Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft májustól csak a biztonsági frissítéseket adja ki a Windows 10-hez, hogy azok stabilan működhessenek.","shortLead":"A Microsoft májustól csak a biztonsági frissítéseket adja ki a Windows 10-hez, hogy azok stabilan működhessenek.","id":"20200325_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74569387-1e0c-49b5-a792-7e780db5ea11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","timestamp":"2020. március. 25. 11:33","title":"Windows 10 van a gépén? Erre számítson, ha a frissítéseket várja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a helyzet indokolja, bővülhet az érintettek köre – csak ennyit árultak el, amikor az Index rákérdezett, melyik vállalatok nevét nem hozták még nyilvánosságra.","shortLead":"Ha a helyzet indokolja, bővülhet az érintettek köre – csak ennyit árultak el, amikor az Index rákérdezett, melyik...","id":"20200324_letfontossagu_cegek_honvedseg_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27a7d79-961f-464c-8ce8-f7bd825596c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_letfontossagu_cegek_honvedseg_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 12:04","title":"Hallgat a honvédelmi tárca a meg nem nevezett létfontosságú cégekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt ellenőrizetlenül hagyhat bizonyos fájlokat a Windows 10 gyári vírusirtója, a Defender. Az üzemzavar napok óta tart.","shortLead":"Egy hiba miatt ellenőrizetlenül hagyhat bizonyos fájlokat a Windows 10 gyári vírusirtója, a Defender. Az üzemzavar...","id":"20200324_windows_10_beepitett_virusirto_defender_ellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a25a1c2-905b-4af2-a5be-121379a87723","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_windows_10_beepitett_virusirto_defender_ellenorzes","timestamp":"2020. március. 24. 11:13","title":"Komoly gondnak tűnik: egy hibajavítás elronthatta a Windows 10-be épített vírusirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország 85 régiójából 55-ben már ott van a fertőzés, az országban már több mint 100 ezer ember karanténban él. Ukrajnában megugrott a pozitív esetek száma, egy ember pedig meghalt.","shortLead":"Oroszország 85 régiójából 55-ben már ott van a fertőzés, az országban már több mint 100 ezer ember karanténban él...","id":"20200325_oroszorszag_ukrajna_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e90e426-a918-4c2d-b567-765e47bcffee","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_oroszorszag_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 11:05","title":"Oroszországban megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hibajavítások mellett számos újdonságot is tartalmaznak az Apple táblagépéhez és telefonjához kiadott új rendszerverziók.","shortLead":"A hibajavítások mellett számos újdonságot is tartalmaznak az Apple táblagépéhez és telefonjához kiadott új...","id":"20200325_41_dolog_amiert_erdemes_frissiteni_az_uj_iOSre_es_iPadOSre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076272e0-0405-466a-b825-307002296f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_41_dolog_amiert_erdemes_frissiteni_az_uj_iOSre_es_iPadOSre","timestamp":"2020. március. 25. 15:03","title":"4+1 dolog, amiért érdemes frissíteni az új iOS-re és iPadOS-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban tagadta a vádakat az ausztrál férfi, aki 51 emberrel végzett tavaly Új-Zélandon.","shortLead":"Korábban tagadta a vádakat az ausztrál férfi, aki 51 emberrel végzett tavaly Új-Zélandon.","id":"20200326_Bunosnek_vallotta_magat_a_christchurchi_merenylo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e139a3b5-87a7-4d93-b699-654f236630dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Bunosnek_vallotta_magat_a_christchurchi_merenylo","timestamp":"2020. március. 26. 07:51","title":"Bűnösnek vallotta magát a christchurchi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idén nyárra tervezett játékokat legkésőbb 2021 nyaráig tolják el.","shortLead":"Az idén nyárra tervezett játékokat legkésőbb 2021 nyaráig tolják el.","id":"20200324_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_nob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f53a41a-0c46-4a1a-ab11-8279b31c81e3","keywords":null,"link":"/sport/20200324_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_nob","timestamp":"2020. március. 24. 13:31","title":"Elhalasztják a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cc6b5f-d636-4cea-87b8-205fcd8df6e8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A járványhelyzet nemcsak a felnőtteket, hanem a fiatalokat, köztük az egészen pici gyermekeket is megviseli. Sokan a nagyszülők egészségért aggódnak, mások a digitális oktatás miatt bizonytalanok, a legtöbben pedig azért szoronganak, mert nem találkozhatnak a barátaikkal és az osztálytársaikkal. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány lelki segélyvonalán is megszaporodott a koronavírus miatti hívások száma, de a szakembereik szerint nem az a fontos, hogy mindentől megvédjük a kicsiket, hanem hogy mellettük legyünk és a maguk nyelvén elmagyarázzuk nekik, mi történik. ","shortLead":"A járványhelyzet nemcsak a felnőtteket, hanem a fiatalokat, köztük az egészen pici gyermekeket is megviseli. Sokan...","id":"20200324_gyerek_szorongas_lelkisegely_koronavirus_kekvonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83cc6b5f-d636-4cea-87b8-205fcd8df6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce54d6d3-2319-4077-b16a-2a21cb657a9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_gyerek_szorongas_lelkisegely_koronavirus_kekvonal","timestamp":"2020. március. 24. 20:00","title":"A szakértő tanácsai: \"Engedjük meg a gyerekeknek, hogy féljenek a koronavírustól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]