24","title":"Konvektorcserére ad pénzt jövőre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85846191-a76a-46f0-80bf-59d23365eef4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több, durva szabálytalankodás után sem érezte úgy, hogy neki kéne előzékenynek lennie a szabályosan haladókkal szemben.","shortLead":"A több, durva szabálytalankodás után sem érezte úgy, hogy neki kéne előzékenynek lennie a szabályosan haladókkal...","id":"20181229_korfogalom_szerencs_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85846191-a76a-46f0-80bf-59d23365eef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8315a53-cb1b-43b9-81aa-e6cd201bcd38","keywords":null,"link":"/cegauto/20181229_korfogalom_szerencs_autos_video","timestamp":"2018. december. 29. 10:10","title":"Szemből hajt be Szerencsnél ez az autós a körfogalomba és még ő az erőszakos - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02deabe5-41cc-4321-bf31-ee4043a4abf8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"2018-ban is „kiment alólam” egy szerkesztőség, elhallgatott a Lánchíd Rádió. Már nem számolom, hogy 18 éves újságírói pályafutásom alatt hányszor kellett kimondanom: újratervezés. Nehezen indult az év, de végül a szerencse 2018-ban is mellém állt.","shortLead":"2018-ban is „kiment alólam” egy szerkesztőség, elhallgatott a Lánchíd Rádió. Már nem számolom, hogy 18 éves újságírói...","id":"20181229_Balla_Gyorgyi_elmentem_acsorogtam_megneztem_kiabaltam_kerdeztem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02deabe5-41cc-4321-bf31-ee4043a4abf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b2a553-7998-4dd0-ac95-6c31a125115c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181229_Balla_Gyorgyi_elmentem_acsorogtam_megneztem_kiabaltam_kerdeztem","timestamp":"2018. december. 29. 11:00","title":"Balla Györgyi: Odamentem, ácsorogtam, néztem, kiabáltam, kérdeztem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48cb9a28-5044-4d64-ba49-17cb14c900be","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"A MÁV adatai szerint rekordszámúan használták idén a székesfehérvári vasútvonalat, de hatalmasat nőtt a forgalom Esztergom felé is. Pedig volt a nyáron bőven bonyodalom ezen a vonalon.","shortLead":"A MÁV adatai szerint rekordszámúan használták idén a székesfehérvári vasútvonalat, de hatalmasat nőtt a forgalom...","id":"20181228_Hiaba_a_kesesek_rengetegen_vonatoztak_a_Balaton_es_Velenceito_fele_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48cb9a28-5044-4d64-ba49-17cb14c900be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b362d8-49c6-429c-bd49-06fe3be7e0e9","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Hiaba_a_kesesek_rengetegen_vonatoztak_a_Balaton_es_Velenceito_fele_iden","timestamp":"2018. december. 28. 17:15","title":"Hiába a késések, rengetegen vonatoztak a Balaton és Velencei-tó felé idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A novemberi ünnepekkor is rengeteg vonatra fogytak el a helyjegyek. A Közlekedő Tömeg szerint a MÁV-Start kocsigazdálkodásával van a baj.","shortLead":"A novemberi ünnepekkor is rengeteg vonatra fogytak el a helyjegyek. A Közlekedő Tömeg szerint a MÁV-Start...","id":"20181228_Megint_unnepek_voltak_most_sem_lehetett_helyjegyet_kapni_majd_100_intercityre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894944f0-845e-4fe8-9594-d4c51dbfa80b","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Megint_unnepek_voltak_most_sem_lehetett_helyjegyet_kapni_majd_100_intercityre","timestamp":"2018. december. 28. 17:28","title":"Megint ünnepek voltak, most sem lehetett helyjegyet kapni majd' 100 intercityre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ecuador kormánya csak \"hangtompított\" tűzijátékot engedélyez szilveszterkor a Galápagos-szigeteken az állatvilág védelmében.","shortLead":"Ecuador kormánya csak \"hangtompított\" tűzijátékot engedélyez szilveszterkor a Galápagos-szigeteken az állatvilág...","id":"20181229_Csak_hangtompitos_durrogtatas_lesz_szilveszterkor_a_Galapagosszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589226f8-552f-4dbd-8391-6cb9a26d90f5","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Csak_hangtompitos_durrogtatas_lesz_szilveszterkor_a_Galapagosszigeteken","timestamp":"2018. december. 29. 08:20","title":"Csak „hangtompítós\" durrogtatás lesz szilveszterkor a Galápagos-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]